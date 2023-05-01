"Вдячна тим, хто захищає небо України" - посолка США, після нових ракетних обстрілів РФ

Вдруге за три дні Росія провела масштабний ракетний удар по території України. Згідно з даними ЗСУ, українська ППО збила 15 з 18 крилатих ракет, захистивши Київ та інші великі міста.

34 людини постраждало через обстріли, десятки осель зруйновано, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. В Дніпропетровській та Херсонській областях пошкоджено об'єкти енергорозподільчі мережі, написало у Telegram Міністерство енергетики України. Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб, заявили у відомстві.

Повітряна тривога тривала декілька годин, ППО знищила БПЛА та ракети, яки летіли на Київ, повідомили в місцевій владі. Зі словами вдячності до тих, хто захищає небо України звернулась 1 травня посолка США в Україні Бріждит Брінк. Вона запевнила: "Сполучені Штати продовжуватимуть наполегливо та швидко працювати, щоб підтримати їх та їхню здатність протистояти варварським нападам Росії на народ України".

Під час нічних обстрілів посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс запостила у Twitter допис про те, що "звучить, як протиповітряна оборона працює тяжко в Києві у відповідь на дзвінок тривоги у травневий день".

Напередодні в дописі Сіммонс протиставила "бомбування, вбивства цивільних, гарячкові розмови про контрнаступ", красі магнолій та дерев, що квітнуть в парках Києва, куди приходять кияни, щоб сфотографуватись.

Попередній масштабний обстріл території України Росія здійснила 28 квітня. Реагуючи на обстріли в Держдепі США пообіцяли робити все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності за атаки мирного населення України та запевняють, що продовжуватимуть підтримку українського війська. Про це заявив речник Державного департаменту США Ведант Пател 28 квітня, коментуючи ракетні обстріли росіян по всій Україні.

“Це ще один приклад, серед багатьох інших прикладів, нахабного ігнорування Росією українського мирного населення та українського життя. Знову і знову ми бачимо, як вони вдаються до легковажних та нерозсудливих дій в питанні їхньої несправедливої війни в Україні», – сказав речник Державного департаменту США.

Він додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть робити все можливе для підтримки українських партнерів, і для того, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності.