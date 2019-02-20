Путін погрожує націлитись на США, якщо Америка розмістить нові ракети в Європі

Під час щорічного звернення до парламенту 20 січня, президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна не шукає конфронтацій і не зробить перший крок в розміщення ракет після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF).

Однак, він наголосив, що Росія відповість на розміщення нових ракет середньої дальності в Європі націливши свої ракети власне на США, а не тільки на країни, де їх буде розміщено, в разі, якщо США розміщуватимуть відповідні ракети в Європі.

"Якщо ж їх буде вироблено і поставлено, - заявив Путін про ракети середньої та малої дальності в Європі, - а у США такі плани є, то це різко загострить ситуацію. Це буде серйозною загрозою для нас і ми будемо змушені передбачити дзеркальні та асиметричні дії."

"Скажу прямо і відверто, щоб усім спочатку було ясно: Росія буде змушена створити і розмістити такі види озброєнь, які можуть досягати не лише територій з яких у наш бік спрямовано загрозу, але і тих, які приймають відповідні рішення. Ми реалізуємо це, щойно ці загрози стануть реальними", - заявив Путін.

США та міжнародна спільнота неодноразово звинувачували саме Росію у порушенні договору, що регулює поширення ядерних ракет середньої та малої дальності.

Під час засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в грудні минулого року, всі 29 країн-членів НАТО підтримали висновки США, що Росія порушує Договір розробляючи і розміщуючи на континенті ракети у порушення договору, і засвідчили єдність своєї позиції в спільній заяві міністрів закордонних справ.

"Росія розробила і розмістила ракетну систему – 9М729 – у порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF)", - наголосив тоді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

США оголосили про свої плани вийти з договору через порушення Росією, якщо Росія не повернеться до повного і достовірного виконання договору. У відповідь, Росія також оголосила про намір вийти з договору.

На засіданні Ради НАТО та Росії в Брюсселі, що відбулось 25 січня, посли 29 країн-членів НАТО знову закликали Москву знищити системи крилатих ракет, які можуть нести ядерний заряд.

Дивіться також: Трамп у Маямі закликав венесуельську армію перейти на бік Гуайдо