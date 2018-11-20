Столтенберґ: В Європі нема нових американських ракет, а от нові російські ракети присутні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ виступив з коментарями для преси перед зустріччю міністрів оборони ЄС.

Він відзначив високий рівень співпраці НАТО та ЄС і вже вкотре закликав Росію виконувати Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF).

"Росія роками створювала, тестувала та розміщувала нові ракети, 9М729", - зауважив посадовець.

"Ці ракети є мобільними, їх важко виявити, вони мають ядерні потужності", - додав він.

Столтенберґ також наголосив, що "США повністю виконують положення Договору, в Європі нема нових американських ракет, натомість нові російські ракети в Європі присутні".

"Тому ми повинні закликати Росію, щоб вона гарантувала повне та прозоре виконання Договору про ліквідацію ракет. Ми не хочемо нової гонки озброєнь, Договір про ліквідацію ракет десятками років відігравав ключову роль у гарантуванні безпеки", - відзначив посадовець.

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