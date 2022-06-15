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Маркарова: “Нам потрібно усе”. Дипломати та політики в США коментують “Рамштайн-3”
"Якщо задача виграти, то зброї потрібно стільки скільки треба, щоб виграти".Оксана Маркарова, посолка України у США
"Україні потрібно усе і якнайшвидше". Таким чином посолка України у США Оксана Маркарова прокоментувала Голосу Америки очікування української сторони від зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн". За її словами українські дипломати ведуть активні перемовини із 20-тьма країнами, які вже надають озброєння Україні та загалом, із 40-ка країнами постійними учасницями контактної групи.
"Наші пріоритети дуже чіткі. Нам потрібно усе, починаючи від систем залпового вогню до артилерії та повітряної підтримки. Ми насправді дуже детально ділимось нашими потребами із стратегічними партнерами. Нам потрібно усе, для того, щоб перемогти. Саме з цим меседжем наша команда, зокрема заступник головнокомандувача поїхали на зустріч у Брюссель, - прокоментувала Голосу Америки Оксана Маркарова і зауважила, - ми дякуємо нашим партнерам, дякуємо США за швидке та масштабне надання збро, але ми постійно кажемо, що нам потрібно іще. Тому що, якщо задача виграти, то зброї потрібно стільки скільки треба, щоб виграти".
"Я очікую, що наші союзники також внесуть свою частку. Це важкі, спільні зусилля, щоб знову об’єднати нації".Марсі Каптур, конгресвумен від штату Огайо, демократична партія.
В Конгресі Сполучених Штатів також вітають сьогоднішні перемовини міністрів оборони в Брюсселі. За словами представниці Демократичної партії, конгресвумен Марсі Каптур, підтримка України вимагає постійної координації з партнерами.
"По-перше, я рада, що ця зустріч відбувається. Чим більше обговорень та планування, тим більше буде обміну інформацією – це конструктивно. Це потрібно Україні та державам, які її підтримують для продовження руху вперед. Потрібно синхронізувати дії. Зауважте, що ми маємо багато держав всередині та поза Європою, які підтримують Україну. Це вимагає великої координації. І я думаю, що така зустріч на високому рівні є іще одним кроком до конструктивної взаємодії з народом України", - сказала в ексклюзивному коментарі для Голосу Америки представниця 9-го округу штату Огайо в Палаті представників США.
Каптур також зауважила, що партнери США та України мають робити більше в плані надання оборонної допомоги.
"Безсумнівно, підтримка України завжди була рушійною силою в Палаті представників США. Саме Палата представників першою голосує за надання додаткової допомоги і ми продовжимо це робити. Проте Україна є нацією, яка існує в європейському контексті. І, чесно кажучи, я очікую, що наші союзники також внесуть свою частку. Це важкі, спільні зусилля, щоб знову об’єднати нації. Те, що ми зараз бачимо, це зміцнення партнерства за свободу на європейському континенті із союзниками з усього світу. Можливо це відбувається не так швидко, як сподівалися українці, але країни об’єднуються", - зауважила Каптур в коментарі для Голосу Америки.
На необхідності посилити роль НАТО в боротьбі проти російської агресії в Україні наголошує також сенатор від Республіканської партії Роб Портман.
"НАТО має активізуватися та робити більше у плані надання Україні оборонного озброєння. Зараз потрібна артилерія високої дальності. Зараз росіяни можуть обстрілювати українські позиції і спокійно сидіти неушкодженими, тому що українська артилерія до них не дістає. Тож, країни НАТО та інші свободолюбиві держави світу мають надавати більше озброєння. Деякі з цих країн мають необхідні види зброї та артилерії", - сказав член Сенату США від штату Огайо, Голосу Америки.
Дивіться також: Роб Портман: «НАТО має активізуватися та робити більше у плані надання Україні зброї».
Портман також наголошує, що Західний світ має змусити Росію зупинити блокаду Чорноморських портів.
"Росія відмовляється розблокувати експорт продуктів. Натомість вони у прямому сенсі бомблять зерна на складах. Лише за останній тиждень було розбомблено і знищено 300 тис. тонн зерна. Їжу в жодному разі не можна використовувати як зброю. Інші країни можуть зробити більше, щоб допомогти. Це стосується, як країн-членів НАТО, так й інших партнерів", - сказав Портман і додав, що зараз "настав час рухатись вперед і визнати Росію державою-спонсором тероризму, що вимагатиме додаткових санкцій."
Нагадаємо, що у Середу 15-го червня очільники оборонних відомств більш ніж 45 країн, представники НАТО та ЄС беруть участь в засіданні Контактної групи з оборони України, яку проводять США в Брюсселі. У своєму вступному слові на засіданні, очільник Пентагону Ллойд Остін окремо привітав Еквадор, Грузію та Молдову, які приєднались до цієї групи.
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В Пентагоні озвучили результати "Рамштайну-3", розповіли яка саме зброя увійде до нового пакету допомоги США
"Через кілька тижнів українці матимуть підготовану потужну ракетну артилерію дальної дії в бою", - оголосив генерал США Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США. На спільній прес-конференції з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, за результатами засідання Контактної групи з оборони України, "Рамштайн-3", Міллі вказав, що до кінця цього місяця союзники поставлять до України системи HIMARS, боєприпаси та навчені команди для застосування цих систем.
Обладнання, про поставки якого оголосили країни під час засідання "Рамштайн-3", відіграє ключову роль в стримуванні російського нападу на Донбасі та розбудові української системи дального вогню, заявив очільник Пентагону Ллойд Остін.
Серед важливих оголошень щодо збройної допомоги Україні, озвучених в середу, Остін насамперед вказав на оголошення президента США Джо Байдена нового пакету оборонної допомоги обсягом 1 мільярд доларів.
Цей пакет стане 12-тою партією зброї, яку США спрямують до України США зі своїх запасів, оголосив Остін під час прес-конференції в Брюселі в середу.
До нового пакету увійдуть боєприпаси для MLRS, додаткові 18 гаубиць-777, тактичні машини для їхнього перевезення, 36 000 раундів 155-мм боєприпасів, а також 650 млн доларів коштів Ініціативи з безпеки України, що надасть Україні можливість захищатись з використанням ще двох систем берегового захисту "Гарпун" та тисячі радіо, приладів нічного бачення, інших оптичних приладів.
Важливі оголошення надійшли від союзників, щодо необхідного обладнання, додав посадовець. Він подякував Німеччині, яка оголосила про надання трьох систем MLRS та боєприпасів, відзначив співпрацю з Великою Британією та Німеччиною над створенням української системи дального вогню на основі HIMARS.
Остін також подякував Словаччині за оголошення про передачу значної кількості гелікоптерів Мі і необхідних ракет. Також нову артилерію надають Канада, Польща та Нідерланди, вказав посадовець.
Майже 50 країн об'єдналось в Контактну групу щодо оборони України. Це знак не лише того, "наскільки нажахало і гальванізувало світ неспровоковане і невиправдане вторгнення Росії до України" а також ознака "світового захоплення стійкістю і героїзмом українського народу", вказав Остін.
Байден: ще $1 млрд оборонної допомоги Україна отримає від США
Ще мільярд доларів безпекової допомоги надійде від США до України, повідомив президент США Джо Байден, йдеться на сайті Білого дому.
Нова допомога включатиме додаткові артилерійські системи, зброю для захисту узбережжя а також артилерійські боєприпаси і сучасні ракетні системи "необхідні для оборони Донбасу", заявили в адміністрації США.
Байден також оголосив про надання додаткової допомоги обсягом 225 мільйонів доларів для гуманітарних потреб в Україні, "включаючи надання безпечної питної води, критично важливих медичних поставок та послуг з охорони здоров'я, а також продовольства, прихистку та готівки для сімей, щоб вони могли придбати важливі товари".
Такими планами Байден поділився в середу у розмові з президентом України Володимиром Зеленським. "Ми також обговорили зусилля міністра [оборони США Ллойда] Остіна з координації додаткової міжнародної підтримки українських Збройних сил.
Байден відзначив "хоробрість, стійкість та рішучість українського народу, яка продовжує надихати світ. Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами не відступлять від нашого зобов'язання перед українським народом у їхній боротьбі за свободу".
В середу Брюсселі за головування США відбувається засідання Контактної групи з оборони України. Очільники оборонних відомств більше 45 країн, представники НАТО та ЄС беруть в ньому участь. У своєму вступному слові на засіданні, очільник Пентагону Ллойд Остін закликав країни збільшити підтримку України.
"Не можна гаяти час, - сказав Остін. - Ми поглибимо нашу підтримку для українських збройних сил в теперішній боротьбі і розбудуємо їхню силу проти завтрашніх небезпек".
Роб Портман: «НАТО має активізуватися та робити більше у плані надання Україні зброї». Відео
Сенатор-республіканець Роб Портман: «НАТО та й усі вільнолюбні країни світу повинні активізуватись у плані зброї (для України - ГА). Деякі країни мають таке озброєння та артилерію, артилерію навіть меншої дальності та більше боєприпасів, а також протикорабельну зброю».
США переконуватимуть інші країни допомогти фінансувати відбудову України - посол США в ОБСЄ Карпентер
США звернуться до країн, які не надають Україні значної військової допомоги, із запитом підтримати Україну фінансово для відбудови країни. Про це заявив постійний представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер в ексклюзивному інтерв'ю виданню The Daily Beast.
“Є хвилювання, і воно доцільне, щодо розподілу тягаря. Ми намагаємося переконати союзників і партнерів активізуватися, - сказав посол США в ОБСЄ, - особливо, коли йдеться про реконструкцію, деякі з країн, які, можливо, не надали стільки військової (допомоги - ред.), ми, безумовно, будемо звертатися до них, щоб вони допомогли Україні у відбудові, надали макрофінансову допомогу та інші форми підтримки”, - заявив посол Карпентер.
За даними Інституту світової економіки Kiel, незалежної організації, що фінансується урядом Німеччини, найбільшим донором України від початку повномасштабного вторгнення за всіма категоріями - фінансової, гуманітарної та економічної - є Сполучені Штати.
Майкл Карпентер додав, що Білий дім має намір продовжувати допомагати Україні, адже війна, за його словами, може затягнутися надовго.
“Ця війна може тривати досить довгий час. Саме тому президент Байден відданий тому, щоб надати Україні зброю та обладнання, щоб вони могли себе захистити”, - зазначив дипломат.
За оцінкою США, заявив Карпентер, Путін досі не відмовився від своїх планів захопити всю Україну.
“Наша оцінка, з точки зору США, полягає в тому, що Путін не відмовився від своїх планів контролювати Україну, - розповідає Карпентер в інтерв'ю The Daily Beast. - Хоча зараз він зосереджений на південно-східній частині країни, я не думаю, що хтось вважає, що Путін не почне рухатися в інші частини України в якийсь момент у майбутньому”.
За його словами, Білорусь хоча і не приєдналась до війни проти України, втім також відіграє свою роль у підігріванні загрози з півночі для України. Макйл Карпентер переконаний: це саме те, чого хоче Москва.
"Це відповідає військовій стратегії Росії, щоб Білорусь загрожувала Україні. В інтересах Росії, щоб деякі українські сили були скуті на півночі, щоб стежити за білоруськими військами, щоб Росія могла продовжувати просування на Донбасі та на південному сході України”, - розповідає Карпентер.
Напередодні, у вівторок 15 липня, заступник міністра оборони США Колін Каль також заявив, що Путін продовжує сподіватись захопити всю Україну. Втім, як вважають у Пентагоні, Росії не вдасться досягти цих цілей.
У статті використані матеріали видання The Daily Beast.
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