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«Взагалі нічого не будемо поставляти». Як у світі реагують на погрози Путіна?
Всесвітня продовольча програма ООН повідомила, що до Ефіопії прибула перша партія зерна з України, яке було закуплене в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Ця угода дозволила відкрити українські чорноморські порти, які блокувала Росія, та доставити українські продукти харчування на світові ринки.
На фото зі складу ООН в Ефіопії можна побачити по маркуванню на мішку, що зерно походить з України, а закуплено було за гроші Американської програми закордонної допомоги USAID.
У повідомленні агентства ООН у Twitter мовиться, що зерно допоможе прогодувати протягом місяця понад 1,5 мільйона людей, які були переміщені через посуху та конфлікт.
У 2021 році Всесвітня продовольча програма ООН розподілила по всьому світу 4,4 млн. тонн продовольчої допомоги. Дві третини з них надійшли з України.
Також у середу президент України Володимир Зеленcький заявив у Twitter-повідомленні, що «Україна продовжує рятувати світ своїм зерном».
«На додачу до попередніх суден з українським збіжжям для Африки 28,6 тис. тонн української пшениці вже в найближчі тижні прибудуть до Сомалі. ООН прогнозувала голод у цій країні до кінця поточного року через війну РФ проти України», – написав президент Зеленський.
Але оглядачі побоюються, що Росія має намір гальмувати угоду, яка не лише дала можливість Україні експортувати своє зерно, але і позбавила Росію значного важеля впливу на світову політику через контроль над ринком харчових товарів.
Виступаючи у середу на економічному форумі на Далекому Сході, президент Росії Володимир Путін звинуватив Захід у тому, що той «обманув» Росію та скористався угодою на шкоду країн, що розвиваються.
За словами Путіна, лише два з 87 кораблів, що перевозли 60 тисяч тонн продовольства, відправилися до бідних країн у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН. Путін назвав угоду «шахрайством».
«Те, що ми бачимо, – черговий відвертий обман», – сказав Путін. Він заявив, що зерно, замість того, щоб вивозитися до бідних країн, нібито вивозиться до Євросоюзу, при цьому Путін додав, що зв’яжеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити можливе обмеження експорту українського зерна.
«Ми зробили все для того, щоб українське зерно було вивезене, – сказав Путін, виступаючи у Владивостоку. – Ми зробили це разом із Туреччиною. Якщо виключити Туреччину як країну-посередника, то практично все зерно, яке вивозиться з України, направлено не в бідні країни, що розвиваються, а в країни Євросоюзу».
Турецький президент взяв активну участь у переговорах під егідою ООН і його країна стала посередником при підписанні у липні угоди про експорт зерна. Згідно з даними ООН, Туреччина також була найбільшим покупцем зерна, яке надходило з України в серпні.
Згідно з цими даними, щонайменше 75% суден, які експортували зерно з часу укладення угоди в липні, були призначені для країн, що не входять до ЄС, серед них Південна Корея, Іран і Єгипет були іншими найбільшими країнами імпортерами українського зерна. За даними ООН, до країн ЄС вивозиться близько 23% зареєстрованих обстягів.
Угода, що допомогла відправити перші кораблі з зерном до країн, які найгостріше потерпають від відсутності продуктів харчування, розрахована на 120 днів. За цей термін планувалося вивезти минулорічний врожай, призначений на експорт, та звільнити місце для зерна нового врожаю.
В інтерв’ю агентству Reuters у середу радник президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія не має підстав переглядати угоду щодо експорту українського зерна і умови угоди дотримуються. За його словами, угода не дає Москві жодної ролі у визначенні того, куди піде зерно.
«Такі несподівані та безпідставні заяви, скоріше, свідчать про спробу знайти нові агресивні теми для впливу на світову громадську думку і, насамперед, тиску на ООН», – зазначив радник президента Михайло Подоляк, якого цитує газета Wall Street Journal.
За даними, які наводить у своєму твіті міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, до Азії було направлено 54 судна приблизно з 1 млн тонн зерна, до Африки – 16 суден із 469 тисячами тонн, а до Європи – 32 судна з 853 тисячами тонн. А заяви Росії – «погрози та фейки, типові для російської політики».
Напередодні він нагадав, що ООН попереджає, що Сомалі перебуває на межі голоду. І в цей час «український корабель з 28,5 тис. пшениці вийшов з морського порту Південний і прямує до Сомалі».
Україна є одним із провідних експортерів зерна у світі, і відновлення експорту з чорноморських портів допомогло знизити глобальні ціни на зерно, але слова президента Путіна знову змусили трейдерів хвилюватися.
Як повідомило агентство Bloomberg, ф'ючерси на пшеницю підскочили майже на 7% після того, як президент Росії Володимир Путін погрозив обмежити експорт зерна з українських портів.
Агентство зауважує, що Росія має проблеми з експортом власного високого врожаю пшениці. Поставки в липні та серпні впали на 22% порівняно з попереднім роком, незважаючи на більший урожай. Частково експерти пояснюють це падіння тим, що деякі банки та перевізники уникають мати справу з Росією, хоча продаж продуктів харчування звільнено від західних санкцій.
Bloomberg цитує експерта зі сировинних товарів американської компанії StoneX Арлана Судермана, який каже, що «Путін не зацікавлений в тому, щоб Україна отримала вигоду від великих продажів зерна» в той час, коли продаж російського зерна падає.
За даними ООН, з початку серпня з портів України було відправлено понад 2 мільйони тонн зерна та інших продуктів харчування до Туреччини, Іспанії, Китаю, Італії та Сомалі.
Речник Генерального секретаря ООН, виступаючи в Нью-Йорку в середу, сказав, що керівництво організації «вважає дуже важливим повернути на ринок» продукти харчування та добрива, і переговори з представниками Росії він оцінює як «конструктивні та професійні».
«Буквально сьогодні в Женеві відбулася зустріч між Російською Федерацією та ООН під егідою Ребеки Грінспан, голови ЮНКТАД (Конференції ООН з торгівлі та розвитку), щодо повної реалізації угоди, підписаної в Стамбулі та усунення вузьких місць у торгівлі продуктами харчування та добривами з Російської Федерації. Дискусія з російською делегацією була позитивною», – сказав речник Генсека ООН.
Він наголосив, що мета угоди полягає в тому, щоб «забезпечити надходження продовольства та добрив на світові ринки в обсязі та ціні, необхідних для запобігання глобальній продовольчій кризі» і додав, що ООН «наполегливо працює з усіма сторонами, щоб усунути вузькі місця».
Не лише зерно, Путін говорив і про енергетику і про війну
У промові Путін також пригрозив припинити всі постачання енергоносіїв до Європи, якщо Захід обмежить ціни на російську нафту. Країни «Групи семи» вирішили встановити ліміт на ціну російської нафти, а нині Вашингтон та його союзники намагаються залучити до неї інших покупців, зокрема Індію та Китай, які почали купувати більшу кількість російської нафти після запровадження західних санкцій.
Наприкінці минулого тижня Росія припинила на невизначений термін потік природного газу газопроводом Nord Stream до Європи, посилаючись на поламку. Європейські країни намагаються підтримати своїх споживачів, які потерпають від стрімкого зростання рахунків за електроенергію.
ЄС планував припинити імпорт російської нафти в грудні, а у середу Євросоюз заявив, що він не лише намагається скоротити свої закупівлі російського газу, але і планує запровадити обмеження ціни на російський газ. До вторгнення в Україну російський газ становив близько 40% поставок ЄС, нині ця частка впала до 9%.
Путін заявив у середу, що Росія не виконуватиме контрактні зобов’язання щодо поставок енергоресурсів, якщо буде запроваджено обмеження ціни.
«Ми просто не будемо виконувати [наші контракти]. Взагалі, ми не будемо нічого поставляти, якщо це суперечить нашим інтересам», – сказав він перед аудиторією з чиновників і бізнесменів. «Ми не будемо поставляти ні газ, ні нафту, ні вугілля, ні пальне. Ми нічого не будемо поставляти».
Говорячи про війну, Путін заявив на Далекому сході, що Росія нічого не втратила, а поляризація світу нібито пішла країні на користь, зміцнивши її суверенітет. Він заявив, що Росія не програє війну в Україні, а вторгнення він назвав «обов’язком», який потрібно «виконати до кінця».
Оглядачі зауважують, що економічні погрози Путіна в бік Заходу пролунали у той час, коли Москва зазнає невдач на полі бою в Україні, чиї війська перейшли у контрнаступ.
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"Мисливець за нацистами": Ми невпинно шукатимемо тих, хто вчинив воєнні злочини в Україні. Відео
Як проходить розслідування російських воєнних злочинів, та чи схожі злочини російських військових на злочини нацистів, журналіст "Голосу Америки" Олексій Коваленко поговорив в ексклюзивному інтервʼю із "мисливцем за нацистами" з Мін'юсту США Ілаєм Розенбаумом.
- Голос Америки
Посадовець Німеччини прокоментував поставки танків до України
"Наразі ми не надсилали танки в Україну. Це "реальна політика". Так відповів аташе Німеччини з питань оборони в США Аксель Рістау на питання щодо того, чи німецька позиція залишається в тому, щоб не надсилати танки в Україні.
Посадовець підкреслив, що Німеччина змінила свою позицію і значно наростила допомогу у останні місяці. "Ми багато зробили за останні місяці в сфері оборонної допомоги Україні", - заявив посадовець під час дискусії, організованій Defense News в США в середу. "Ми добре допомагаємо, але є питання чи добре ми це представляємо" - додав аташе.
Представники Великої Британії, США та Естонії, які брали участь в дискусії, відкинули припущення ведучого про нібито існування "червоної лінії" щодо поставок танків до України.
"Я ніколи не чув про те, щоб була така "червона лінія". Кожного разу, коли ми говоримо про поставки - це розмова з українським урядом", - наголосив Джед Роял, заступник голови Агенції з оборонної співпраці США. Роял також зауважив, що "США щедро надають військову допомогу Україні ... ми приймали ці рішення на основі українських потреб на полі бою а також готовності США".
Радник з питань оборони посольства Великої Британії у США також зазначив: "Велика Британія надіслала 120 броньованих машин до України, багато з цього робиться у співпраці з урядом України та тими потребами, які, на їхню думку вони мають".
Посол Естонії в США Крістіан Прікк наголосив на значних зусиллях Естонії щодо допомоги Україні: "Естонія не має танкових сил, і ми не можемо дати те, чого не маємо, але для нас "червона лінія" - українська незалежність та свобода і це зусилля всієї нашої країни - щоб Росія зазнала поразки в Україні, а Україна успішно захистила свою сободу та суверенітет. Тому ми надали приблизно третину нашого оборонного бюджету обладнанням та боєприпасами".
Німецька газета Die Welt написала 6 вересня про те, що Німеччина продовжує утримуватись від поставок танків Україні, попри те, що український прем'єр-міністр Денис Шмигаль надав контрактну документацію для такої поставки. В середу відбулась телефонна розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого, посадовці обговорили можливості зміцнення оборони України, написав Зеленський у Twitter.
- Голос Америки
Пентагон: Українські військові інноваційно застосували системи "Гарпун", щоб потопити корабель РФ - Defense One
Українські військові, які потопили російський корабель в червні, інноваційно використали системи берегової охорони "Гарпун". Про це сказав заступник Міністра оборони США Білл ЛаПлант, пише американське оборонне видання Defense One.
ЛаПлант також додав, що військові, які провели ці постріли, в травні були у США на тренуванні протягом вихідних на День пам'яті.
Заява прозвучала під час виступу ЛаПланта на конференції Defense News у США 7 вересня.
Посадовець відзначив "надзвичайні інновації", до яких вдаються українці. За його словами, українські військові розмістили ракети на вантажній машині, а другу ванажівку використовували в якості "джерела струму". Посадовець також заявив, що українці використали системи "Гарпун", щоб потопити ще один російський корабель.
В червні в Пентагоні повідомили, що українці використали системи "Гарпун", щоб завдати удару по російському судну, яке доставляло забезпечення на острів Зміїний. Без забезпечення, росіяни не змогли утримувати острів, вказали тоді в Пентагоні.
Системи берегового захисту "Гарпун" виробництва компанії Boeing надали Україні союзники.
На конфренції Defense News йшлося також і про можливі тренування українських пілотів. У своєму виступі на конференції голова Комітету Збройних служб Сенату США Джек Рід висловив сумніви щодо доцільності передачі Україні літаків F-15 та F-16, повідомляє Defense News. Рід раніше не підтримав положення в проекті оборонного бюджету США, яке передбачало фінансування обсягом 100 млн дол на навчання українських пілотів, повідомило видання.
"Це піднімає очевидне питання стримування бойових дій в межах теперішньої ситуації з авіацією", - заявив Рід у виступі.
Все ж сенатор високо оцінив можливості України застосовувати американську зброю, зокрема HIMARS.
"Насправді зараз, - наводить Defense News слова Ріда, - українці ведуть наступ. Вони, як видається, розробили спроможності проводити удари за російськими лініями, по командних та контрольних пунктах росіян".
Контрнаступ на півдні змушує росіян перекидати елітні з'єднання, що воювали у Бучі – аналітики дізнаються з некрологів російських військових
Український контрнаступ ведеться відразу на трьох напрямках, на півночі, в районі Харкова; на сході на Донбасі; та на півдні в Херсонській області, підтверджують дані британської розвідки.
Міністерство оборони Великої Британії у своєму денному зведені інформує, що російські війська стикнулися з дилемою на Донбасі, бо вони планували наступ на Бахмут і мали розгортати для цього наступу оперативні резерви, але замість підтримки цього наступу мають вирішити, чи захищатися від подальшого просування України на півдні.
На думку британських аналітиків, перехід України у наступ на трьох напрямках одночасно та ширина лінії фронту – 500 км, «перевірять здатність Росії координувати оперативний план і перерозподіл ресурсів між кількома угрупованнями сил».
«На початку війни нездатність Росії зробити це була однією з основних причин поганої роботи військових», – мовиться у твіті британської розвідки.
На думку американських військових експертів з Інституту дослідження війни (ISW), наступ на Харківщині, імовірно, не має системного характеру. Вони вважають, що українці скористалися з того, що росіянам довелося перекидати військо на південь для захисту позицій на Херсонщині.
«Українська контратака в Харкові 6 вересня, ймовірно, була опортуністичною спробою, спричиненою передислокацією російських сил з цього району для посилення російських позицій проти українського контрнаступу в Херсонській області», – мовиться у зведенні, яке готує ISW.
Американські експерти додають, що приблизно наприкінці серпня російське командування вперше перекинуло до Херсонської області частини російської елітної 1-ї гвардійської танкової армії, яка наступала на Бучу.
«Підрозділи 147-го артилерійського полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї гвардійської танкової армії раніше воювали в Бучі в Києві в березні, а підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії діяли в основному вздовж Харківської осі після відходу Росії з Києва», – кажуть американські експерти, які дізналися про склад військовий частин з нових некрологів російських військовослужбовців.
Експерти ISW кажуть, що 6 вересня українські сили, імовірно, відкинули російські війська на лівий берег річок Сіверський Донець і Середня Балаклійка, та захопили Вербівку, що є приблизно в 3 км від Балаклії.
Про те, що російські війська відступають, американські експерти судять з руйнування мостів для планового відведення військ Росії.
Раніше західні військові експерти висловлювали думку, що український наступ не буде масштабним, а просування до кордонів буде поступовим.
«Великі наступальні операції вимагають великого резерву, тому що навіть якщо невелика сила здатна прорвати лінію супротивника, використання цього пролому для зайняття великих ділянок території потребує перекидання нових військ після прориву», – вважає британський експерт Джек Волтінґ з Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI).
На його думку, українське керівництво має зараз три головні цілі: політичну, спрямовану на забезпечення західної підтримки, тактичну – не давати росіянам оговтатися від постійних атак і згрупуватися в одному напрямку для прориву, і військову – реальне звільнення територій від окупації.
Джек Волтінґ вважає, що лише на півдні в районі Херсона українці можуть мати реальні великі прориви та достягти відразу трьох цих цілей.
На його думку, якщо українці зможуть відтіснити російські війська до Дніпра та затиснути росіян у місто, вони зможуть обернути проти росіян виклики, з якими вони зіткнулися в Сєвєродонецьку і створити «зону знищення» для значної частини найкращих російських десантних військ – насамперед повітряно-десантних сил – які «будуть захищати політично критичну позицію навіть тоді, коли її неможливо втримати з військової точки зору».
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