Українські експерти: Замість запрошувати до “Великої сімки”, Путіна треба судити в Гаазі

Повернення Росії до “Великої сімки” малоймовірне. Принаймні так вважають українські експерти.

“Адже не виконана базова умова: членство Росії було призупинене через анексію Криму” - сказав “Голосу Америки” професор НаУКМА Олексій Гарань. Водночас, за його словами, ці розмови небезпечні в силу самої постановки питання.

навряд чи це відбудеться, бо є країни, які точно будуть проти

“Зараз ці розмови йдуть у гіпотетично-риторичному ключі. І тому я підозрюю, що Макрон і Трамп – який відзначається непередбачуваністю, сьогодні говорить одне, завтра інше – справді хотіли б повернення Росії до G-7. Але навряд чи це відбудеться, бо є країни, які точно будуть проти. Точно буде проти Канада і, можливо, Велика Британія також”.

Як він додав, “Рано посипати голову попелом. Згадаймо, як колись казали, що санкцій проти Росії за агресію проти України ніколи не буде. Потім казали, що санкції не протривають більше, ніж півроку. Пізніше лякали, що їх не продовжать. Але санкції тримаються вже п’ять років”.

З ним погоджується міністр закордонних справ України 2007-2009 років керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

“Заяви і дії – різні речі. Хоча насправді, якщо говорити об’єктивно, небезпека є. І те, що РФ повернулася в ПАРЄ, це, на мою думку, небезпечний прецедент. Наша зовнішня політика мала б реагувати на це максимально ефективно і максимально швидко”.

При цьому Огризко наголошує: спроби умиротворити Путіна подібними поступками – хибний шлях, який аж ніяк не веде до деескалації.

З Росією треба говорити не умовляннями, бо вона їх ніколи не чула і не почує

“З Росією треба говорити не умовляннями, бо вона їх ніколи не чула і не почує. Після Другої світової війни відбувся Нюрнберзький процес, коли злочинців покарали. Я думаю, що суд в Гаазі, який може взяти естафету в руки, повинен зробити те ж саме. І ось тоді буде шанс на деескалацію”.

Експерти наголошують: з приходом в Україні до влади нової команди Росія посилила свої зусилля зняти міжнародні санкції і послабити ізоляцію.

Як зауважив Олексій Гарань, “Ми не можемо сказати, що це лише тому, що прийшов Зеленський. Але очевидно, що новому президенту в деяких питаннях треба бути активнішим. Тобто риторика в нього здебільшого правильна. Але за президентства Петра Порошенка діяв такий принцип “нічого про Україну без України”. От були переговори Макрона і Путіна, і після цього має відбутися бодай телефонна розмова Макрон-Зеленський”.

Володимир Огризко додає, що своє слово мають сказати і неурядові організації, експертне середовище, політики.

“Важливо, щоб громадянське суспільство не мовчало і підказувало новій владі, що треба робити. І якщо нова влада хоче зберегти свою нинішню популярність, вона має до цих порад дослухатися”, - сказав екс-міністр “Голосу Америки”.

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