Путін: “Я шкодую, що нема Радянського Союзу”

Президент Росії Володимир Путін на так званій “великій прес-конференції” у Москві оприлюднив свої погляди, які ставлять під сумнів існування незалежної України в сучасних кордонах.

“Я шкодую, що немає Радянського Союзу”, - без прямого запитання на цю тему заявив російський керівник 19 грудня. Ще на початку свого майже двадцятиріччя при владі у Кремлі він проголосив, що розпад СРСР - це "найбільша катастрофа сторіччя”.

У понад чотиригодинному годинному марафоні Путін відвів багато часу на те, щоб донести своє бачення обставин війни на сході України і вчергове виявив, що переймається історичними гіпотезами стосовно східних слов’ян, а також спадщиною російської імперії.

Все Причорномор’я, західні російські землі, були передані Україні.

Згадавши про те, що було названо “суперечками з Україною і так далі”, Володимир Путін вирішив поділитися теорією, що “про українців як окремий етнос вперше заговорив граф Потоцький”, а потім “інші польські дослідження”.

Путін також вчергове повторив свою думку про те, що український та російські народи “це майже одне й те ж”, проте визнав, що “на якомусь етапі відбулися якісь елементи реальної тотожності” і сказав, що до цього “треба відноситися з повагою”.

Але, відповідаючи на інше запитання, керівник Росії вважав за потрібне сказати: “При створенні Радянського Союзу, споконвічно російські території, які до України взагалі ніколи не мали жодного стосунку, все Причорномор’я, західні російські землі, були передані Україні”.

Він заявив, що це наслідки “рішень Леніна, з якими ми зараз розбираємося”.

Війна на Донбасі

Володимир Путін наполягав, що усі положення Мінських домовленостей, на які Київ погодився в умовах кривавих бойових дій 2015 і 2016 року, повинні залишатися незмінними.

Танки і важка артилерія у них... очевидно від тих структур, держав, які їм симпатизують.

Російський керівник заявив, що його “насторожують” висловлювання українського президента про можливість перегляду угод.

“Ключем цих Мінських угод є закон про особливий статус Донбасу, який має бути втілений в український основний закон, в конституцію”, - сказав Путін, висловивши невдоволення тим, що чинний український закон про статус окупованих районів на сході України був продовжений Верховною радою на один рік.

Відповідаючи на запитання українського журналіста у Москві, Путін визнав, що на сході України воюють іноземці, але наполягав, що там “немає іноземних військ”.

Він також заявив, що важкі озброєння, зокрема танки й артилерія в руках, як він висловився, “місцевої міліції та сил самооборони” опинилися на Донбасі “очевидно від тих структур, держав, які їм симпатизують”.

Але при цьому на думку російського лідера озброєння в руках підтримуваних Росією формувань вже “їх техніка, а не іноземна”.

Володимир Путін заявив, що Україна повинна визнати самопроголошені підтримувані Росією “республіки” в Луганських та Донецьких областях і піти на прямі переговори з ними.

Він заявив, що лише після цього і після того, як Україна визнає проведення виборів на територіях, як Росія де-факто контролює, Москва може погодитися на повернення українського контролю над усім українсько-російським кордоном на сході.

За усю понад чотиригодинну прес-конференцію російський керівник жодного разу не згадав про окупований Крим.

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