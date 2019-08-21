"Ми прагнемо миру у світі". Трамп повторно виступив за повернення Росії до Великої сімки

Президент США Дональд Трамп у середу висловився на користь повернення Росії до складу Великої сімки звідки її було виключено після незаконної спроби анексії українського Криму.

Я думаю, що Росія має бути частиною цього, бо ми прагнемо миру у світі, торгівлі та інших речей. Було б набагато легше, якщо б Росія була у складі, як це завжди було

"Президент Путін абсолютно перехитрив президента Обаму щодо Криму та інших речей, перетнув червону лінію. Він обійшов його. Він цим жив - обігрував президента Обаму. Чесно кажучи, через це Обама засмутився і виключив Путіна з того, що тоді було Великою вісімкою, а тепер – Велика сімка", - заявив Трамп.

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

"Виникає питання, чи маємо ми повернути Росію? Ми витрачаємо багато часу, говорячи про Росію під час цих зустрічей. І вони не присутні. Я думаю, було б добре, якщо б Росія була присутня, щоб ми могли прямо з ними говорити, а не так як зараз - телефоном та іншим шляхом. Це голосування того, що зараз є Великою сімкою", - заявив Трамп у середу, "Я думаю, що Росія має бути частиною цього, тому що ми домагаємося миру в світі, торгівлі та інших речей. Було б набагато легше, якщо б Росія була у складі, як це завжди було".

Між тим прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу заявив, що йому відомо про "рухи" спрямовані на реінтеграцію Росії до Великої сімки.

"З огляду на те, що відбулося у Солсбері (йдеться про отруєння колишнього російського шпигуна Скрипаля - прим. ГА) та Вілтширі, з огляду на використання хімічної зброї на території Великої Британії, з огляду на поточну нестабільність, громадянську війну, війну в Україні, з огляду на провокації Росії, не лише в Україні, але багатьох інших місцях - я маю сказати, що я дуже підтримую канцлера Німеччини Меркель у думці, що ще немає підстав для повернення Росії до Великої сімки", - заявив Джонсон.

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