На прямій лінії Путіна експерт почув погрозу тотальної війни проти України

Відомий дослідник крайніх правих рухів у Європі та їхніх зв'язків із Кремлем Антон Шеховцов побачив погрозу тотальної війни Росії проти України у словах Путіна під час прямої лінії із росіянами. У четвер Путін заявив, що наступ української армії на Донбасі під час чемпіонату світу з футболу мав би "важкі наслідки" для українського державності.

"Я вважаю, що він мав на увазі тотальну війну проти України", - прокоментував слова Путіна Шеховцов, дослідник Institute for Human Sciences у Відні, Австрія.

У ході прямої лінії з громадянами Росії Володимир Путін отримав дзвінок від російського письменника Захара Прілєпіна, який вже тривалий час обіймає офіційні посади у т. з. ДНР.

"У нас є тут відчуття, що українська армія використає чемпіонат світу з футболу та розпчне активні бойові дії наступальні", — сказав Прілєпін і попросив Путіна прокоментувати ситуацію.

У відповідь, як повідомляє РБК, Путін висловив сподівання, що "до таких провокацій не дійде".

"А якщо це станеться, вважаю, що це матиме дуже важкі наслідки для української державності загалом, - заявив Путін, - Ще раз хочу підкреслити: розраховую, що нічого подібного не станеться", - додав Путін.

Теорія, що Україна організує "провокацію" на Донбасі під час Чемпіонату світу - яку щойно прокоментував Путін - останніми тижнями часто лунає у Москві

Коментуючи слова президента Росії, кореспондент видання The Economist у Москві Ноа Снайдер звернув увагу на те, що дана теорія вже тривалий час обговорюється у Росії.

"Теорія, що Україна організує "провокацію" на Донбасі під час Чемпіонату світу - яку щойно прокоментував Путін - останніми тижнями часто лунає у Москві. На певному рівні схоже, що Росія очікує її. На фоні зростання кількості порушень на контактній лінії на Донбасі, простір для прорахунків величезний", - твітує Снайдер.

Натомість коментатор Леонід Рагозін побачив у словах Путіна чергове визнання факту підтримки Москвою т. з. "республік".

"Ну точно! Бо сепаратисти настільки сильні та численні, що можуть реально становити загрозу українській державності без допомоги російських збройних сил, які, як твердить Путін, ніколи не брали участі у конфлікті, хоча докази вказують на протилежне", - пише Рагазін.

У травні російське НТВ наводило думку низки досить маргінальних джерел у Росії та за її межами про буцімто плани України провести наступ на Донбасі.

Між тим президент України Петро Порошенко у травні заявив, що швидко відновити територіальну цілісність України можна було би за допомогою міжнародної миротворчої місії ООН на Сході України.

Президент України Петро Порошенко вважає, що саме миротворча місія ООН могла би дозволити витиснути російські окупаційні війська з території України, дозволить припинити вбивства, які сьогодні йдуть

Цю тезу Петро Порошенко повторив і у середу на зустрічі із принцем Ліхтенштейну Алоїзом.

"Я детально поінформував Його світлість про важливість запровадження миротворчої місії ООН у відповідності до мандату Ради Безпеки ООН, що дозволить створити компонент безпеки імплементації Мінських угод, який дозволить витиснути російські окупаційні війська з території України, дозволить припинити вбивства, які сьогодні йдуть", - заявив президент України.

Ідея запровадження миротворчої місії ООН підтримується країнами Заходу, але на поточний момент позбавлена конкретики.

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