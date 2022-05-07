Рада безпеки ООН, включно із Росією, висловила «глибоке занепокоєння» щодо ситуації в Україні

Рада Безпеки ООН, включаючи Росію, у п'ятницю висловила «глибоке занепокоєння з приводу підтримки миру та безпеки в Україні» та підтримала зусилля голови ООН щодо пошуку мирного вирішення військового конфлікту. Короткий текст заяви, прийнятий у п'ятницю, був підготовлений Норвегією та Мексикою. «Рада Безпеки висловлює глибоке занепокоєння щодо підтримки миру та безпеки в Україні», - зазначається в документі. Рада безпеки нагадує, що всі держави-члени взяли на себе зобов'язання відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй врегулювати свої міжнародні суперечки мирними засобами».

«Рада Безпеки висловлює рішучу підтримку зусиллям генерального секретаря з пошуку мирного рішення», — йдеться у заяві, в якій також міститься прохання до голови ООН Антоніа Гутерріша знову проінформувати Раду «в належний час».

Гутерріш привітав підтримку РБ у п'ятницю. Минулого тижня Гутерріш зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві та президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Його візити відкрили шлях до спільних операцій Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які за останні дні евакуювали близько 500 цивільних осіб з українського портового міста Маріуполя та обложеного металургійного заводу «Азовсталь».

25 лютого Росія наклала вето на проект резолюції Ради Безпеки в якому пропонувалося засудити російське вторгнення до України. Китай, Об'єднані Арабські Емірати та Індія утрималися під час голосування. Для прийняття резолюції Ради потрібно дев'ять голосів «за» і відсутність вето з боку постійних членів: Сполучених Штатів, Росії, Китаю, Франції та Великобританії. голосів ухвалила дві резолюції, які демонструють міжнародну ізоляцію Росії через Україну. Такі резолюції не мають обов'язкової сили, але вони мають політичну вагу.

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