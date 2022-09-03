Ціни на продовольство знижуються, на тлі пожвавлення вивозу українського зерна. Експорт пшениці з РФ уповільнився

Ціни на зернові, рослинну олію, молочні вироби, м'ясо та цукор знижуються вже п'ятий міяць поспіль. Попри зниження, ціни на продовольство в серпні були майже на 8% вище, ніж рік тому. Такими оцінками поділилась Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Серед факторів, які сприяли зниженню цін, в організації назвали покращення прогнозів виробництва продуктів харчування в Північній Америці та Росії і відзначили "основоположну угоду", яка дозволила поновити експорт з Чорноморських портів України.

Розблокування портів дозволило пришвидшити відвантаження українського зерна. Все ж, експорт українського зерна минулого місяця становив трохи більше, ніж чверть обсягів до війни, але уряд планує збільшити поставки, пишуть ЗМІ.

Спільний координаційний центр повідомив у п'ятницю, що він дозволив рух восьми суден з портів України, які перевозять 196 285 метричних тонн зерна та інших продуктів харчування в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Судна відправляються в суботу до Єгипту, Греції, Індії, Італії, Нідерландів, Іспанії та Туреччини.

Крім того, два судна, які мають відправитися в п'ятницю, замість цього відправляться в найближчі дні, повідомили в СКК. Вони доставлять зерно та інші продукти харчування до Туреччини та Китаю.

В СКК заявили, що збираються завершити інспекцію дев'яти суден у суботу – шість на кораблях, що прибувають, і три на кораблях, що виходять.

Станом на 2 вересня СКК повідомив, що "загальна вага зерна та іншого продовольства, експортованих з трьох українських портів, становить 1 766 531 метричну тонну. Наразі здійснено 160 рейсів (86 на вхід і 74 на вихід)".

В Росії, експорт пшениці впав на 22% в липні-серпні, порівняно до такого ж періоду минулого року, попри рекордний врожай повідомляє Bloomberg з посиланням дані поставок Logistic OS.

Видання повідомло, що з початку нового сезону врожаю, Росія більше не обмежує експорт пшениці квотами. Однак, в Кремлі звинувачують західні санкції в обмеженні експорту.

США неодноразово відкидали звинувачення Кремля. "Санкції Америки, дозвольте мені повторити, не поширюються на експорт продуктів харчування та добрив і крапка", - сказала посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час візиту до Африки минулого місяця.