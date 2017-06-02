Путін заявляє, що не засуджує Трампа за вихід із кліматичної угоди

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що не засуджує свого американського колегу Дональда Трампа, який напередодні оголосив про вихід США із Паризької кліматичної угоди.

«Я не став би зараз судити президента Трампа, тому що президент (Барак) Обама ухвалив відповідні рішення (щодо приєднання до угоди – ред.). Можливо, чинний президент вважає, що вони не до кінця продумані. Може, він вважає, що немає відповідних ресурсів. Це все потрібно детальніше розглянути», – сказав Путін на економічному форумі у Санкт-Петербурзі 2 червня.

При цьому президент Росії заявив, що до ратифікації Паризької угоди Москва хоче дочекатися формування чітких зобов’язань учасників.

«Сполучені Штати ратифікували, наскільки я пам’ятаю, цю угоду, ми (Росія) – поки що ні. Ми не зробили цього тому, що ми хочемо дочекатися, коли будуть сформовані правила розподілу ресурсів й інші чисто технічні, але важливі речі», – цитує Путіна російська державна новинна агенція ТАСС.

Президент США Дональд Трамп 1 червня заявив, що США виходять із Паризької кліматичної угоди. При цьому Трамп наголосив, що абсолютно відданий захисту довкілля, але Паризьку кліматичну угоду у її нинішньому вигляді вважає шкідливою для американської економіки і такою, що надає переваги таким країнам, як Китай та Індія.

Вихід із кліматичної угоду був однією з передвиборчих обіцянок Трампа. Раніше він заявляв, що участь в угоді економічно невигідна для США і може призвести до втрати робочих місць, зниженням зарплат, закриття фабрик і скороченням фінансового добробуту американців.

Європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон, розкритикували рішення Трампа.

Відмовляючись від участі в Паризькій угоді, США стають в один ряд із Сирією і Нікарагуа, які відмовилися підписувати документ, схвалений 195 державами світу.

Кліматична угода була ухвалена в 2015 році в Парижі в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка регулює заходи щодо зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу з 2020 року. Угода, підготовлена замість Кіотського протоколу, була підписана 22 квітня 2016 року. На думку вчених, найбільший обсяг викидів припадає на Євросоюз, Росію, США, Китай і Японію. Паризька кліматична угода передбачає, що зобов’язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку.

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