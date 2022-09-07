«Взагалі нічого не будемо поставляти». Як у світі реагують на погрози Путіна?

Всесвітня продовольча програма ООН повідомила, що до Ефіопії прибула перша партія зерна з України, яке було закуплене в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Ця угода дозволила відкрити українські чорноморські порти, які блокувала Росія, та доставити українські продукти харчування на світові ринки.

На фото зі складу ООН в Ефіопії можна побачити по маркуванню на мішку, що зерно походить з України, а закуплено було за гроші Американської програми закордонної допомоги USAID.

У повідомленні агентства ООН у Twitter мовиться, що зерно допоможе прогодувати протягом місяця понад 1,5 мільйона людей, які були переміщені через посуху та конфлікт.

У 2021 році Всесвітня продовольча програма ООН розподілила по всьому світу 4,4 млн. тонн продовольчої допомоги. Дві третини з них надійшли з України.

Також у середу президент України Володимир Зеленcький заявив у Twitter-повідомленні, що «Україна продовжує рятувати світ своїм зерном».

«На додачу до попередніх суден з українським збіжжям для Африки 28,6 тис. тонн української пшениці вже в найближчі тижні прибудуть до Сомалі. ООН прогнозувала голод у цій країні до кінця поточного року через війну РФ проти України», – написав президент Зеленський.

Але оглядачі побоюються, що Росія має намір гальмувати угоду, яка не лише дала можливість Україні експортувати своє зерно, але і позбавила Росію значного важеля впливу на світову політику через контроль над ринком харчових товарів.

Виступаючи у середу на економічному форумі на Далекому Сході, президент Росії Володимир Путін звинуватив Захід у тому, що той «обманув» Росію та скористався угодою на шкоду країн, що розвиваються.

За словами Путіна, лише два з 87 кораблів, що перевозли 60 тисяч тонн продовольства, відправилися до бідних країн у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН. Путін назвав угоду «шахрайством».

«Те, що ми бачимо, – черговий відвертий обман», – сказав Путін. Він заявив, що зерно, замість того, щоб вивозитися до бідних країн, нібито вивозиться до Євросоюзу, при цьому Путін додав, що зв’яжеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити можливе обмеження експорту українського зерна.

«Ми зробили все для того, щоб українське зерно було вивезене, – сказав Путін, виступаючи у Владивостоку. – Ми зробили це разом із Туреччиною. Якщо виключити Туреччину як країну-посередника, то практично все зерно, яке вивозиться з України, направлено не в бідні країни, що розвиваються, а в країни Євросоюзу».

Турецький президент взяв активну участь у переговорах під егідою ООН і його країна стала посередником при підписанні у липні угоди про експорт зерна. Згідно з даними ООН, Туреччина також була найбільшим покупцем зерна, яке надходило з України в серпні.

Згідно з цими даними, щонайменше 75% суден, які експортували зерно з часу укладення угоди в липні, були призначені для країн, що не входять до ЄС, серед них Південна Корея, Іран і Єгипет були іншими найбільшими країнами імпортерами українського зерна. За даними ООН, до країн ЄС вивозиться близько 23% зареєстрованих обстягів.

Угода, що допомогла відправити перші кораблі з зерном до країн, які найгостріше потерпають від відсутності продуктів харчування, розрахована на 120 днів. За цей термін планувалося вивезти минулорічний врожай, призначений на експорт, та звільнити місце для зерна нового врожаю.

В інтерв’ю агентству Reuters у середу радник президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія не має підстав переглядати угоду щодо експорту українського зерна і умови угоди дотримуються. За його словами, угода не дає Москві жодної ролі у визначенні того, куди піде зерно.

«Такі несподівані та безпідставні заяви, скоріше, свідчать про спробу знайти нові агресивні теми для впливу на світову громадську думку і, насамперед, тиску на ООН», – зазначив радник президента Михайло Подоляк, якого цитує газета Wall Street Journal.

За даними, які наводить у своєму твіті міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, до Азії було направлено 54 судна приблизно з 1 млн тонн зерна, до Африки – 16 суден із 469 тисячами тонн, а до Європи – 32 судна з 853 тисячами тонн. А заяви Росії – «погрози та фейки, типові для російської політики».

Напередодні він нагадав, що ООН попереджає, що Сомалі перебуває на межі голоду. І в цей час «український корабель з 28,5 тис. пшениці вийшов з морського порту Південний і прямує до Сомалі».

⁦Україна є одним із провідних експортерів зерна у світі, і відновлення експорту з чорноморських портів допомогло знизити глобальні ціни на зерно, але слова президента Путіна знову змусили трейдерів хвилюватися.

Як повідомило агентство Bloomberg, ф'ючерси на пшеницю підскочили майже на 7% після того, як президент Росії Володимир Путін погрозив обмежити експорт зерна з українських портів.

Агентство зауважує, що Росія має проблеми з експортом власного високого врожаю пшениці. Поставки в липні та серпні впали на 22% порівняно з попереднім роком, незважаючи на більший урожай. Частково експерти пояснюють це падіння тим, що деякі банки та перевізники уникають мати справу з Росією, хоча продаж продуктів харчування звільнено від західних санкцій.

Bloomberg цитує експерта зі сировинних товарів американської компанії StoneX Арлана Судермана, який каже, що «Путін не зацікавлений в тому, щоб Україна отримала вигоду від великих продажів зерна» в той час, коли продаж російського зерна падає.

За даними ООН, з початку серпня з портів України було відправлено понад 2 мільйони тонн зерна та інших продуктів харчування до Туреччини, Іспанії, Китаю, Італії та Сомалі.

Речник Генерального секретаря ООН, виступаючи в Нью-Йорку в середу, сказав, що керівництво організації «вважає дуже важливим повернути на ринок» продукти харчування та добрива, і переговори з представниками Росії він оцінює як «конструктивні та професійні».

«Буквально сьогодні в Женеві відбулася зустріч між Російською Федерацією та ООН під егідою Ребеки Грінспан, голови ЮНКТАД (Конференції ООН з торгівлі та розвитку), щодо повної реалізації угоди, підписаної в Стамбулі та усунення вузьких місць у торгівлі продуктами харчування та добривами з Російської Федерації. Дискусія з російською делегацією була позитивною», – сказав речник Генсека ООН.

Він наголосив, що мета угоди полягає в тому, щоб «забезпечити надходження продовольства та добрив на світові ринки в обсязі та ціні, необхідних для запобігання глобальній продовольчій кризі» і додав, що ООН «наполегливо працює з усіма сторонами, щоб усунути вузькі місця».

Не лише зерно, Путін говорив і про енергетику і про війну

У промові Путін також пригрозив припинити всі постачання енергоносіїв до Європи, якщо Захід обмежить ціни на російську нафту. Країни «Групи семи» вирішили встановити ліміт на ціну російської нафти, а нині Вашингтон та його союзники намагаються залучити до неї інших покупців, зокрема Індію та Китай, які почали купувати більшу кількість російської нафти після запровадження західних санкцій.

Наприкінці минулого тижня Росія припинила на невизначений термін потік природного газу газопроводом Nord Stream до Європи, посилаючись на поламку. Європейські країни намагаються підтримати своїх споживачів, які потерпають від стрімкого зростання рахунків за електроенергію.

ЄС планував припинити імпорт російської нафти в грудні, а у середу Євросоюз заявив, що він не лише намагається скоротити свої закупівлі російського газу, але і планує запровадити обмеження ціни на російський газ. До вторгнення в Україну російський газ становив близько 40% поставок ЄС, нині ця частка впала до 9%.

Путін заявив у середу, що Росія не виконуватиме контрактні зобов’язання щодо поставок енергоресурсів, якщо буде запроваджено обмеження ціни.

«Ми просто не будемо виконувати [наші контракти]. Взагалі, ми не будемо нічого поставляти, якщо це суперечить нашим інтересам», – сказав він перед аудиторією з чиновників і бізнесменів. «Ми не будемо поставляти ні газ, ні нафту, ні вугілля, ні пальне. Ми нічого не будемо поставляти».

Говорячи про війну, Путін заявив на Далекому сході, що Росія нічого не втратила, а поляризація світу нібито пішла країні на користь, зміцнивши її суверенітет. Він заявив, що Росія не програє війну в Україні, а вторгнення він назвав «обов’язком», який потрібно «виконати до кінця».

Оглядачі зауважують, що економічні погрози Путіна в бік Заходу пролунали у той час, коли Москва зазнає невдач на полі бою в Україні, чиї війська перейшли у контрнаступ.