Почалась зачистка НАБУ, яка позбавить Україну шансу отримати гроші від Заходу - експерт Atlantic Council

Провідною проблемою України сьогодні є не ситуація навколо Саакашвілі, очевидний намір уряду України є зачистити НАБУ. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" напереодні заявив економіст Андерс Аслунд, який є експертом аналітичного центру Atlantic Council у Вашингтоні.

"Уряд, а саме СБУ, генеральний прокурор і, очевидно, президент України вирішили зачистити НАБУ. Артема Ситника із Вашингтона викликали до Києва, щоб Рада проголосувала за недовіру йому. Вони намагаються позбавитись єдиного антикорупційного інституту в Україні, який реально бореться із корупцією", - заявив Аслунд.

Очевидно, що жоден міжнародний інститут не дасть Україні грошей, якщо не буде створено незалежний антикорупційний суд. А якщо уряд розчавить НАБУ, то, звісно, знімається саме питання про можливість виділення Україні коштів

Експерт також наголосив, що вважає найважливішим у ситуації навколо екс-президента Грузії те, що засвідчено готовність уряду України використовувати силу проти борців з корупцією.

За словами Аслунда, майбутнє НАБУ буде залежати від двох чинників: політичних протестів та протестів з боку західних інститутів та країн.

"Ми побачимо, що все це зможе привернути увагу президента та його поплічників. Ситуація надзвичайно складна - іде бій за те, чи буде в Україні верховенство права, чи ні", - підкреслив Аслунд.

При цьому експерт попередив, що розгром НАБУ обернеться для України втратою підтримки з боку Заходу.

"Очевидно, що жоден міжнародний інститут не дасть Україні грошей, якщо не буде створено незалежний антикорупційний суд. А якщо уряд розчавить НАБУ, то звісно знімається саме питання про можливість виділення Україні коштів", - заявив Аслунд.

Ситуація надзвичайно складна - іде бій за те, чи буде в Україні верховенство права, чи ні

У середу генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що директор НАБУ Ситник, який зараз перебуває у США, розгорнув бурхливу діяльність, спрямовану на дискредитацію ГПУ.

Як повідмоляє "Українська правда", раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ є поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку, а також незаконно співпрацюють з "іноземними агентами".

У четвер народний депутат України Сергій Лещенко заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що до Верховної Ради подано законопроект, який спрощує звільнення очільників НАБУ.

Лещенко назвав законопроект частиною "повзучого путчу корупціонерів" та закликав громадян України до участі в акціях протесту.

"Останнім ударом по НАБУ" та "маразмом" назвав законопроект і Мустафа Найєм.

Звичайно, викорінити корупцію - це кращий шлях завойовувати їхні голоси, ніж підрив інституцій, які займаються боротьбою з корупцією

Із заявами на підтримку боротьби з корупцією в Україні та конкртено НАБУ виступили і представники західних урядів.

"Нове соціологічне дослідження від МРІ свідчить, що корупція в державних органах є головною проблемою для виборців в Україні. Звичайно, викорінити корупцію - це кращий шлях завойовувати їхні голоси, ніж підрив інституцій, які займаються боротьбою з корупцією? ", - написала у Twitter Джудіт Гоф, посол Великої Британії в Україні.

Нас надихають ці віддані професіонали, їх відчуття покликання у НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Раніше про "гордість" з приводу НАБУ офіційно заявляли і в посольстві США в Україні.

"Нас надихають ці віддані професіонали, їх відчуття покликання у НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Українці мають пишатись цими героями, які борються із корупцією - найбільшим викликом, який постав перед Україною. Ми пишаємося тим, що ми ваші партнери. # НАБУ # САП ", - твітували з офіційного облікового запису посольства США в Україні.

Скільки грошей, часу та сподівань закордонні партнери України вклали у війну проти корупцій в Україні. Вони напевне відчувають обурення з приводу того, що відбувається зараз

Ще відвертішими з приводу розчарування діями ГПУ щодо новостворених антикорупційних органів стали західні журналісти, які працюють в Україні.

"Скільки грошей, часу на сподівань закордонні партнери України вклали у війну проти корупцій в Україні. Вони напевне відчувають обурення з приводу того, що відбувається зараз", - твітує Крістіан Борис, журанліст низкий західних видань, який працює в Україні.

"Очевидно, генеральний прокурор України (який, на секундочку, не спромігся посадити жодного реального злочинця, які грабували Україну перед Майданом) байдужий до того, що думають західні донори України: стало відомо, що голові НАБУ висунуть кримінальні звинувачення", - твітує Ґуллівер Краґґ, кореспондент французького видання France 24 у Києві.

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