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«Путін став міжнародним ізгоєм». Держдепартамент про те, що президент Росії не поїде на самміт БРІКС до Південної Африки
Росія значно втратила авторитет у світі, а її президент став «міжнародним ізгоєм», який не може залишити межі власної країни, сказав прес-секретар Державного департаменту Метью Міллер.
Відповідаючи на прохання прокоментувати новину про те, що те президент Росії Володимир Путін не візьме участі у самміті країн БРІКС у Йоганнесбурзі, речник Держдепартаменту сказав, що це – наслідок війни Росії проти України.
«Одним із багатьох способів, якими ця війна стала стратегічною невдачею для Росії, є її значно гірше становище у світі. І немає кращого прикладу, кращої ілюстрації її значно зменшеного становища у світі, ніж президент Росії. Президент Путін зараз навряд чи може залишити власні кордони. Він міжнародний ізгой, який ледь покидає власні кордони, боячись арешту», – сказав речник Держдепартаменту на брифінгу у середу, 19 липня.
Раніше у середу офіс президента ПАР Сиріла Рамафоси повідомив, що президент Путін «за взаємною домовленістю» не поїде на самміт БРІКС.
Як повідомив Голос Америки, Росію на саміті БРІКС в Південній Африці представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.
До складу БРІКС, у якому головує нині Південноафриканська республіка (ПАР), входять також Бразилія, Росія, Індія та Китай. Лідери цих країн планують зустрітись на саміті в Йоганнесбурзі у серпні.
ПАР, на відміну від України і Росії, є членом Міжнародного кримінального суду, і зобов'язаний відреагувати на ордер на арешт Путіна, який МКС видав за звинуваченнями у скоєнні воєнного злочину примусового переміщення українських дітей.
Напередодні Рамафоса звернувся до МКС із запитом про дозвіл не арештовувати російського президента. Він наголошував, що такий арешт міг би означати війну з Росією, якою погрожувала Москва.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що Південна Африка повинна вчинити «правильно» і дотримуватися міжнародного права, якщо російський президент Володимир Путін особисто відвідає саміт блоку БРІКС в Йоганнесбурзі наступного місяця.
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США та Швейцарія на першому місці з виготовлення складових, знайдених у зброї Росії
Швейцарія посідає перше місце в Європі з виготовлення компонентів для російської зброї, попри формальний нейтралітет, а швейцарські банки, які не долучились до осанкцій, зберігають російську готівку в розмірі щонайменше 200 мільярдів доларів, повідомили експерти під час засідання Гельсінської Комісії США у Конгресі.
За результатами розслідувань проведених у США, стало відомо, що швейцарські банки допомагають Москві уникати санкцій, а також експортного контролю, для поповнення воєнних запасів, повідомили експерти під час слухань у вівторок, 18-го липня.
За словами Дрю Саллівана, співзасновника антикорупційного проекту «OCCRP», швейцарські банки контролюють набагато більше російських коштів, ніж вказують офіційні дані.
Загальна сума російських грошей, яку контролюють швейцарські банки, найімовірніше, вдвічі більша ніж усі вважають, і становить 400 мільярдів доларівДрю Салліван
"Ми вважаємо, що часто згадувана цифра у 200 мільярдів російських коштів у швейцарських банках, є сильною заниженою. Швейцарські банки працюють по всьому світу та контролюють трильйони доларів як всередині, так і за межами Швейцарії. Багато з цих активів представлені довіреними особами офшорних компаній, акціями та іншими структурами по всьому світу, які важко відстежити», – заявив Салліван.
За оцінками його проекту, загальна сума російських грошей, яку контролюють швейцарські банки, «найімовірніше, вдвічі більша ніж усі вважають, і становить 400 мільярдів доларів».
Виконавча директорка антикорупційного комітету НАКО Олена Трегуб зауважила, що Швейцарія зпосідає перше місце в Європі з виготовлення складових, які знайшли в російському озброєнні.
У російській зброї ми знайшли близько 300 компонентів, виготовлених у США, це провідна країна західного світу, яка постачає росіянам важливі компоненти подвійного використанняОлена Трегуб
Але перше місце у світі серед Західних держав належить виробникам із США, зауважила Трегуб.
"У російській зброї ми знайшли близько 300 компонентів, виготовлених у США, 60-ма різними американськими компаніями. На жаль, це провідна країна західного світу, яка постачає росіянам важливі компоненти подвійного використання», – сказала Трегуб.
За її словами, коли йдеться про інші країни, то перше місце в Європі займає Швейцарія, далі йдуть Німеччина, Нідерланди, Велика Британія, Австрія та Франція. Також дослідники знайшли обладнання виготовлене в Японії.
«Отже, справа не лише у швейцарцях, – каже Трегуб, – але парадокс у тому, що саме Швейцарія займає категоричну позицію, щодо участі в будь-якому збройному конфлікті. Вони наголошують на своїй нейтральності. Тоді яким чином, вони стали першою країною в Європі із постачання критично важливих компонентів для російської зброї? Це головне питання».
«Але загалом, це глобальна проблема, яку мають вирішувати усі країни», – наголошує виконавча директорка антикорупційного комітету НАКО.
Швейцарський уряд намагається створити видимість, що вони щось роблять, однак, на практиці, швейцарський уряд не хоче робити нічого, тому що від брудних російських коштів у Швейцарії можна отримати великий прибутокБілл Браудер, інвестор, керівник антикорупційної кампанії Magnitsky Justice
Про російські схеми відмивання коштів та обхід санцій через швейцарські банки та інші структури, членам комітету розповів Білл Браудер, Генеральний директор інвестиційного фонду Hermitage Capital та керівник глобальної кампанії Magnitsky Justice.
Білл Браудер, вважає, що Швейцарія ціленаправлено знаходить шляхи уникнути санкцій накладени на Росію.
"На мій погляд, те, що відбувається у Швейцарії, це лише верхівка набагато більшого айсберга….швейцарський уряд намагається створити видимість, що вони щось роблять, однак, на практиці, швейцарський уряд не хоче робити нічого, тому що від брудних російських коштів у Швейцарії можна отримати великий прибуток", - вважає Браудер.
За словами Браудера, США мають відреагувати на нинішню позицію Швейцарії задіявши відповідні санкції.
«Я не пропоную, щоб наш уряд розірвав відносини зі Швейцарією. Це було б божевіллям. Я намагаюся донести, що в швейцарській системі явно відбувається протизаконна діяльність і вони не мають жодних засобів, щоб це виправити. Ми намагалися вплинути ззовні, але вони нас проігнорували», – каже Браудер.
Чи вдасться влада США до санкцій, він каже, не знає, але думає, що її потрібно спонукати до цього.
«Ми тут саме для того, щоб я як свідок, а ви як особи, які контролюють роботу уряду, спробували вчинити правильно", - підсумував Браудер під час відкритих слухань Гельсінської комісії США.
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- Голос Америки
Росія використовує їжу як зброю не лише проти України, але і проти найвразливіших у світі – Держдеп
Речник державного департаменту Метью Міллер заявив на брифінгу у середу, що Росія вчергове показала, що використовує їжу як зброю, коли вона бомбардує український порт в Одесі і погрожує кораблям, що вивозять зерно, у міжнародних водах.
«Росія продовжує використовувати продукти харчування як зброю на війні. Це другий день поспіль, коли ми бачимо, як Російська Федерація погрожує кораблям у міжнародних водах», – сказав Міллер.
Він заявив, що Москва «використовує продовольство як зброю війни» не лише проти українського народу, але проти найвразливіших людей у світі.
«Вчора речник Кремля висловив приховані, можливо, можна навіть назвати їх явними погрозами щодо суден, які перевозять українське зерно, сказавши, що вони не можуть забезпечити їхню безпеку, що, я думаю, кожен може зрозуміти, що це означає. І сьогодні ви бачите, як вони знову посилюють ці загрози, другий день поспіль після початку атак на Одесу, з якої експортується зерно», – сказав речник Держдепу.
Він додав, що думає, що «зараз усім у світі має бути цілком зрозуміло, що Росія використовує продовольство як зброю війни не лише проти українського народу, але проти всіх людей у світі, особливо найбільш слаборозвинених країн, які залежать від зерна з регіону».
Україна готова годувати світ, але бездушні рішення Росії негативно відображаються на мільйонах нужденних людей. Таку заяву у Twitter опублікувала посолка США в Україні Бріджит Брінк з огляду на російські атаки на Одеську область вночі проти 19 липня.
“Ще більше актів жорстокості – на фоні того, як Росія використовує продовольство в якості зброї, виходячи з Чорноморської зернової ініціативи, останні дві ночі вона вражає портову інфраструктуру та зернові термінали в Одесі ракетами та безпілотниками”, – написала Бріджит Брінк.
Саманта Пауер, керівниця американського Агентства з міжнародної допомоги USAID, перебуваючи в Одесі, заявила: “Я думаю, що країни та світові лідери повинні публічно засудити рішення Росії вийти із ініціативи, яка полягала у вивезені їжі із України для решти світу”.
За словами Пауер, дві третини пшениці з України було експортовано у результаті Чорноморської зернової ініціативи країнам, що розвиваються.
“Це величезна кількість пшениці. Але знову ж таки, не може бути нейтралітету щодо використання їжі як воєнної зброї”, – каже Пауер.
Кожна людина, яка вірить у викорінення голоду у світі, за її словами, повинна повстати проти кроку, який безпричинно створює більше голоду у світі, кожен лідер, кожен громадянин повинен об’єднатися у цьому питанні, вважає очільниця USAID.
Росія свідомо цілить по інфраструктурі зернової угоди, заявив про ці події президент України Володимир Зеленський.
“Світ відчайдушно потребує українського зерна”, – неодноразово повторював генеральний секретар Антоніу Ґутерріш.
За його словами, безперебійність надходження продукції на світові ринки підтримує стабілізацію цін на продовольство та запобігає голоду для мільйонів людей. Утім, перебої з постачанням продукції через війну призводить до зворотнього.
“Я глибоко шкодую про рішення Російської Федерації припинити реалізацію Чорноморської ініціативи – включно з відкликанням російських гарантій безпеки судноплавства в північно-західній частині Чорного моря”, - заявив Ґутерріш з приводу дій Росії.
Чорноморська угода забезпечила експорт понад 32,9 мільйонів тонн продовольчих товарів з українських портів, інформує ООН.
"Міноборони оголосило про новий пакет безпекової допомоги", – Карін Жан-П’єр. Відео
"Такі засоби набувають важливого значення, зважаючи на те, що Росія вийшла із зернової угоди й відновила напади на портові міста, як ми це бачили протягом останніх двох днів", – речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр
Культурний геноцид: як Україна та світ захищають культурну спадщину під час військових дій
За даними українського Міністерства культури, в Україні вже понад 550 пам'яток та об'єктів культурної спадщини зруйновано або пошкоджено російськими окупантами. Багато і українських, і міжнародних експертів називають культурним геноцидом те, що російські війська коять з культурними об’єктами. Один з останніх прикладів – підрив греблі Каховської ГЕС, в результаті чого були пошкоджені унікальні городища, які знаходилися на берегах Дніпра та Південного Бугу, а також практично знищений унікальний музей-будинок художниці наївного мистецтва Поліни Райко.
Віталій Титич – у мирному житті відомий та успішний адвокат, захисник родичів Небесної сотні. З початком повномасштабного вторгнення він вступив до лав територіальної оборони. Побачивши на власні очі, як росіяни нищать українську культурну спадщину, Титич запропонував командувачу Сил територіальної оборони Збройних сил України Ігорю Танцюрі створити спеціальний позаштатний підрозділ щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Танцюра прийняв відповідне рішення, і Титич з однодумцями почав роботу. Одне з ключових завдань підрозділу - це документування воєнних злочинів, у тому числі і щодо об'єктів культурної цінності і спадщини.
Титич з побратимами нещодавно повернувся з експедиції, мета якої документування наслідків підриву Каховської ГЕС для об'єктів культурної спадщини. «Сьогодні відпрацювали на узбережжі лиману. Це пам'ятки національного значення, дуже важливі городища. Це поселення стародавніх греків, греків Причорномор’я. Це поселення національного значення, які перебувають на обліку та контролі ЮНЕСКО. У тому числі бачили і фіксували наслідки як підтоплення, так і зокрема воєнних дій», - розповідає він. Титич каже, що зараз вони вносять інформацію про ці та інші пам'ятки у спеціальну базу. Він з колегами працює там, де не можуть працювати цивільні органи державної влади, відповідні слідчі або прокурори.
Після того, як порушення зафіксовані у системі, до них мають доступ правоохоронні органи та профільні міністерства, які співпрацюють з міжнародними інституціями для відновлення та подальшого збереження пам'яток.
Військові працюють разом з експертами - археологами, інженерами, музеологами з групи українського Блакитного щита. Блакитний Щит – це мережа організацій по усьому світу, які разом з ЮНЕСКО мають компетенцію діяти під час збройного конфлікту із захисту культурних цінностей.
Титич розповідає, що від початку війни ці експерти ініціювали створення штабу з порятунку спадщини, який зараз інституційно трансформується в українське відділення Блакитного щита.
Лора Балман, американська експерта щодо захисту культурної спадщини у часи війни. Вона – колишня співробітниця ЦРУ, працювала у зонах бойових дій, де фіксувався культурний геноцид. Також кілька років у ФБР займалася документуванням злочинів у сфері мистецтва.
Те, що зараз відбувається в Україні, вона чітко ідентифікує як культурний геноцид. Експертка пояснює, що Гаазька конвенція 1954 року забороняє нападати на культурні об’єкти, майно, картини, церкви тощо під час війни.
Ситуацію довкола знищення культурної спадщини Балман називає «частиною військового плану Москви». Бо це, за її словами, не випадкові влучання чи мародерство солдатів, які трапляються в кожному конфлікті. «Ми чули від керівника всесвітньо відомого Ермітажу, що ніхто не може зупинити наступ на Україну. Він чітко каже, що культура є частиною наступальної стратегії захоплення України. Глава російської розвідки також очолює Російське історичне товариство. Окрім того, супутникові знімки та свідчення очевидців показують, що були прицільні бомбардування. Крім того, є фотографії та звіти очевидців, що ГРУ, СВР і ФСБ перебували на сході, керуючи частиною мародерства», - каже експертка.
Балман розповідає, США дуже серйозно ставляться до збереження культурної спадщини під час війн. Таке ставлення стало наслідком мародерства всесвітньо відомого Національного музею Іраку у Багдаді у 2003-му. За її словами, американські військові були в Багдаді, охороняючи Міністерство нафти, яке знаходилося через дорогу від музею. «Їм було наказано залишатися на місці для охорони міністерства. Тим часом поруч відбувалося жахливе мародерство, в яке американці не втручалися. І деякі з найвідоміших старожитностей, які є важливими не лише для Іраку, а й для світової спадщини, були втрачені», - пояснює вона. І у відповідь Вашингтон мобілізував Державний департамент, ФБР, Міністерство оборони, Смітсонівський інститут та інші організації для спільної роботи, щоб подібне більше не повторилося. «І тому зараз є дуже організовані зусилля, коли, наприклад, Міністерство оборони навчає всі свої війська тому, як захищати культуру та спадщину під час війни», - додає вона.
Віталій Титич та його колеги співпрацюють із західними партнерами. Їх вже запросили до США пройти спеціальне навчання на базі американського досвіду захисту культурної спадщини. Подібні підрозділи є у країнах НАТО, а також у арміях багатьох розвинутих держав. Його підрозділ наповнює інформацією електронну карту і зараз вчить інших, як нею користуватися. «Зокрема, щодо можливості прийняття відповідних рішень при плануванні операції, враховуючи наявність об'єктів культурної спадщини та культурних цінностей», - пояснює він.
Юрист додає, Командувач ТрО вже ініціював створення відповідного тепер уже штатного підрозділу в рамках всього ЗСУ. Це пілотний проект для всього ЗСУ на базі ТРО. Він матиме повноваження діяти в зоні операції усіх військ. «Ми говоримо про завдання захисту. Починаючи від евакуації до якихось фізичних заходів щодо збереження пам’ятки на місці. Але це все має бути проведено наказами, щоб такі операції були забезпечені силами та засобами, щоб їх можна було виконувати», - пояснює Титич.
Сучасні технології, за його словами, не лишають росіянами шансу не бути покараними за знищення української культурної спадщини. У спеціальній програмі, яка збирає усі дані, можна навіть провести слідчий експеримент. «Бо я бачу, де і звідки ця ракета була запущена. В програмі можна відслідкувати траєкторію польоту, і бачити вже силами розвідки результати цього прильоту на місці. І ці всі негативні для культурної спадщини наслідки документуються, і будуть представлено в суді. Це полегшить доведення. Зараз 21 століття, і у орків реально погані перспективи з прихованням доказів. У них нічого не вийде», - переконаний юрист.
Допомагають фіксувати культурний геноцид і свідчення українців. Для їхньої документації створена онлайн платформа «Свідок». Олена Кук, директорка з контенту і комунікації платформи «Свідок» розповідає, що на платформі є окрема класифікація щодо знищення пам'яток культури. Наприклад, у базі є свідчення зруйнованого в Харкові столітнього музею аптеки трав. «Це справді культурна пам'ятка. І Росія мусила це зруйнувати, чомусь ця аптека трав була для неї дуже загрозлива. І ми маємо багато таких свідчень. Це культурний геноцид України», - додає Кук.
Культурний геноцид росіян це не лише знищенні об’єкти культури, а й крадіжка унікальних артефактів з українських музеїв, каже американська експертка Лора Балман. Протидіяти грабуванню з метою продажу на чорному ринку, можна фіксуючи інформацію про вкрадені цінності у відповідних міжнародних базах. За словами Лори ще один дієвий спосіб – санкції.
«Це робилося нечасто. Рада Безпеки ООН вводила санкції для протидії незаконній торгівлі старожитностями з Іраку та Сирії. Це фактично ускладнили імпорт культурних об’єктів. І я думаю, що було б цікаво і Сполученим Штатам подивитися, чи можна було б запровадити якісь санкції, щоб допомогти захистити українські об’єкти. Бо ринок США – найбільший у світі», - каже вона.
Титич сподівається, що повернути втрачені цінності та отримати компенсації за знищений культурний спадок допоможе Міжнародний кримінальний суд. Тому головне завдання - підготувати докази та змусити розслідувати ці провадження з правильною кваліфікацією. Каже, потрібно домагатися і сатисфакції. Це рішення суду, яке встановлює вину та причину. Саме вона допоможе чітко ідентифікувати для міжнародної спільноти те, що коїться в Україні.
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