Швидше і більше зброї Україні «врятує життя», каже керівник НАТО союзникам

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ з нагоди зустрічей 14-15 лютого у Брюсселі закликав союзників пришвидшити постачання зброї українцям на тлі спроб Росії вести нові наступальні операції на сході України.

Збройна допомога Україні є головною темою нарад міністрів оборони 30 країн НАТО, а також, окремо, зустрічі з представниками ще приблизно 20 країн - учасниць Міжнародної контактної групи оборони України, яку також називають «форматом Рамштайн».

Зрозуміло, що ми змагаємося у перегонах з постачання.

В нарадах бере участь також український міністр оборони Олексій Резніков.

«Ключові ресурси, такі як боєприпаси, пальне і запчастини повинні прибути в Україну до того, як Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою», - сказав напередодні Єнс Столтенберґ, додавши, що «швидкість врятує життя».

За словами Столтенберґа «ми вже бачимо початок» наступу, для якого, згідно з неодноразовими застереженнями західних представників, Росія мобілізовувала сили впродовж минулих місяців.

Керівник НАТО зауважив, що Москва має гіршу техніку і гірше підготованих солдатів, але російське командування, за його словами, «готове зазнавати більших втрат», а українці можуть протиставити цьому краще командування, навчання, техніку і кращу систему постачання.

«На війні в Україні витрачається величезна кількість боєприпасів, і їх кількість у союзників зменшуються. Теперішній рівень використання боєприпасів Україною в багато разів вищий за рівень виробництва», - застеріг Єнс Столтенберґ.

При цьому він заявив, що країни НАТО й партнери мають можливість збільшувати виробництво боєприпасів та військового спорядження.

«Ми не просто сидимо і спостерігаємо за тим, що відбувається. Для цього ми активно працюємо вже впродовж кількох місяців в НАТО і у форматі «Рамштайн» проводимо ревізію запасів і ділимося даними з окремими союзниками, щоб збільшити виробництво. Ми працюємо з ними для підписання контрактів з промисловістю, і звичайно, промисловість може збільшувати виробництво й залучати досі невикористовувані можливості», - розповів Єнс Столтенберґ.

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