Саміт Трампа з Путіним, за всіма ознаками, відбудеться у Гельсінкі

Представники Білого дому кажуть, що і далі йде праця над підготовкою до саміту між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Згідно з джерелами, які беруть участь у підготовці планів, саміт може відбутися в столиці Фінляндії Гельсінкі.
Проте, на прохання прокоментувати таку можливість, представник Білого дому не дав жодної відповіді.
Президент Трамп має бути в Брюсселі 11 і 12 липня на зустрічі НАТО, після чого відбуде до Великобританії на подію, яка запланована на 13 липня.
Фінляндія – офіційно нейтральна країна під час «холодної війни», і яка не є членом НАТО, межує з Росією, і президент Саулі Нійністе має добрі відносини з господарем Кремля.
Адмінінстрація президента Трампа брала до уваги можливість влаштувати зустріч у Відні, але останнім часом увагу привернули Гельсінкі.
У вівторок радник Білого лому з Національної безпеки Джон Болтон має прибути до Москви для обміркування місця саміту.
Все-таки експерти із закордонної політики применшують значення місця зустрічі, але додали, що Гельсінкі були б добрим місцем, тому що, за всіма ознакам, це не додасть жодних дипломатичних проблем до зустрічі.
«Президент Фінляндії Саулі Нійністе втримує добрі відносини з американцями і росіянами», заявив президент організації політичних дослідів і консалтингу Європейська група.
Цього тижня Джон Болтон насамперед зупинився в Лондоні і Римі для обміркування теми саміту з американськими союзниками. Європейські лідери занепокоєні, що Трамп може запропонувати Путіну некорисні поступки.
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