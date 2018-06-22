Міністр Путіна прилетить до Вашингтона наступного тижня

Міністр енергетики США Рік Перрі наступного тижня прийме у Вашингтоні, міністра енергетики Росії Олександра Новака. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Зустріч відбувається на тлі підготовки до зустрічі між президентами США та Росії, яка може відбутись у липні. Раніше стало відомо, що наступного тижня до Москви відправиться радник Трампа із національної безпеки Джон Болтон. Його місія ймовірно включає підгтовку до зустрічі президентів США та Росії.

Зустріч Перрі та Новака, відзначає видання, може бути присвячена координації у сфері енергетики. Росія та США стали конкурентами у царині енергоресурсів після буму видобутку сланцевого газу у США у попередні роки. Адміністрація США погрожувала застосувати американські енергетичні ресурси як противагe впливу Росії на міжнародній арені, який спирається у значні мірі на її роль постачальника газу для Європи. США також запровадили санкції проти енергетичного сектора Росії за її поведінку на міжнародній арені.

В останній час, на фоні зростання цін на пальне, президент США закликав виробтників нафти збільшити її видобуток. Росія також висловлювала зацікавленість у збільшенні видобутку нафти.

Зустрічі відбудеться за кілька днів після саміту країн виробників нафти ОПЕК у Відні та у перший день Всесвітньої газової конференції у Вашингтоні. Тлом зустрічі є і опозиція Вашингтона до проекту "Північний потік-2", у якому зацікавлена Німеччина, але який у США вважають важелем впливу Росії на Європу.

Раніше у ході саміту "Великої сімки" президент США висловився за повернення Росії до складу саміту провідних держав. Росію було виключено із "Великої вісімки" у відповідь на незаконну анексію нею українського Криму. При цьому Трамп продовжує наполягати на тому, що його політика щодо Росії є надзвичайно жорсткою.

У США триває розслідування обставин втручання Росії у політичні процеси в Америці, яке веде незалежний прокурор Роберт Мюллер. Слідство перевіряє закиди про змову між виборчим штабом Трампа та урядом Росії. Раніше американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втручалась у вибори у США на боці Трампа. Як видається, відкритим залишається лише питання, чи російське втручання координувалося із командою Трампа.

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