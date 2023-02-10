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Румунія заперечує проліт російської ракети над її територією
Румунія заперечила повідомлення українського уряду про те, що ракета РФ пролетіла у повітряному просторі країни в п'ятницю, 10 лютого.
"Система спостереження ВПС Румунії виявила повітряну ціль, запущену з корабля РФ в Чорному морі поблизу Кримського півострова, - повідомляє Міністерство національної оборони Румунії. - Ціль, найімовірніше крилата ракета, пролетіла в повітряному просторі України та Республіки Молдова і повернулась до українського повітряного простору, не порушуючи повітряний простір Румунії".
У відомстві вказали, що ціль була практично за 35 км від північно-східного кордону.
Раніше в п'ятницю головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав в соцмедіа, що "10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети «Калібр» здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав".
Молдова підтвердила перетин її повітряного простору ракетою, але Румунія, яка є членом НАТО, заперечила повідомлення про проліт над її територією.
Навіть після заяви Румунії, президент України Володимир Зеленський повторив, що ракета перетнула повітряний простір Румунії і заявив, що ракетні обстріли становлять "виклик" для НАТО.
Як повідомляє Радіо Свобода, відповідаючи на запитання щодо заяви Києва про порушення російською ракетою повітряного простору Румунії, речниця генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга послалася на заяву Міністерства оборони Румунії. Про це повідомляє The Washington Post.
Виданню New York Times у НАТО відмовилися коментувати цей інцидент.
Сам Єнс Столтенберг наразі не коментував повідомлення про російську ракету у небі над членом НАТО Румунією.
Речник Кремля Песков під час брифінгу для преси в п'ятницю переадресував питання щодо ракети російському міноборони, повідомляють ЗМІ.
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- Голос Америки
США та Велика Британія ввели санкції проти осіб за шпигунство та корупцію в Болгарії а також проти партії русофілів
Сполучені Штати спільно з Великою Британією оголосили санкції проти п'яти осіб за звинуваченнями в корупції та шпигунстві, а також проти ряду організацій, зокрема, партії русофілів.
Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.
Для протидії системній корупції в Болгарії оголошено санкції щодо 5 колишніх болгарських урядовців, а також 5 організацій - “за корупційні дії, які призвели до незаконної особистої вигоди, підірвали демократичні інститути країни та посилили її корозійну залежність від російських джерел енергії”.
Так, Мінфін США відповідно до Закону проти винуватців у серйозних порушеннях прав людини та корупції в усьому світі назвав підсанкційними корупціонерами Румена Овчарова, колишнього депутата болгарського парламенту та міністра енергетики, Олександра Ніколова, колишнього гендиректора Козлодуйської атомної електростанції, Івана Генова, колишнього депутата. Вони були засуджені за серію незаконних угод і хабарі, пов’язані з енергетичними контрактами, що позбавили уряд і народ Болгарії десятків мільйонів доларів.
Крім того, Ніколая Малінова, колишнього народного депутата, лідера руху «Русофіли» та голову політичної партії «Русофіли за відродження Батьківщини» підозрюють у підкупі судді для дозволу виїхати до Росії, хоча його звинуватили в шпигунстві на користь Росії. Владислав Горанов, колишній народний депутат і колишній міністр фінансів був визнаний у зловживанні становищем та підкупі в обмін на сприятливе законодавство.
“Ці скоординовані дії спільно з Великою Британією підтримують стратегію США з протидії корупції та демонструють відданість Сполучених Штатів і Сполученого Королівства сприянню відповідальності за корупцію та допомозі Болгарії, союзнику по НАТО, запровадити важливі реформи верховенства права”, - йдеться у заяві Держдепу.
- Голос Америки
Білий дім закликав Китай зробити вибір в питанні України
Нещодавно російські ЗМІ повідомили з посиланням на МЗС Росії, що президент Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, відвідає Москву під час роковин російського вторгнення в Україну. Коментуючи можливий візит китайського лідера в інтерв'ю Голосу Америки координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що незважаючи на мотиви Кремля, Росія знаходиться у ще більшій світовій ізоляції, ніж це було після першого вторгнення в Україну у 2014 році.
За його словами, Путін відчайдушно потребує допомоги, тому що експортні обмеження, а також санкції завдали великої шкоди оборонному комплексу та промисловому прогресу Росії. Кірбі зазначив, що країна має проблеми з постачанням мікроелектроніки для крилатих ракет, розраховує на Іран у постачанні дронів та звертається до Північної Кореї за боєприпасами, покладаючись на приватних військових підрядників.
“У Путіна зараз небагато друзів у світі. Ніхто не підтримує його у цій жорстокій неспровокованій війни, тому він так довго увивається за президентом Сі Цзіньпіном”, — розповів представник Білого дому.
Кірбі зауважив, що Китаю пора зробити вибір, так як це зробила більша частина світу. Він нагадав, що 143 країни проголосували в Раді Безпеки ООН, засудивши анексію Росією території України і близько 50 країн беруть участь у засіданнях Контактної групи з питань оборони України.
“Припиніть купувати російську нафту за завищеними цінами, публічно засудіть те, що Путін робить з українським народом, і приєднайтеся до решти світу у бажанні не тільки притягнути пана Путіна до відповідальності, але й підтримати Україну”, - сказав Кірбі.
Майбутня безпекова підтримка України
Кірбі запевнив, що США продовжують підтримувати Україну, зокрема в питаннях протиповітряної оборони.
“Протягом минулих кількох тижнів і місяців ми надавали пріоритет протиповітряній обороні, як малої, так і середньої чи великої дальності, і ми будемо продовжувати це робити”, - додав посадовець.
На запитання журналіста Голосу Америки, чи нададуть США Україні винищувачі, Кірбі відповів, що не хоче забігати наперед рішень, які ще не були ухвалені.
“Внески, які ми робимо, постійно розвиваються, відповідно до того, як розвивається війна, і державний секретар Блінкен про це говорив напередодні. І це буде продовжуватися. Ми контактуємо з українцям майже щодня”.
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Росія втратила майже 200 000 військових і все ще не може визнати, що її війна проти України не матиме успіху – США в ОБСЄ
Російські війська зазнали майже 200 000 втрат у війні проти України, але РФ все ще не розуміє, що їх безжальна війна не приносить успіху і ніколи успіху не досягне, незалежно від того, скільки життів це коштує, включаючи життя власних солдатів Росії. Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Остріан.
За словами Остріан, Сполучені Штати продовжуватимуть згуртовувати світ на підтримку України: “Ми аплодуємо понад 50 країнам, які об’єдналися на знак солідарності з Україною. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, - сказала представниця США.
Остріан у своєму виступі в четвер наголосила, що Росія повинна припинити свою неспровоковану війну. “Росія також має звільнити співробітників Спеціальної спостережної місії, яких вона утримує, і повернути автомобілі ОБСЄ, за які ми всі заплатили і якими вона незаконно заволоділа”, - додала вона.
Щодо величезних російських втрат, Остріан зауважила: “Путін, схоже, не розуміє, що він зазнав і зазнає поразки у своїх зусиллях стерти з карти суверенну незалежну Україну та підпорядкувати її народ волі Росії. Ці нові цифри втрат також відображають те, наскільки Кремль відчайдушно чекає будь-яких ознак військового прогресу в Україні. Путін, схоже, досі не розуміє того фундаментального факту, що Україна не збирається просто так здавати свою незалежність і свій суверенітет, а міжнародна спільнота не збирається припиняти підтримку України”.
“Незалежно від того, яку дивовижну брехню придумує Кремль та його дезінформаційна машина, щоб виправдати свою неприкриту неоімперську агресію – і абсурдні наративи Кремля продовжують змінюватися, оскільки жодне з них не має сенсу – Сполучені Штати продовжуватимуть згуртовувати світ на підтримку України”, - запевнила Кортні Остріан.
Дипломатка також нагадала, що для перемоги України у війні (яка означає повне виведення військ Росії з України, визнання нею суверенітету і незалежності України), США нещодавно оголосили про два нових пакети допомоги у сфері безпеки. Ця допомога включає критичні засоби протиповітряної оборони та протидії безпілотникам, а також броньовані машини піхоти та інше обладнання, включаючи протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси та звичайні і ракети великої дальності для наданих США HIMARS.
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Уряд Молдови пішов у відставку на тлі економічних потрясінь, зростання напруги у відносинах з Росією
КИШИНІВ, 10 лютого (Reuters) – Прозахідний уряд Молдови пішов у відставку в п’ятницю після бурхливих 18 місяців перебування при владі, відзначених економічними потрясіннями та побічними наслідками війни Росії в сусідній Україні.
Напруга у відносинах з Москвою зростає і, незадовго до того, як прем’єр-міністр Наталія Гавриліта оголосила про свою відставку, уряд країни заявив, що російська ракета порушила повітряний простір Молдови, і викликав посла Росії.
Президент Мая Санду прийняла рішення Гавриліти і сказала, що буде консультуватися з парламентськими групами щодо призначення нового прем'єр-міністра. Вона не подала жодних ознак відмови від своєї прозахідної політики, яка включає прагнення вступу до Європейського Союзу.
"Дуже дякую вам за вашу величезну жертву та зусилля, спрямовані на керівництво країною в час такої кількості криз", - написала Санду у Facebook.
«Незважаючи на безпрецедентні виклики, країною керували відповідально, з великою увагою та самовідданою працею. У нас стабільність, мир і розвиток – там, де інші хотіли війни та банкрутства».
Колишня радянська республіка з населенням 2,5 мільйона постраждала від стрімкої інфляції, а минулого року зіткнулась з напливом українських біженців.
Вона також зазнала відключень електроенергії після російських повітряних атак на українську енергетичну інфраструктуру, і їй важко було подолати залежність від російського газу.
Стрімке підвищення цін, зокрема на російський газ, призвело до вуличних протестів минулого року, під час яких демонстранти вимагали відставки уряду та Санду.
Протести, організовані партією опозиційного політика у вигнанні Ілана Шора, стали найсерйознішим політичним викликом для Санду з моменту її переконливої перемоги на виборах у 2020 році на проєвропейській та антикорупційній платформі.
Кишинів назвав протести частиною спонсорованої Кремлем кампанії з дестабілізації уряду.
"Я вірю в народ Молдови. Я вірю в Молдову, - сказала Гавриліта на брифінгу, на якому оголосила, що її уряд йде у відставку. - Я вірю, що ми зможемо пройти через усі труднощі та виклики".
Гавриліта стала прем’єр-міністром у серпні 2021 року після того, як її проєвропейська Партія Дії та Солідарності отримала більшість у парламенті з мандатом подолати корупцію.
Минулого року лідери ЄС прийняли Молдову як кандидата на членство в дипломатичному тріумфі Санду. Уряд планував реформи, щоб прискорити приєднання до блоку з 27 країн, і працював над диверсифікацією енергопостачання.
Росія, яка має війська в Придністров'ї негативно сприймає можливість приєднання колишніх радянських республік до ЄС, а розвідка Молдови підтвердила звинувачення президента України Володимира Зеленського в четвер про те, що Росія діяла з метою дестабілізації Молдови.
Міністерство закордонних справ Молдови різко розкритикувало Москву після виклику свого посла через російську ракету, яка, за його словами, пролетіла через повітряний простір Молдови перед тим, як увійти в Україну в п'ятницю.
"Ми рішуче відкидаємо останні недружні дії та заяви проти Молдови, які є абсолютно неприйнятними для нашого народу", - йдеться в заяві міністерства.
Закликаємо Російську Федерацію припинити військову агресію проти сусідньої країни, яка призвела до численних людських жертв і матеріальних збитків.
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