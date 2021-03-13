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До мільярда доз вакцин проти СOVID-19 поставлять до Азії США і союзники

Президент США Джо Байден і держсекретар Ентоні Блінкен на саміті Quad

Америка, Австралія, Індія та Японія створять робочу групу, метою якої буде поширення вакцин в Індо-Тихоокеанському регіоні

Сполучені Штати і три їх партнера в Індо-Тихоокеанському регіоні - Австралія, Індія та Японія - погодилися поставити до мільярда доз вакцини проти коронавірусу до Азії до кінця 2022 року.

Про це було оголошено за підсумками віртуального саміту лідерів країн Чотирьохсторонього діалогу з безпеки (Quad), куди входять Австралія, Індія, США і Японія.

У спільній заяві, президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суг, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді і прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон зобов'язалися тісно співпрацювати в області поширення вакцин проти COVID-19, а також в питаннях боротьби зі зміною клімату і безпеки .

За підсумками саміту було вирішено створити експертну групу для організації розповсюдження вакцин, а також робочі групи зі зміни клімату, технічних стандартів і спільної розробки нових технологій.

США і союзники заявили про намір продовжувати зусилля з просування свободи і демократії в Індо-Тихоокеанському регіоні, перед лицем зростаючих викликів з боку Пекіна.

«Ми віддані забезпеченню того, щоб регіон регулювався міжнародним правом, поділяв універсальні цінності і був вільний від примусу», - заявив Джо Байден.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав саміт «великим днем для американської дипломатії».

«Чотири лідера обговорювали виклики з боку Китаю, і вони ясно дали зрозуміти, що ні у кого з них немає ілюзій щодо Китаю», - сказав Салліван. Він додав, що «демократія здатна перемогти автократію».

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