Путін погрожує Швеції військовою відповіддю, якщо вона стане членом НАТО

Президент Путін висловився рішуче проти ідеї, щоб Швеція приєдналася до Північноатлантичного союзу, кажучи, що членство в очоленій США організації становить «загрозу», яку слід «усунути».

«Якщо Швеція приєднається до НАТО, це матиме негативний вплив на наші відносини, тому що ми вважатимемо, що інфраструктура цього військового блоку тепер наближається до нас зі шведської сторони», заявив Путін інформаційному агентству ІТАР-ТАСС. – Ми вважатимемо це додатковою загрозою для Росії і будемо думати про те, як усунути цю загрозу».

Торік міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив у Стокгольмі, що Росія вдасться до військової відповіді в разі можливого вступу Швеції до НАТО, а в четвер Путін висловлював свої думки про масштаби такої відповіді».

«Це не означає, що ми станемо істерично поводитися і скеруємо наші ядерні ракети на Швецію, сказав Путін. – Але ми будемо зобов’язані вдатися до чогось, тому що ми бачимо в цьому додаткову загрозу для Росії».

Російський лідер заявив, що «лише хвора людина» могла б собі уявити, що Росія атакуватиме Швецію, але зауважив, що членство в НАТО «попросту нічого» не додало б до покращення оборонних можливостей Швеції.

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