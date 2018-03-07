Створений у США тест дозволить виявити схильність до раку без візиту до лікаря

Вартість нового тесту складе майже 200 доларів

Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA) схвалило тест на генетичну схильність до раку грудей, який можна адмініструвати вдома. Тест створено компанією 23andMe, яка здійснює аналіз ДНК. Про це повідомляє CBS News.

Дана компанія здійснює аналіз зразків слини, яку надають для тестування її клієнти за допомогою спеціальних наборів для збору матеріалу. Вартість нового тесту складе майже 200 доларів.

Компанія вже тривалий час пропонує тести ДНК, які дозволяють дізнатись про етнічне коріння особи. Тепер вперше Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США дозволило компанії здійснювати тестування на наявність специфічних мутацій, які пов'язані із ризиком розвитку раку грудей.

Тест від 23AndMe дозволить визначити генетичну схильність до раку грудей лише дуже малої частини популяції - людей, які мають коріння серед єврейського субетносу ашкеназів

Як відзначає видання, нові тести від 23AndMe дозволяють визначити генетичну схильність до раку грудей лише дуже малої частини популяції, а саме - людей, які мають коріння серед єврейського субетносу ашкеназів.

У компанії попередили, що "тест не має використовуватись, як заміна візиту до лікаря, перевірки на розвиток раку, або отримання порад щодо генетичних та спадкових факторів, які можуть збільшити, або зменшити вірогідність розвитку раку".

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