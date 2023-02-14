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Остін пообіцяв підтримку України "у вирішальний момент війни" на зустрічі "Рамштайн"
США та НАТО під час засідання у форматі "Рамштайн" пообіцяли Україні додаткову термінову військову допомогу "у вирішальний момент у ході війни" перед початком нового наступу Росії.
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін під час вступної промови на зустрічі Контактної групи з питань оборони України заявив: "Світ був натхненний стійкістю українського народу і мужністю українських військових. Навіть на тлі невдач Україна продемонструвала, що вона переможе. Більше країн терміново почали допомагати Україні у боротьбі за її територію, суверенітет і свободу. Ваша присутність тут лише доводить, що країни доброї волі з усього світу продовжують нарощувати допомогу і дбають, аби будь-які невдачі були лише тимчасовими".
"Україна має невідкладні запити в цей вирішальний момент у ході війни. Президент Зеленський підкреслив потреби України в більшій кількості обладнання на останній зустрічі "Рамштайн", - цитує Остіна Радіо Свобода. - Ми [...] допоможемо Україні триматися під час весняного контрнаступу. Разом і терміново ми знову надамо підтримку, яку обіцяли Україні".
"Ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін готується до миру. Ми бачимо зворотнє: він готується до нових воєн, до нових наступів і нових атак", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Це стало жорстокою війною на виснаження, а тому це також битва за матеріально-технічне забезпечення... Що стосується артилерії, нам потрібні боєприпаси, нам потрібні запчастини, нам потрібне технічне обслуговування, нам потрібна вся матеріально-технічна база, щоб гарантувати, що ми здатні підтримувати ці системи зброї", - додав він.
Участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України беруть понад 50 країн. Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, союзники серед іншого розглядатимуть питання "захисту українського неба".
Після зустрічі групи "Рамштайн-9" міністри оборони країн НАТО також планують обговорити збільшені цілі з накопичення боєприпасів, оскільки Київ використовує на полі бою снаряди набагато швидше, ніж західні країни можуть їх виготовити. Столтенберг напередодні висловлював переконання, що на зустрічі міністрів оборони НАТО буде обговорюватися також й передання бойових літаків для України.
Також Альянс обговорить можливі зміни цілей для країн НАТО витрачати 2% ВВП на оборону. Деякі країни вважають цей показник занадто низьким, враховуючи війну в Україні, тоді як, наприклад, Німеччина витрачає на оборону менше ніж 2% ВВП.
У статті використано матеріали Радіо Свобода
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Французькі експерти навчатимуть українських прокурорів розслідувати воєнні злочини
Українські прокурори й поліцейські розпочали навчання у Парижі із розслідування воєнних злочинів, повідомляє французька дипмісія у Києві.
"13 лютого 18 прокурорів та поліцейських з України розпочали навчальний курс з розслідування воєнних злочинів у Парижі. Курс, організований Посольством Франції в Україні в та Національною школою суддів Франції, відкрив Костянтин Аблазов, радник-посланник Посольства України у Франції", - йдеться в повідомленні у Twitter.
Нещодавно генеральний прокурор Німеччини Петер Франк заявив, що німецькі слідчі зібрали сотні доказів воєнних злочинів в Україні, зокрема, у Бучі та щодо атак на українську цивільну інфраструктуру. Він додав, що бачить потребу в судовому процесі на міжнародному рівні.
При цьому британський суддя сер Джеффрі Найс, який очолював судове переслідування колишнього лідера Сербії Слободана Мілошевича, заявив, що президент Росії Володимир Путін цього року повинен постати перед судом в Україні за скоєні там воєнні злочини. Він підкреслив, що Путін винний у нападах на цивільні об’єкти під час війни, і висловив здивування тим, що прокурори та політики не "висловлюють це набагато вільніше та відкрито". Найс описав дії Москви під час вторгнення як "злочини проти людяності", оскільки були атаковані цивільні цілі.
Раніше в інтерв'ю Голосу Америки голова Верховного Суду України Всеволод Князєв нагадав, що Київ закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу. За його словами, це допоможе створити механізм, який дозволить притягнути до відповідальності за злочин агресії лідерів тих країн, які сьогодні її вчинили і потенційно будуть вчиняти надалі.
А також експерти припускають, що російська агресія щодо України стала можливою тому, що були непокарані злочинці, які вчинили попередні злочини проти людяності та воєнні злочини, зокрема, йдеться про геноцид у Сребрениці.
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Швидше і більше зброї Україні «врятує життя», каже керівник НАТО союзникам
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ з нагоди зустрічей 14-15 лютого у Брюсселі закликав союзників пришвидшити постачання зброї українцям на тлі спроб Росії вести нові наступальні операції на сході України.
Збройна допомога Україні є головною темою нарад міністрів оборони 30 країн НАТО, а також, окремо, зустрічі з представниками ще приблизно 20 країн - учасниць Міжнародної контактної групи оборони України, яку також називають «форматом Рамштайн».
Зрозуміло, що ми змагаємося у перегонах з постачання.Єнс Столтенберґ
В нарадах бере участь також український міністр оборони Олексій Резніков.
«Ключові ресурси, такі як боєприпаси, пальне і запчастини повинні прибути в Україну до того, як Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою», - сказав напередодні Єнс Столтенберґ, додавши, що «швидкість врятує життя».
За словами Столтенберґа «ми вже бачимо початок» наступу, для якого, згідно з неодноразовими застереженнями західних представників, Росія мобілізовувала сили впродовж минулих місяців.
Керівник НАТО зауважив, що Москва має гіршу техніку і гірше підготованих солдатів, але російське командування, за його словами, «готове зазнавати більших втрат», а українці можуть протиставити цьому краще командування, навчання, техніку і кращу систему постачання.
«На війні в Україні витрачається величезна кількість боєприпасів, і їх кількість у союзників зменшуються. Теперішній рівень використання боєприпасів Україною в багато разів вищий за рівень виробництва», - застеріг Єнс Столтенберґ.
При цьому він заявив, що країни НАТО й партнери мають можливість збільшувати виробництво боєприпасів та військового спорядження.
«Ми не просто сидимо і спостерігаємо за тим, що відбувається. Для цього ми активно працюємо вже впродовж кількох місяців в НАТО і у форматі «Рамштайн» проводимо ревізію запасів і ділимося даними з окремими союзниками, щоб збільшити виробництво. Ми працюємо з ними для підписання контрактів з промисловістю, і звичайно, промисловість може збільшувати виробництво й залучати досі невикористовувані можливості», - розповів Єнс Столтенберґ.
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