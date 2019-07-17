Трамп: Туреччину виключать з програми F-35, через придбання російських ракетних установок

Президент США Дональд Трамп заявив, що Туреччину виключать з програми закупівлі американських винищувачів F-35, коли країна закупить російську ракетну систему С-400.

"Через те, що цю ракетну установку вироблено в Росії, їм тепер заборонено купувати більше 100 літаків. Я б сказав Lockheed не вельми задоволений. Це багато робочих місць. І справді я завжди мав гарні відносини" з (президентом Туреччини) Ердоганом, - заявив Трамп виступаючи перед американськими урядовцями у вівторок.

Трамп назвав ситуацію несправедливою. "Через те, що вони купили російську систему, нам не дозволено продати їм літаки на мільярди. Ця ситуація - несправедлива", - додав президент.

Цього місяця, Туреччина почала приймати перші поставки російської протиповітряної ракетної системи С-400.

США виступали рішуче проти закупівлі Туреччиною російської системи і заявляли, що в разі такої закупівлі Туреччині можуть загрожувати санкції, передбачені законом США "Про протидію суперникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA); країну також може бути виключено з програми побудови та закупівлі сучасних винищувачів F-35.

Плани Пентагону виключити Туреччину з програми F-35 у разі закупівлі нею С-400 підтвердила всередині липня Кейті Вілбаргер, в.о. помічника міністра оборони США з міжнародних питань. Спілкуючись з аналітиками, Вілбаргер підкреслила, що НАТО та країни-партнери в програми F-35 єдині в тому, що Туреччина не має розміщувати російську систему.

Ми неодноразово пропонували їм можливості купити систему (протиповітряної оборони) Patriot і пропозиція буле більш щедрою, ніж для будь-кого іншого, але вони не погодились

Міністерство оборони США турбує, що С-400 може бути використано для збору даних про можливості F-35 і ця інформація може опинитись в руках Росії. Вілбаргер заперечила закиди, що Туреччина не мала альтернативи закупівлі російської системи. "Ми неодноразово пропонували їм можливості купити систему (протиповітряної оборони) Patriot і пропозиція буле більш щедрою, ніж для будь-кого іншого, але вони не погодились", - додала вона.

В своїх ремарках у вівторок, Трамп не згадав про запровадження санкцій проти Туреччини у зв'язку з придбанням С-400. Однак, американські конгресмени рішуче підтримують запровадження таких санкцій, зауважують оглядачі.

Дії Туреччини підпадають під положення закону США "Про протидію суперникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA), який передбачає запровадження санкцій в разі проведення "значної за обсягом транзакції, яка є частиною, або здійснюється від імені оборони, чи розвідки уряду російської Федерації"

Закон зобов'язує адміністрацію Трампа запровадити санкції, хоч і не встановлює кінцевого терміну запровадження, твітує експерт Ради з міжнародних відносин США Стівен Кук.

Відповідно до закону, адміністрація Трампа має вибір з 12 видів санкцій, що можуть включати обмеження в торгівлі, заборону на отримання фінансування з боку американських установ, обмеження на участь у державних закупівлях та інше.

"Обидві партії в Конгресі рішуче налаштовані, щоб санкції CAATSA було запроваджено стосовно Туреччини, якщо Туреччина придбає С-400". Про це минулого місяця заявляла Еллен Лорд, заступниця міністра оборони США.

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