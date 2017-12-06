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У США заговорили про зв'язок голосування Ради щодо Ситника та підтримки України Вашингтоном

Позитивне голосування Ради за законопроект, який уможливлює звільнення директора НАБУ без аудиту, не буде сприйняте прихильниками України на Заході. На це вказує заява Майкла Карпентера, колишнього заступника помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директора аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті.

"Якщо Рада голосує за зняття голови Антикорупційного комітету та директора НАБУ, я рекомендуватиму припинити будь-яку урядову підтримку України з боку США, включно з безпековою підтримкою. Це безчестя", - заявив Карпентер на своїй сторінці у Twitter.

Про голосування Верховної Ради у четвер за законопроект, який стосується НАБУ, заявив народний депутат Сергій Лещенко.

"Триває вечір "Пробий дно багато разів". Отже, голосування за закон про вбивство НАБУ буде вже завтра, в четвер. Станом на зараз вони збираються йти по тій же схемі, як голосували за закон про генпрокурорство Луценка: в один день за включення до порядку денного, за основу і в цілому. Доведуть до кінця - залежить від нашої активності", - написав Лещенко на своїй сторінці у Facebook.

Раніше експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", що вважає дії ГПУ щодо НАБУ зачисткою антикорупційного бюро, яка позбавить Україну шансів на фінансову допомогу з боку Заходу.

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