Остін пообіцяв підтримку України "у вирішальний момент війни" на зустрічі "Рамштайн"

США та НАТО під час засідання у форматі "Рамштайн" пообіцяли Україні додаткову термінову військову допомогу "у вирішальний момент у ході війни" перед початком нового наступу Росії.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін під час вступної промови на зустрічі Контактної групи з питань оборони України заявив: "Світ був натхненний стійкістю українського народу і мужністю українських військових. Навіть на тлі невдач Україна продемонструвала, що вона переможе. Більше країн терміново почали допомагати Україні у боротьбі за її територію, суверенітет і свободу. Ваша присутність тут лише доводить, що країни доброї волі з усього світу продовжують нарощувати допомогу і дбають, аби будь-які невдачі були лише тимчасовими".

"Україна має невідкладні запити в цей вирішальний момент у ході війни. Президент Зеленський підкреслив потреби України в більшій кількості обладнання на останній зустрічі "Рамштайн", - цитує Остіна Радіо Свобода. - Ми [...] допоможемо Україні триматися під час весняного контрнаступу. Разом і терміново ми знову надамо підтримку, яку обіцяли Україні".

"Ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін готується до миру. Ми бачимо зворотнє: він готується до нових воєн, до нових наступів і нових атак", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Це стало жорстокою війною на виснаження, а тому це також битва за матеріально-технічне забезпечення... Що стосується артилерії, нам потрібні боєприпаси, нам потрібні запчастини, нам потрібне технічне обслуговування, нам потрібна вся матеріально-технічна база, щоб гарантувати, що ми здатні підтримувати ці системи зброї", - додав він.

Участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України беруть понад 50 країн. Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, союзники серед іншого розглядатимуть питання "захисту українського неба".

Після зустрічі групи "Рамштайн-9" міністри оборони країн НАТО також планують обговорити збільшені цілі з накопичення боєприпасів, оскільки Київ використовує на полі бою снаряди набагато швидше, ніж західні країни можуть їх виготовити. Столтенберг напередодні висловлював переконання, що на зустрічі міністрів оборони НАТО буде обговорюватися також й передання бойових літаків для України.

Також Альянс обговорить можливі зміни цілей для країн НАТО витрачати 2% ВВП на оборону. Деякі країни вважають цей показник занадто низьким, враховуючи війну в Україні, тоді як, наприклад, Німеччина витрачає на оборону менше ніж 2% ВВП.

У статті використано матеріали Радіо Свобода