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Держдеп США відреагував на російські ракетні обстріли Умані та Дніпра
Сполучені Штати обіцяють робити все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності за атаки мирного населення України та запевняють, що продовжуватимуть підтримку українського війська. Про це заявив речник Державного департаменту США Ведант Пател, коментуючи нові ракетні обстріли росіян по всій Україні.
“Це ще один приклад, серед багатьох інших прикладів, нахабного ігнорування Росією українського мирного населення та українського життя. Знову і знову ми бачимо, як вони вдаються до легковажних та нерозсудливих дій в питанні їхньої несправедливої війни в Україні», – сказав речник Державного департаменту США.
Виін додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть робити все можливе для підтримки українських партнерів, і для того, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності.
Вночі на 28 квітня росіяни випустили низку ракет на українські міста. У Дніпрі та Умані внаслідок влучання у житлові будинки загинули щонайменше 25 цивільних людей. Повітряні сили України повідомили, що цієї ночі їм вдалося збити 21 із 23 випущених ракет.
У Євросоюзі заявили, що всі особи, причетні до злочинів проти мирного населення України, будуть знайдені і покарані. "Безкарності не буде, всі причетні будуть притягнуті до відповідальності", - сказав речник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Петер Станьо.
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- Голос Америки
Способи уникнення тривалої війни в Україні - версії аналітиків
Чи зможе Україна і західній країни, які її підтримують, уникнути затяжної війни з Росією? Аналітики зі США та Великої Британії по-різному відповідають на це питання.
Кремль зможе підтримувати тривалу війну в Україні, якщо Росія отримає час і простір для відновлення своїх можливостей, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Тобто це не даність, на плани і можливості Кремля можна впливати, вважає дослідниця ISW Наталя Бугайова.
Як вона зауважує у статті “Переосмислення політичних дебатів США щодо «тривалої війни», Захід потрапиив під навіювання Кремля, приймаючи на віру його спроможність вести бойові дії протяго багатьох років.
“Поширена фраза “тривала війна” спотворена успадкованим мисленням США про війни, інформаційними операціями Кремля та труднощами аналізу реальності на полі бою”, - прокоментувала авторка у твіттері.
Вона каже, що все залежить від того, наскільки добре Україна буде оснащена зараз і в майбутньому.
Забезпечення зброєю українських контрнаступів
Належне оснащення контрнаступів України (“не лише наступного”, - наголошує ISW) може допомогти уникнути “затягування” війни Росії зменшити ризики для США, - йдеться у статті.
США ризикують зіткнутися з ризиками ескалації за ще гірших умов, якщо не допоможуть Україні звільнити свою територіюІнститут вивчення війни
“Захід і Україна не затягують і не поширюють цю війну. Це робить Росія”, - нагадує ISW. Але водночас, стверджує аналітика інституту, тривала війна не є і безпосередньою метою Кремля. Радше – його пристосуванням для досягнення своїх максимальних цілей в Україні.
У статті також йдеться про те, що здатність Кремля загрожувати США та НАТО непропорційно залежать від його здобутків чи втрат в Україні. “США ризикують зіткнутися з такими ж ризиками ескалації за ще гірших умов, якщо не допоможуть Україні звільнити свою територію шляхом серії послідовних контрнаступальних операцій”, - стверджує ISW.
Потрібна ясність Заходу щодо необхідності поразки Росії
Про надання достатньої кількості озброєння як засобу запобігти тривалій війні говорять й інші аналітики. Так, дослідники Центру аналізу європейської політики при Королівському коледжі Лондона Сем Грін та Аліна Полякова у статті для видання Foreign Affairs “Росія хоче тривалої війни” зауважили, що “протягом останніх 12 місяців неоднозначність Заходу надихнула Путіна продовжити цю війну, дозволяючи йому повірити, що, можливо, настане час, коли потік підтримки припиниться”.
Коли Путін і його генерали зрозуміють, що рішучості Заходу немає обмежень, а також зіткнуться із впевненістю у поразці, розрахунок і плани Росії змінятьсяЦентр аналізу європейської політики
Тому, на думку авторів, необхідна “заміна цієї двозначності стратегічною ясністю” — для позбавлення Путіна будь-якого життєздатного варіанту, окрім організованого відступу. Тож коли Путін і його генерали зрозуміють, що рішучості Заходу немає обмежень, а також зіткнуться із впевненістю у поразці, розрахунок і плани Росії зміняться.
Уникнення тривалої війни – більший пріоритет для США, ніж звільнення українських територій – RAND
Водночас аналітики американського дослідницького центру RAND стверджують, що більш тривала війна може дозволити українським військовим повернути собі більше території. Але і наголошують, що “існують інші наслідки тривалої війни для інтересів США”.
Зокрема, “поки війна триватиме, російські війська залишатимуться зайняті Україною і, отже, не матимуть достатньої спроможності, щоб загрожувати іншим”, йдеться у публікації RAND. Крім того, тривалість війни впливає і на ослаблення російської армії та економіки.
“Уникнення тривалої війни є вищим пріоритетом для Сполучених Штатів, ніж сприяння значно більшому територіальному контролю України”, - вважають у RAND. Оскільки тривала війна створює вагомі виклики для Сполучених Штатів, України та решти світу.
Тривала війна створює вагомі виклики для Сполучених Штатів, України та решти світу.Дослідницький центр RAND
Аналітики наголошують, що адміністрація президента США “ще не зробила жодних кроків, щоб підштовхнути сторони до переговорів”, хоча не впевнені, що “зміна політики США може спровокувати переговори”.
Автори звіту RAND пропонують Сполученим Штатам для “переведення війни до завершення шляхом переговорів у часових рамках, які б служили інтересам США” уточнити свої плани щодо майбутньої підтримки України, взяти зобов’язання щодо безпеки України, надати запевнення щодо нейтралітету країни та встановити умови щодо послаблення санкцій для Росії.
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Мільйонна позика Бориса Джонсона призвела до відставки голови Бі-Бі-Сі
Участь у справі щодо позики Бориса Джонсона під час його перебування на посаді прем’єр-міністра Великої Британії голови Британської телерадіомовної корпорації (Бі-Бі-Сі) Річарда Шарпа, призвела до його відставки, повідомляє сам британський суспільний мовник.
Шарп оголосив 28 квітня, що подав заяву і залишить посаду цього літа, оскільки розслідування обставин його призначення виявило те, що було названо проблемою з «конфліктом інтересів».
Розслідування спричинила публікація в газеті Sunday Times про те, що Річард Шарп, близький соратник Бориса Джонсона і донор Консервативної партії, сприяв домовленостям про приватну позику для Джонсона, і що це могло впливати на призначення Шарпа на керівну посаду.
Статут Бі-Бі-Сі гарантує незалежність корпорації і британський суспільний мовник фінансується прямою абонентською платою, але уряд призначає голову корпорації.
Скандал з Річардом Шарпом викликав звинувачення критиків на адресу Бориса Джонсона у схильності до кумівства.
Борис Джонсон не порушив законів, позичивши гроші - £800,000 (приблизно $1 млн.) в одного зі своїх далеких родичів Сема Блайта, мовиться у публікації.
Річард Шарп також у своїй заяві про відставку наголосив, що не порушив правил, коли наприкінці 2020 року відрекомендував Блайта державному службовцю для подальшого облаштування фінансової справи з Джонсоном.
Згідно з розслідуванням, Шарп напряму не був причетний до позики, але проблемним виявилося те, що він в той час мав розмови з прем'єр-міністром і казав йому, що висуватиме свою кандидатуру на посаду голови Бі-Бі-Сі.
Річард Шарп був змушений частково погодитися з висновками звіту, в якому сказано, що його послуга прем'єр-міністру і призначення його на посаду створило враження конфлікту інтересів.
«Я відчуваю, що якби я залишався на цій посаді до кінця терміну, то ця справа могла відвертати увагу від гарної роботи Бі-Бі-Сі», - сказав Шарп в оголошенні про відставку.
Навіщо Джонсону мільйон?
Британська преса і зокрема Бі-Бі-Сі намагалися з’ясувати, для чого прем’єр-міністру була потрібна позика на таку значну для більшості британців суму?
Борис Джонсон, очоливши уряд, отримував платню £154 908 ($194 247) на рік, що значно перевищує середній річну платню в Британії - £33 000 ($41 380).
Але коментатори, зокрема біограф Джонсона Ендрю Ґрімсон, зауважують, що на посаді прем’єр-міністра доходи Бориса Джонсона були менші, ніж його попередні заробітки з різних джерел, зокрема як відомого телеведучого й журналіста.
Припускають, що вдруге одружений 2021 року Джонсон, в якого також народилася дитина, очевидно вважав, що може витрачати більше грошей, ніж йому давала платня прем’єр-міністра, і напевне вважав, що згодом його доходи мали б значно зрости, щоб легко повернути позику.
Бі-Бі-Сі і уряд
Британська телерадіомовна корпорація перебуває під прискіпливою увагою, оскільки її роль як суспільного мовника вимагає незалежності від уряду, а також неупередженості, коли йдеться про висвітлення суспільно-політичних процесів в країні.
Суперечки довкола Річарда Шарпа та його відставка породили нові заклики до удосконалення системи призначення керівництва корпорації.
Прем’єр-міністр Ріші Сунак дав зрозуміти, що буде дотримуватися передбаченої чинної процедури призначення нового голови Бі-Бі-Сі.
Але критики заявляють про потребу змін.
«Голову Бі-Бі-Сі не повинен призначати чинний уряд. Ні зараз, ні ніколи», - написав у Твіттері один з найвідоміших телеведучих корпорації спортивний коментатор Гарі Лінекер.
- Голос Америки
Війна в Україні закінчиться не військовим шляхом, а політичним рішенням – Трюдо
Лише Україна може вирішувати, про що для неї прийнятно вести переговори, а «за що українці готові вмирати», а світ має допомогти їй достягти цієї позиції, заявив у п'ятницю, 28 квітня, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту Global Citizen Now у Нью-Йорку.
“Ми знаємо, що це не закінчиться військовим шляхом. Це закінчиться певним політичним рішенням. Але Україна має бути в позиції вирішувати, коли це станеться, що вона готова прийняти, а за що вона готова продовжувати боротьбу. І ми повинні бути поруч з ними”, - заявив Трюдо.
Він наголосив, що приклад російської агресії, якщо він виявиться успішним, може надхинути інші авторитарні країни “перемалювати карту” – “в усьому світі люди дивляться на рішення Росії вторгнутися в Україну і кажуть: якщо це спрацює, можливо, це спрацює і для нас”.
“У всьому світі авторитарні держави, які мають трохи більшу армію, ніж їхні сусіди, дивляться на той маленький клаптик землі через річку, де люди розмовляють їхньою мовою, або де кілька сотень років тому провели лінію на карті, і на їхню думку, не в тому місці, вони думають: “Чом би нам не перемалювати цю карту?”, - наголосив Трюдо.
"Ми всі маємо про це хвилюватися", – сказав Трюдо.
За його словами, Росія, як авторитарна держава "безпосередньо кидає виклик нашій системі", тому світ має не дати їй досягти успіху в тому, щоб змінити міжнародний порядок, заснований на правилах. Тоді, як каже Трюдо, “нерозумність помилкового рішення Путіна стане зрозумілим для всіх”.
“Тому Україна важлива. Тому Україна важлива для Африки, Азії, Південної Америки, для всього світу”, - заявив Трюдо.
Під час саміту, присвяченому світовим проблемам, очільник канадського уряду говорив також про сталий розвиток, права і можливості жінок та зміцнення міжнародного партнерства. Про посадовець написав у твіттері.
«Недостатньо обґрунтовані» звинувачення – незалежний звіт про розслідування Amnesty International в Україні. АІ його не публікує – NYT
Amnesty International (АІ) не опублікувала критичний звіт про своє розслідування, в якому ця міжнародна правозахисна організація звинувачувала українських військових у тому, що вони свідомо не дбали про безпеку для мирного населення під час боротьби з російською агресією. Про це пише газета New York Times, чий кореспондент ознайомився з 18-сторінковим звітом незалежних експертів та говорив з людиною, знайомою з цим питанням.
Після хвилі критики, яку породила публікація звіту АІ у серпні минулого року, керівництво організації пообіцяло, що замовить незалежну оцінку щодо правильності своїх висновків. Але звіт цієї групи незалежних експертів, в якому вони одностайно дійшли висновку, що Amnesty International не мала достатніх доказів для своїх тверджень, АІ досі не опублікувала, хоч мала його у своєму розпорядженні уже у лютому цього року, пише кореспондент NYT.
Як повідомило газеті джерело, знайоме з обставинами цієї історії, представивши свій звіт, незалежна комісія попросила проконсультуватися з нею, якщо б правління Amnesty International вирішило оприлюднити лише уривки. Але замість того, щоб публікувати звіт у будь-якій формі, правління АІ вирішило просто використовувати його як одне з кількох джерел для «документа лише для внутрішнього поширення про отримані уроки», повідомило джерело NYT.
Комісія, за повідомленням газети, складалася з п’яти експертів з міжнародного гуманітарного права. До комісії увійшли Емануел-Кіар Гіллард з Оксфордського університету, Кевін Джон Хеллер з Копенгагенського університету, Ерік Телбот Дженсен з Університету Бригама Янга, Марко Міланович з Редінгського університету; та Марко Сассолі з Женевського університету.
Вони досліджували внутрішні електронні листи АІ та опитували співробітників, деякі з яких висловлювали серйозні застереження, що звіт не достатньо консультувався з українським урядом, для того, щоб дізнатися, чому військові діяли тим, чи іншим чином, і чи можна було діяти інакше в тих обставинах.
У висновку експерти хоча і написали, що було правильно ставити питання про те, чи захисники, а не лише агресори, дотримуються законів війни, бо, згідно з міжнародним правом, обидві сторони в будь-якому конфлікті повинні намагатися захистити цивільних осіб, але експерти вважають, що «ключові висновки про порушення Україною міжнародного права були «недостатньо обґрунтованими» наявними доказами», наголошує NYT.
Вони також пишуть, що сам звіт «написаний мовою, яка була двозначною, неточною та в деяких аспектах юридично сумнівною».
«Це особливо стосується початкових абзаців, які можна було б прочитати як такі, що натякають — хоча це не було наміром А. І. — що на системному чи загальному рівні українські сили були в основному або рівною мірою винні у смерті цивільних осіб в результаті нападів Росії», – цитує NYT слова неопублікованого звіту експертів.
Звіт, який АІ опублікувала 4 серпня 2022 року, викликав критику передусім в Україні, де через його публікацію пішла у відставку голова київського офісу АІ юристка та правозахисниця Оксана Покaльчук. Вона сказала, що звіт не лише «не захищав цивільних осіб, а ставив їх під загрозу, даючи Росії виправдання для продовження своїх невибіркових атак».
Росія виправдовувала свої напади на цивільних в українських містах тим, що всередині міст діють українські військові, які використовують цивільних як щит. Посол Росії в ООН Василь Небензя пояснював за допомогою цих висновків російську окупацію атомної електростанції в Україні.
Звіт АІ також критикували численні західні оглядачі та правозахисники, у тому числі колишні співробітники АІ та співзасновник шведського відділення організації, який подав у відставку на знак протесту.
Західні військові експерти називали висновки звіту «відірваними від життя» і казали, що якби українські військові не захищали міста, їх би окупували росіяни.
Як повідомляв Голос Америки, Amnesty International заявила тоді, що «глибоко шкодує», що їхнє дослідження про «бойову тактику українських військових» викликало «страждання та обурення». Але в організації не відступили від самих висновків про те, що українські військові загрожують життю цивільних своїми діями.
Звіт задокументував «щонайменше 42 конкретні випадки в 19 містах і селах», коли українські військові діяли поблизу цивільних. За словами звіту, кілька «атак російських сил, які, імовірно, були спрямовані проти українських військових, призвели до загибелі або поранень цивільних осіб і пошкодження цивільних об’єктів».
Але експерти, які досліджували звіт АІ вважають, що для таких тверджень вони не мали достатньо доказів, тому висловлюватися правозахисники мали не так категорично.
В Amnesty International поки не відреагували на публікацію NYT ані на головному сайті, ані в соціальних мережах, де численні оглядачі виступили з новою критикою на адресу організації.
Колишній президент Естонії Томас Хенрік Ілвес пише у своєму твіті, що АІ втратила «будь-яку моральну репутацію». І сталося це, на його думку, «завдяки власному упередженому та погано поінформованому звіту, нападу на критиків та приховуванню цього звіту зараз».
Колишній чиновник НАТО, експерт з публічної політики Едвард Гантер Крісті пише, що «організаційна культура Amnesy International нічим не краща за найгірші стереотипи про великі корпорації: небажання визнавати будь-які помилки, лицемірство під час замовлення зовнішніх перевірок та приховування недоліків продукції компанії».
Продуктом АІ «має бути обґрунтована та правдива інформація та думка з питань міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини», пояснює експерт. Якщо цього продукту немає, або він є небезпечний для споживачів, вона не повинна мати клієнтів, вважає Крісті.
Українські оглядачі також зауважують, що організація, яка користувалася високою репутацією, зруйнувала її в Україні.
Максим Такер, який каже, що «у 2011 році переїхав до Києва, щоб створити український офіс Amnesty», висловлює сум, що його «колишній роботодавець, який зробив багато чудових речей, знову не зміг відповісти на свій невдалий звіт про Україну».
«Амністія – це вже мем для сучасної України», – додає Такер у твіті.
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