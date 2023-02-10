Румунія заперечує проліт російської ракети над її територією

Румунія заперечила повідомлення українського уряду про те, що ракета РФ пролетіла у повітряному просторі країни в п'ятницю, 10 лютого.

"Система спостереження ВПС Румунії виявила повітряну ціль, запущену з корабля РФ в Чорному морі поблизу Кримського півострова, - повідомляє Міністерство національної оборони Румунії. - Ціль, найімовірніше крилата ракета, пролетіла в повітряному просторі України та Республіки Молдова і повернулась до українського повітряного простору, не порушуючи повітряний простір Румунії".

У відомстві вказали, що ціль була практично за 35 км від північно-східного кордону.

Раніше в п'ятницю головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав в соцмедіа, що "10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети «Калібр» здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав".

Молдова підтвердила перетин її повітряного простору ракетою, але Румунія, яка є членом НАТО, заперечила повідомлення про проліт над її територією.

Навіть після заяви Румунії, президент України Володимир Зеленський повторив, що ракета перетнула повітряний простір Румунії і заявив, що ракетні обстріли становлять "виклик" для НАТО.

Як повідомляє Радіо Свобода, відповідаючи на запитання щодо заяви Києва про порушення російською ракетою повітряного простору Румунії, речниця генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга послалася на заяву Міністерства оборони Румунії. Про це повідомляє The Washington Post.

Виданню New York Times у НАТО відмовилися коментувати цей інцидент.

Сам Єнс Столтенберг наразі не коментував повідомлення про російську ракету у небі над членом НАТО Румунією.

Речник Кремля Песков під час брифінгу для преси в п'ятницю переадресував питання щодо ракети російському міноборони, повідомляють ЗМІ.