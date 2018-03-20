Трамп та Путін поговорили після привітань Кремлю від Юнкера та Меркель

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову у вівторок. Про це з посиланням на представника Білого дому повідомляє Джофф Бенетт, спеціальний кореспондент NBC News у Білому домі. Очікується, що незабаром буде оприлюднено офіційну розшифровку розмови.

Раніше, як відзначають ЗМІ, президент США відмовився вітати Володимира Путіна із переобранням на посаду президента Росії.

Між тим Путіна офіційно привітала із переобранням канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент ЄС Жан-Клод Юнкер. Лідери ЄС та Німеччини наголосили у своїх звернення на важливості співпраці із Росією.

Телефонна розмова відбулася на фоні річниці незаконної анексії Криму Росією а також отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Країни Заходу, включно із США, вказують на відповідальність Росії за отруєння її колишнього розвідника.

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