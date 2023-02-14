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Швидше і більше зброї Україні «врятує життя», каже керівник НАТО союзникам
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ з нагоди зустрічей 14-15 лютого у Брюсселі закликав союзників пришвидшити постачання зброї українцям на тлі спроб Росії вести нові наступальні операції на сході України.
Збройна допомога Україні є головною темою нарад міністрів оборони 30 країн НАТО, а також, окремо, зустрічі з представниками ще приблизно 20 країн - учасниць Міжнародної контактної групи оборони України, яку також називають «форматом Рамштайн».
Зрозуміло, що ми змагаємося у перегонах з постачання.Єнс Столтенберґ
В нарадах бере участь також український міністр оборони Олексій Резніков.
«Ключові ресурси, такі як боєприпаси, пальне і запчастини повинні прибути в Україну до того, як Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою», - сказав напередодні Єнс Столтенберґ, додавши, що «швидкість врятує життя».
За словами Столтенберґа «ми вже бачимо початок» наступу, для якого, згідно з неодноразовими застереженнями західних представників, Росія мобілізовувала сили впродовж минулих місяців.
Керівник НАТО зауважив, що Москва має гіршу техніку і гірше підготованих солдатів, але російське командування, за його словами, «готове зазнавати більших втрат», а українці можуть протиставити цьому краще командування, навчання, техніку і кращу систему постачання.
«На війні в Україні витрачається величезна кількість боєприпасів, і їх кількість у союзників зменшуються. Теперішній рівень використання боєприпасів Україною в багато разів вищий за рівень виробництва», - застеріг Єнс Столтенберґ.
При цьому він заявив, що країни НАТО й партнери мають можливість збільшувати виробництво боєприпасів та військового спорядження.
«Ми не просто сидимо і спостерігаємо за тим, що відбувається. Для цього ми активно працюємо вже впродовж кількох місяців в НАТО і у форматі «Рамштайн» проводимо ревізію запасів і ділимося даними з окремими союзниками, щоб збільшити виробництво. Ми працюємо з ними для підписання контрактів з промисловістю, і звичайно, промисловість може збільшувати виробництво й залучати досі невикористовувані можливості», - розповів Єнс Столтенберґ.
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- Голос Америки
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У Білому домі відреагували на заяви про російський план дестабілізації Молдови
Повідомлення про ймовірний російський план із дестабілізації ситуації в Молдові викликають «глибоке занепокоєння», заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 13 лютого.
Хоча повідомлення про змову не були незалежно підтверджені, це «безумовно, не виходить за межі поведінки Росії, і ми абсолютно підтримуємо молдовський уряд і молдовський народ», – сказав Кірбі.
Раніше сьогодні президентка Молдови Мая Санду закликала до «максимальної пильності» після отримання документів від українських спецслужб, які, за її словами, свідчать про те, що Росія планує дестабілізувати Молдову, змінити владу країни і поставити своїх ставлеників.
За словами Санду, план передбачав, що під виглядом акцій протесту опозиційних сил прихильники Росії нападатимуть на держустанови і захоплюватимуть заручників. До цих дій можуть бути залучені «диверсанти з військовою підготовкою, одягнені в цивільний одяг», у тому числі з-за кордону – з Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії.
Санду також виступила із твердженням, що Росії у досягненні її цілей можуть допомагати деякі сили в Молдові, у тому числі прихильники опозиційних політиків і бізнесменів Ілана Шора і Влада Плахотнюка, які перебувають за кордоном.
На думку Санду, цілі Росії – зупинити євроінтеграцію країни та використати Молдову у війні проти України. Санду прямо пов’язала масові акції протесту, які проходили минулої осені, з планами Росії, сказавши, що вони «не досягли своєї мети завдяки оперативним діям органів безпеки і громадського порядку».
Минулого тижня у відставку пішла прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця. Виконувачем обов’язків прем’єра призначили Доріна Речана – колишнього секретаря Ради безпеки. Заміна прем’єра відбулася наступного дня після того, як президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідерами країн Європейського союзу повідомив, що ознайомив президентку Молдови з російським планом щодо дестабілізації ситуації в її країні.
Байден "дуже чекає" на візит до Польщі - Кірбі
Для президента Байдена надзвичайно важливий візит до Польщі, приурочений до перших роковин широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це заявив на брифінгу Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки США.
Американський лідер спільно з польським президентом Дудою говоритимуть про важливість єдності НАТО і продовження підтримки України.
За словами Кірбі, Байден "хоче відзначити важливість сміливої єдності Польщі та інших країн НАТО" для України на всього світу.
"Президент дуже очікує на цей візит. Дуже сумно, що війна в Україні вже триває [майже] рік. Польща була і є сильним союзником, надає величезну підтримку Україні. І гостинно приймає не лише американські війська, а й мільйони українських біженців, які втекли туди заради безпеки. І ми дуже цінуємо цю підтримку, - сказав високопосадовець. - Президент Байден хоче особисто подякувати президентові Дуді, хоче особисто подякувати польському народу".
Раніше у Білому домі повідомляли, що президент Байден також виступить із промовою напередодні 24 лютого, і це буде "сильне послання", "не лише від Сполучених Штатів, а й міжнародного співтовариства" про підтримку України в "наступні тижні та місяці, які будуть важкими та критичними".
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