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- Голос Америки
"Рамштайн": Більше протиповітряної оборони для України, але невизначеність щодо Leopard залишається
США, Велика Британія, Фінляндія, Німеччина - серед країн, що оголосили пакети нової оборонної допомоги для України в рамках та напередодні засідання очільників оборонних відомств на базі Рамштайн.
Напередодні Сполучені Штати оголосили про найбільший пакет зброї та поставок Україні. Новий пакет, обсягом 2,5 млрд дол "надає ще більше протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити міста та небо", заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи засідання "Рамштайн", в якому взяло участь близько 50 країн.
Пакет включає нові NASAMS, вісім систем ППО Avenger. Крім ППО, пакет надає бойові машини, включаючи 59 нових Bradley, 90 - Stryker, 350 Humvees, а також артилерію та боєприпаси.
"Я особливо пишаюся тим, що США значно збільшили свою безпекову допомогу Україні. Минулого місяця ми оголосили, що надамо батарею протиповітряної оборони Patriot і відповідні боєприпаси. Ми також включили бойові машини піхоти Bradley та іншу броньовану техніку до цього основного пакету допомоги у сфері безпеки. І сьогодні я радий оголосити про ще один великий новий раунд допомоги США у сфері безпеки, який задовільнить найнагальніші потреби України на полі бою", - сказав Остін.
До пакету не увійшли американські бойові танки, попри запити української сторони.
Позиція щодо передачі німецьких танків залишається невизначеною. "Є аргументи за і є аргументи проти", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на полях засідання "Рамштайн", повідомляють німецькі ЗМІ. "Щодо поставок Leopard, немає одностайної думки", - сказав Пісторіус журналістам. Польща раніше вказувала на готовність поставити німецькі танки. Про надання танків Challenger нещодавно заявила Британія. США розмірковують щодо надання танків Україні.
Заступник міністра оборони США Колін Каль після свого візиту до Києва заявив на прес-конференції у відповідь на запитання про можливість передачі танків Abrams Міноборони США ще зважує "за й проти".
Стосовно участі союзників у зміцненні протиповітряної оборони, Остін відзначив те, що Німеччина оголосила про надання Україні систем Patriot, а Канада заявила про передачу Україні систем ППО NASAMS.
Німеччина також надає машини бойової піхоти Marder, Франція - легкі танки AMX-10.
Фінляндія в п'ятницю заявила про свій найбільший пакет оборонної допомоги Україні, обсягом майже 434 мільйони доларів. Напередодні десяток країн оголосили про "безпрецедентну" допомогу Україні.
"Це вирішальний момент, - вказав очільник Пентагону. - Росія перегруповується, вербує людей та намагається переозброїтися. Це не час для сповільнення. Настав час копати глибше. Український народ дивиться на нас. Кремль спостерігає за нами. І історія спостерігає за нами. Тож ми не підведемо. І ми не похитнемося у своїй рішучості допомогти Україні захиститися від російської імперської агресії.
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Війна між Росією та Україною, двома найбільшим православним центрами у світі, не стала приводом для згуртування православного світу проти війни. «Дуже мало православних церковних лідерів насправді зайняли публічну антивоєнну позицію», – сказав Митрополит Амбросій Корейський.
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Очільник ЦРУ зустрічався з Зеленським в Києві - ЗМІ
Минулого тижня директор Центрального розвідувального управління США Роберт Бернс приїжджав до Києва, де провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на інформацію американських посадовців.
"Директор Бернс прибув до Києва, де зустрівся з партнерами в розвідці а також президентом Зеленським а також підтвердив нашу відданість підтримці України та оборони від російської агресії", - наводять ЗМІ слова американського посадовця.
Бернс поділився із Зеленським очікуваннями щодо ходу бойових дій в наступні тижні, пише The Washington Post з посиланням на посадовців США і осіб, знайомих з перемовинами. Серед питань, які турбували Зеленського – підтримка допомоги Україні з боку республіканців, які отримали більшість в Палаті представників Конгресу США, йдеться в статті.
Видання The New York Times вказує, що в візит Бернса співпав зі змінами в командуванні війська в Росії а також відбувся у важливий час у війні, коли Україна сподівається отримати більше зброї.
В Офісі Зеленського поки не коментували повідомлення про візит.
В грудні минулого року Директор ЦРУ Вільям Бернс сказав в інтерв’ю PBS, що хоча більшість конфліктів закінчується переговорами, оцінка ЦРУ полягає в тому, що Росія ще несерйозно ставиться до справжніх переговорів про припинення війни.
- Голос Америки
США намагаються витіснити Росію з ринку зброї в Латинській Америці – командувачка Південного командування США
Санкції, запроваджені щодо Росії створюють проблеми для країн, що користувалися російською зброєю, бо вони не можуть отримати нове озброєння, чи відремонтувати старе, заявила командувачка Південними силами США.
Тому Сполучені Штати заохочують країни, що мають російську зброю в Латинській Америці та Карибського басейну, переходити на американську зброю, сказала командувачка Південного командування США генерал Лора Річардсон.
Відповідаючи на запитання ведучої під час розмови, організованої дослідницьким центром «Атлантична рада», про те, чи не створюють російські проблеми можливості для США, Річардсон сказала, що так, і США «користуються цією можливістю».
«Ми працюємо з тими країнами, які мають російське обладнання, щоб вони або пожертвували, або замінили його на обладнання Сполучених Штатів», – сказала Річардсон.
Вона відмовилася назвати конкретні країни, про які йшлося, але вона сказала, що така робота ведеться.
«Ми над цим працюємо, і ми були дуже агресивними, ми працювали над тим, щоб доставляти обладнання, яке є зараз потрібне, – сказала Річардсон. – Санкції спрацьовують, тому що їм важко отримати запчастини та подібні речі, також системи озброєння, транспортні засоби або літаки».
Сполучені Штати є найбільшим у світі експортером зброї, за даними на 2020 рік продажі провідних американських виробників досягли 285 мільярдів доларів. Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) підрахував, що у 2021 році на США припадає понад 40 відсотків світового експорту зброї. На Росію, яка є на третьому місці після Франції, припадає 11%.
Найбільше США продають літаків та ракет, а також бронетехніки. Серед основних покупців – партнери по НАТО, країни Африки, деякі країни Латинської Америки та Азії.
«Міцна підтримка України». Результати опитування громадської думки у США та країнах Заходу
Напередодні річниці початку повномасштабної війни Росії проти України, близько двох третин дорослого населення у 28 країнах світу продовжує уважно слідкувати за новинами про війну. Про це свідчать результати глобального соціологічного опитування Ipsos. Хоч більшість опитаних – 71% і виступає радикально проти військового втручання своїх країн, більшість – за продовження підтримки України, в тому числі й у питанні надання військової допомоги.
Україна у центрі уваги
Глобальне дослідження Ipsos демонструє, що громадська думка й досі на стороні підтримки Українигенеральний директор із зв’язків з громадськістю Ipsos Деррел Брікер
Серед 13 країн Заходу, в яких Ipsos проводив опитування, 57% опитаних висловились за довготривалу підтримку України допоки Росія не забере свої сили з території України, а 48% підтримують надання Україні зброї та систем протиповітряної оборони. В США останній показник дещо вищий – на рівні 54%, хоча він і дещо впав в порівнянні з опитуванням громадської думки в США у березні-квітні 2022 року, коли 59% населення підтримало варіант із наданням Україні зброї.
«Глобальне дослідження Ipsos демонструє, що громадська думка й досі на боці підтримки України», - розповів в коментарі Голосу Америки генеральний директор із зв’язків з громадськістю Ipsos Деррел Брікер.
Увага до України не зменшилась більш ніж на 5% ані в США, ані в інших восьми країнах, які є найбільшими партнерами США в НАТО. Втім, деякі аспекти опитування демонструють ризики втоми. Серед населення усіх 28 країн, опитаних Ipsos, у порівнянні з березнем-квітнем, дещо менша кількість респондентів погоджуються з тим, що їхня країна повинна приймати вимушених біженців з України, а також із тим, що «бездіяльність в Україні спонукатиме Росію до подальших військових дій в інших країнах Європи та Азії». 42% респондентів погоджуються з тим, що «проблеми України – не їхня справа, і вони не повинні втручатися», що на 3% вище ніж було навесні.
Серед країн, де, за результатами опитування, найуважніше слідкують за подіями в Україні – Індія, Японія, Швеція, Нідерланди, Польща та Іспанія, найменше – в Таїланді та Малайзії.
Готові платити вищу ціну за бензин
Громадяни більшості західних країн кажуть, що готові витримувати вплив обмежень на імпорт російської нафти та газу, та хоча вони рішуче проти відправлення своїх військ до України, загалом вони не проти надання Україні військової допомоги.генеральний директор із зв’язків з громадськістю Ipsos Деррел Брікер
Абсолютна більшість опитаних – 70%, не сумнівається в тому, що їхні країни мусять підтримувати інші незалежні країни, якщо їх атакують. А більш ніж половина наголошує, що вони готові платити вищу ціну за паливо та бензин, щоб підтримати санкції проти Росії. Хоч дослідження і демонструє, що інфляція – найгостріше питання, більше людей вважають, що економічні санкції проти Росії необхідні для підтримки України, попри їхній вплив на ціни на енергоносії та продовольство, у порівнянні з тими, хто думає, що санкції проти економіки Росії не варті негативного впливу на економіку їхніх країн.
На цьому ж наголошує і гендиректор Ipsos Деррел Брікер: «Громадяни більшості західних країн кажуть, що готові витримувати вплив обмежень на імпорт російської нафти та газу, та хоча вони рішуче проти відправлення своїх військ до України, загалом вони не проти надання Україні військової допомоги».
Серед 13 країн Заходу – в тому числі країн-членів ЄС, НАТО і Австралії - дві третини населення погоджується з тим, що варто зберегти обмеження на імпорт російської нафти та газу, навіть якщо це означає, що вони повинні обмежити опалення цієї зими. Такі настрої переважають у більшості з цих країн окрім Угорщини, де менше 40% людей готові платити вищу ціну за паливо та зменшити опалення взимку. Найбільший показник – у Великій Британії, де майже вісім з десяти опитаних готові піти на цей дискомфорт заради збереження санкцій проти Росії.
Більше зброї на ППО
Серед опитаних у країнах НАТО переважна більшість у США, Канаді, Великій Британії, Франції, Нідерландах і Польщі підтримують надання їхньою країною зброї та/або систем протиповітряної оборони українським військовим. А 44% населення у 12 країнах НАТО підтримують ідею надіслати свої війська у країни НАТО, сусідні з Україною, в той час, як лише 31% виступив радикально проти цього. Найбільшу підтримку висловило населення Канади – 59%, у США показник на рівні 48%.
Однак, в Угорщині та Італії, які входять до НАТО, більше опитаних висловились проти надання Україні зброї та/або систем протиповітряної оборони аніж за.
Серед опитаних у США 54% виступають за надання Україні зброї та/або систем ППО. Загальний показник по всіх 28 країнах значно менше за Велику Британію або США та складає у середньому 37%.
В більшості країн, де Ipsos проводив опитування, населення дещо більше підтримує ідею надіслати свої війська в Україну порівняно з березнем-квітнем. 36% в Канаді та Австралії, 33% - в Великій Британії та 32% - в Швеції опитаних підтримали б рішення їх урядів надіслати військових в Україну. В США показник на рівні 27%. Найбільшу підтримку ідея має в Індії – 43%.
Нагадаємо, що восени Чиказька рада з глобальних питань (CCGA) провела опитування громадської думки у США, зокрема зосередившись і на тому, як американці, які різняться за своїми політичними уподобаннями, ставляться до підтримки Білим домом зусиль України у відсічі широкомасштабної агресії Росії. Автори дослідження кажуть, що вторгнення Росії в Україну викликало шок у всьому світі, і так само у громадян США.
За даними цього опитування, незважаючи на високу ціну, яка лягає на американський народ, через фінансову та безпекову підтримку США України, і традиційні розбіжності між демократами і республіканцями, переважна більшість американців продовжує підтримувати: економічну допомогу США Україні (71%); передачу військової техніки та озброєння Україні (72%); 58% готові продовжувати підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно», навіть якщо американським домогосподарствам доведеться платити вищі ціни за газ і продукти харчування. Разом з тим, лише (38%) американців готові підтримати відправку американського контингенту в Україну для допомоги у відбитті агресії Росії.
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