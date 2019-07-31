Оприлюднено розмову Рейгана і Ніксона, де африканців називають "мавпами"

Національний архів США оприлюднив повну версію раніше цензурованого аудіозапису телефонної розмови колишніх президентів Річарда Ніксона і Рональда Рейгана, в якій африканців називають "мавпами".

Про це пише колишній керівник Президентської бібліотеки та музею Річарда Ніксона Тім Нафталі, який зробив запит до архіву, щоб отримати нецензуровану версію розмови.

Розмова відбулась у жовтні 1971 року, через день після того, як ООН проголосувала за визнання комуністичної Народної Республіки Китай. Під час дзвінка Рейган, тоді ще губернатор Каліфорнії, у розмові з президентом Ніксоном так прокоментував те, коли делегація з Танзанії почала танцювати на засіданні Генеральної Асамблеї ООН: "Минулої ночі я дивився їх по телевізору". "Так", - сказав Ніксон. Рейган продовжив: "Бачити цих мавп з африканських країн.. чорт забирай, їм і досі незручно носити черевики!" У відповідь Ніксон посміявся.

Рейган тоді був прихильником того, аби надати місце в ООН Тайваню, а не Пекіну. Він покладав провину на країни Африки за те, що Генасамблея не проголосувала за підтримуваний Америкою Тайвань. Тож він спробував переконати Ніксона припинити участь США в ООН.

Нафталі пише, що Ніксон також був розлючений голосуванням африканських країн. У своїх розмовах із посадовцями зі своєї адміністрації він цитував расистські слова Рейгана, і хоча він не вважав себе расистом, підтримував ідеї, що представники білої раси мають кращі розумові здібності, ніж люди африканського походження та латиноамериканці.