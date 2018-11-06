Трамп заявляє, що "ймовірно не" зустрінеться з Путіним в Парижі. Кремль гадає інакше

Під час спілкування з пресою в понеділок, президент США заявив, що він "ймовірно не" матиме зустрічі з російським президентом Путіним у ході заходів з нагоди сторіччя закінчення Першої світової війни в Парижі.
Раніше радник з національної безпеки США Джон Болтон оголошував про можливість такої зустрічі.
Спілкуючись з журналістами Трамп зауважив, що зустріч може відбутись під час саміту країни Групи 20 в Аргентині, який починається наприкінці листопада.
"Ми ще нічого не організували. Ми не знаємо, чи буде це правильним місцем. Я буду в Парижі з інших причин, але ми зустрінемось на G-20 і можливо після цього", - сказав президент Трамп.
Він ще раз підкреслив, що було б добре налагодити відносини між США та Росією.
"Порозуміння з Росією, Китаєм та усіма ними буде добрим – я це давно говорю, - додав він. – Тому матимемо багато зустрічей, але я не впевнений, що матимемо зустріч в Парижі, ймовірно ні".
У вівторок речник Кремля Песков заявив Reuters, що президент Путін планує коротку зустріч з президентом США Трампом в Парижі наступного тижня.
Зустріч Трампа з Путіним буде першою з часу їх двостороннього саміту в Гельсінкі, що відбувся цього літа.
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