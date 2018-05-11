Путін хоче позбутись доларів, а його центробанк робить протилежне

Під тиском американських санкцій, які все більше посилюються, президент Росії Володимир Путін заявив, що хоче відмовитись від долара, пише Bloomberg.

В своїх коментарях перед законодавцями, Путін сказав, що хоче відмовитись від долара. Однак, його центральний банк робить протилежне, наголошує видання.

Після інавгурації на четвертий термін, Путін, звертаючись до російських законодавців сказав, що відхід від американської валюти потрібен, щоб зміцнити «економічний суверенітет» Росії, особливо з огляду на нещодавні заходи, які він назвав політично вмотивованими торговими обмеженнями.

«Весь світ може побачити, що монополія долара є шкідливою і небезпечною. Наші золотовалютні резерви диверсифікуються і ми це продовжимо», - зазначив він.

Однак, цифри свідчать про інше. Згідно до нещодавніх даних центробанку, частка долара в міжнародних резервах зросла до майже 46 відсотків в 2017 році з 40% рік тому.

Водночас, євро склало 22 відсотки, що менше ніж 32 відсотки в 2016 році

Путін роками критикував «доларову монополію», яка дозволяє, за його заявами, США діяти «як паразиту» світової економіки. Зараз протистояння посилилось через останній раунд санкцій, запроваджених в квітні, які зашкодили російській валюті і позбавили велику компанію доступу на західні фінансові ринки.

Путін визнав цього тижня, що так як нафтоторгівля відбувається в доларах «ми думаємо, що потрібно зробити, щоб позбутись цього тягаря».

Справді, російський центробанк намагається диверсифікувати резерви. Протягом останніх років він купував юані, а також канадські і австралійські долари, які, разом, становили близько 7 відсотків резервів на кінець минулого року. Центробанк Росії також купував золото, збільшивши його долю в резервах до 17 відсотків в 2017.

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