Трамп заявляє, що "ймовірно не" зустрінеться з Путіним в Парижі. Кремль гадає інакше

Під час спілкування з пресою в понеділок, президент США заявив, що він "ймовірно не" матиме зустрічі з російським президентом Путіним у ході заходів з нагоди сторіччя закінчення Першої світової війни в Парижі.

Раніше радник з національної безпеки США Джон Болтон оголошував про можливість такої зустрічі.

Спілкуючись з журналістами Трамп зауважив, що зустріч може відбутись під час саміту країни Групи 20 в Аргентині, який починається наприкінці листопада.

"Ми ще нічого не організували. Ми не знаємо, чи буде це правильним місцем. Я буду в Парижі з інших причин, але ми зустрінемось на G-20 і можливо після цього", - сказав президент Трамп.

Він ще раз підкреслив, що було б добре налагодити відносини між США та Росією.

"Порозуміння з Росією, Китаєм та усіма ними буде добрим – я це давно говорю, - додав він. – Тому матимемо багато зустрічей, але я не впевнений, що матимемо зустріч в Парижі, ймовірно ні".

У вівторок речник Кремля Песков заявив Reuters, що президент Путін планує коротку зустріч з президентом США Трампом в Парижі наступного тижня.

Зустріч Трампа з Путіним буде першою з часу їх двостороннього саміту в Гельсінкі, що відбувся цього літа.

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