"Рамштайн": Більше протиповітряної оборони для України, але невизначеність щодо Leopard залишається

США, Велика Британія, Фінляндія, Німеччина - серед країн, що оголосили пакети нової оборонної допомоги для України в рамках та напередодні засідання очільників оборонних відомств на базі Рамштайн.

Напередодні Сполучені Штати оголосили про найбільший пакет зброї та поставок Україні. Новий пакет, обсягом 2,5 млрд дол "надає ще більше протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити міста та небо", заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи засідання "Рамштайн", в якому взяло участь близько 50 країн.

Пакет включає нові NASAMS, вісім систем ППО Avenger. Крім ППО, пакет надає бойові машини, включаючи 59 нових Bradley, 90 - Stryker, 350 Humvees, а також артилерію та боєприпаси.

"Я особливо пишаюся тим, що США значно збільшили свою безпекову допомогу Україні. Минулого місяця ми оголосили, що надамо батарею протиповітряної оборони Patriot і відповідні боєприпаси. Ми також включили бойові машини піхоти Bradley та іншу броньовану техніку до цього основного пакету допомоги у сфері безпеки. І сьогодні я радий оголосити про ще один великий новий раунд допомоги США у сфері безпеки, який задовільнить найнагальніші потреби України на полі бою", - сказав Остін.

До пакету не увійшли американські бойові танки, попри запити української сторони.

Позиція щодо передачі німецьких танків залишається невизначеною. "Є аргументи за і є аргументи проти", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на полях засідання "Рамштайн", повідомляють німецькі ЗМІ. "Щодо поставок Leopard, немає одностайної думки", - сказав Пісторіус журналістам. Польща раніше вказувала на готовність поставити німецькі танки. Про надання танків Challenger нещодавно заявила Британія. США розмірковують щодо надання танків Україні.

Заступник міністра оборони США Колін Каль після свого візиту до Києва заявив на прес-конференції у відповідь на запитання про можливість передачі танків Abrams Міноборони США ще зважує "за й проти".

Стосовно участі союзників у зміцненні протиповітряної оборони, Остін відзначив те, що Німеччина оголосила про надання Україні систем Patriot, а Канада заявила про передачу Україні систем ППО NASAMS.

Німеччина також надає машини бойової піхоти Marder, Франція - легкі танки AMX-10.

Фінляндія в п'ятницю заявила про свій найбільший пакет оборонної допомоги Україні, обсягом майже 434 мільйони доларів. Напередодні десяток країн оголосили про "безпрецедентну" допомогу Україні.

"Це вирішальний момент, - вказав очільник Пентагону. - Росія перегруповується, вербує людей та намагається переозброїтися. Це не час для сповільнення. Настав час копати глибше. Український народ дивиться на нас. Кремль спостерігає за нами. І історія спостерігає за нами. Тож ми не підведемо. І ми не похитнемося у своїй рішучості допомогти Україні захиститися від російської імперської агресії.