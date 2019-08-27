Радник президента США Болтон прибув до Києва

Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон прибув до України, де заплановані його зустрічі із українськими урядовцями.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк повідомив, що темою зустрічі із американським колегою була "активізація відносин України та Сполучених Штатів Америки у сфері національної безпеки."

Прес-служба Посольства США інформує, що сторони також обговорили прогрес у реформуванні безпекового сектору.

Під час покладання квітів до меморіалу пам'яті загиблим на Донбасі українським військовим пан Болтон висловив солідарність із боротьбою України за свою незалежність.

"Для мене велика честь віддати належне пам’яті тим жертвам, яких зазнали українці. Сполучені Штати ставляться із надзвичайною повагою до духу єднання у боротьбі за незалежність, який проявили, увіковічені на цій пам’ятній стіні, українці. Американці також боролися за свою незалежність і суверенітет і тому ми розуміємо, що це означає. Народ США солідарний із громадянами України".

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