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- Голос Америки
Російському варварству протистоїть український героїзм - американські посадовці у Києві
До Києва прибула делегація американських посадовців на чолі із заступницею держсекретаря США Венді Шерман.
Шерман та заступник міністра оборони США Колін Каль зустрілися із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, котрі висловили вдячність уряду та народу США за надану фінансову та гуманітарну допомогу, озброєння для ЗСУ.
Посадовці прибули до України після візиту до Німеччини і Польщі, щоб “донести ключове повідомлення про непохитну та стійку підтримку курсу України та висловити своє захоплення українською стійкістю і хоробрість”, - сказала Шерман.
На зустрічі з журналістами вона висловила біль і сум з приводу того, що Україна зазнає втрат, гинуть і зникають безвісти люди, руйнуються сім'ї. “Наші серця линуть до України щодня із співчуттям”, - сказала посадовиця.
За її словами, учасники делегації хотіли побачити на власні очі поточну ситуацію в Україні та почути від президента України й інших посадовців про потреби для безпеки і оборони, а також про енергетичні і гуманітарні потреби України.
Шерман запевнила, що усі члени НАТО єдині у підтримці України, а також виконують власні обіцянки щодо допомоги, щоб зміцнити Україну і спорядити її армію для захисту своїх громадян. Вона також нагадала про об'єми фінансової допомоги та пакети військового озброєння, санкціоновані Конгресом США та адміністрацією президента Джо Байдена.
Посадовиця сказала, що шкодує про те, що дипломатичним шляхом не вдалося забезпечити мир, коли рік тому американські посадовці також “перетинали Атлантику та намагалися знайти шлях до миру і використати дипломатичні інструменти, щоб запобігти непотрібній, несправедливій і неспровокованій війні Росії проти України”.
“На жаль, на той момент рішення Путіна вже було прийняте і що б не запропонували, не могло б зупинити чи змінити його смертоносний курс”, - сказала Шерман.
Каль, згадуючи трагедію в Дніпрі, сказав, що вбивства цивільних людей жахнули весь світ та є свідченням жорстокої бездушності з боку росіян. Росія заперечує, що завдає ударів по цивільних.
“Багато хто очікував, що росіяни здобудуть перемогу одразу, але вони не досягли цього. І це завдяки надзвичайній стійкості та інноваційності українських військ”, - додав Каль, а також запевнив, що США та інші країни-партнери надаватимуть допомогу і надалі.
Каль переконаний, що особливо ефективними у протистоянні російській агресії стане зенітно-ракетний комплекс Patriot.
Як повідомляв Голос Америки, сьогодні українські військові саме прибули до американського штату Оклахома, щоб розпочати навчання із керування цими комплексами.
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- Голос Америки
Росія після поразки у "війні на знищення" веде злочинну "війну на виснаження" в Україні. Аналітики коментують стратегію РФ в 2023 році
Обстрілами цивільної інфраструктури в Україні, Путін намагається виснажити українців і створити нову гуманітарну кризу, зауважують оглядачі на Заході. Тому, наполягають аналітики, Україні потрібна вчасна та адекватна оборонна допомога.
Після того, як війна на винищення зазнала поразки в квітні, Росія намагається проводити війну на виснаження в Україні, вважає генерал США (у відст.), колишній командувач сил США у Європі Марк Гертлінг. Причому, каже аналітик, Росія спрямовує свої дії виключно проти українських громадян, що робить таке ведення війни "кричущим" і "злочинним", бо порушує Женевську конвенцію.
"Стратегія виснаження", яку Путін веде проти цивільних "не повинна спрацювати, а Путін має нести відповідальність", - додає Гертлінг.
Після нападу у минулі вихідні, за оцінками Марка Гертлінга, Росія ще має 24-36 ракет на кораблях.
Гертлінг вважає, що Росія поки здатна продовжувати обстріли. Він наводить дані української розвідки про те, що в Чорному морі є 6 російських ракетоносіїв та 2 підводні човни, як здатні нести 44 крилаті ракети "Калібр". Після нападу у минулі вихідні, за оцінками аналітика, Росія ще має 24-36 ракет на кораблях.
"Ці ракеті Х-22 можуть обійти більшість об'єктів протиповітряної оборони, тому, ймовірно, буде більше ударів, кожен з яких - ще один воєнний злочин", - твітує Гертлінг.
Щоб протистояти цій війні, Україна має отримувати оборонну допомогу, і це відбувається, зазначає він.
Захід має допомогти Україні виграти не лише заради України, але і заради Європи, а також заради самої Росії, каже колишній представник Держдепу з питань України Курт Волкер.
Для безпеки Європи, ми повинні спершу допомогти Україні досягнути перемоги в обороні проти Росії - чим швидше, тим кращеКурт Волкер
"Для безпеки Європи, ми повинні спершу допомогти Україні досягнути перемоги в обороні проти Росії - чим швидше, тим краще", - пише колишній посадовець в статті для стокгольмського центру Східно-Європейських студій.
Росіяни страждають від війни в Україні, пише колишній посадовець, адже попри нездатність російських військових перемогти, Путін не відступає. Російські військові несуть надзвичайні втрати, страждають від хвороб та гіпотермії, але "коли вони вмирають, Путін кидає більше нетренованих російський військових у бій", вказує Волкер.
Попри значні жертви, Путін не думає завершувати війну, а нападає на цивільних в Україні, намагаючись створити нову гуманітарну кризу, щоб змусити Захід вимагати від України йти на невигідні перемовини, пише колишній посадовець. Він застерігає від такої тактики.
Американський Інститут вивчення війни погоджується - Кремль готується до затяжної війни, навіть якщо російські рішучі дії зазнають поразки в 2023 році.
Російські сили можуть готуватись до масштабного наступу цього року, або, як альтернатива, більших нападів без загальної наступальної операції, вважають в Інституті.
"Є ознаки на користь можливої контратаки, щоб протистояти українському контрнаступу, якій Росія хоче зупинити", - твітує ISW.
Також, говорять оглядачі Інституту, Кремль, ймовірно, розширить військову присутність в Білорусі, перед масштабними навчаннями, які можуть підтримати бойову операцію в вересні 2023 року.
- Голос Америки
Настав час обрати демократію чи авторитаризм, спільноту чи хаос, любов чи ненависть - Байден у зверненні до Дня Мартіна Лютера Кінґа
У понеділок, 16 січня, американці відзначають День Мартіна Лютера Кінґа. У день пам'яті борця за громадянські права президент США Джо Байден виголосив промову перед представниками Національної мережі дії.
Очільник Білого дому зазначив, що навіть через десятиліття після смерті Кінґа перед американським суспільством постають питання вибору, які існували в його час.
“Перед нами - ще одна переломна точка в історії нашої країни. Це визначить, як країна виглядатиме через кілька десятиліть. Настав час обрати те, що ми обираємо: демократію чи авторитаризм, спільноту чи хаос, любов чи ненависть. Це питання нашого часу”, - заявив Байден.
Також він закликав американців пригадати спадщину Кінга. “Якщо ми обернемося на життя Кінґа і його спадок, на мій погляд, вони покажуть нам шлях вперед. Ми просто повинні оглянутися назад”, - зазначив Байден.
Напередодні федерального свята - у неділю, 15 січня, - Джо Байден виступив у баптистській церкві Ебенезера в Атланті, де закликав американців уникнути чвар, екстремізму та несправедливості, повідомило агентство Reuters. Байден наголосив, що Кінґ завжди надихав його як герой-політик. Та нагадав, що спадщина Кінґа є наочним доказом того, що демократія не гарантована і її потрібно захищати.
Про вплив Кінґа на сьогодення заявила також місія США в ОБСЄ. У своєму Twitter представники місії написали: “Починаючи з 1986 року, третій понеділок січня є офіційним святом у США на честь Мартіна Лютера Кінґа-молодшого. Він був одним із найвідоміших захисників невід’ємних прав. Його спадщина та дії продовжують впливати на людей в усьому світі”.
У неділю Кінґу виповнилося б 94 роки. Він був убитий у віці 39 років у 1968 році в Мемфісі, штат Теннессі, прихильником расової сегрегації Джеймсом Ерлом Реєм. Кінг був пастором церкви Ебенезер з 1960 року.
- Голос Америки
Військові з України прибули до США освоювати системи Patriot - ЗМІ
Українські військові прибули на базу Збройних сил США в штаті Оклахома, де навчатимуться працювати з системи протиракетної оборони Patriot, повідомляють журналісти Fox.
Як повідомили у Twitter американські журналісти Fox News Ліз Фріден та Вестфілд Остін, літак із близько ста українцями вже приземлився в аеропорту Форт Сілл. Їхній навчальний курс триватиме кілька місяців і включатиме як теоретичні заняття, так і роботу з тренажерами, і безпосередньо системою Patriot.
“Враховується…як цей потенціал буде використовуватися в Україні. Які види тактики, прийомів і процедур їм найбільше підходять для застосування на полі бою. І як ми можемо коригувати навчальну програму, щоб пришвидшити її, знаючи, що триває боротьба і що нам потрібно запровадити цю систему”, — цитує видання Politico речника Пентагону Пета Райдера.
Як повідомляв Голос Америки, США і Британія разом з іншими країнами, які допомагають Україні захищатися від російської агресії, оголосили, що разом з розширенням видів зброї, яку вони готові надавати, також починають нові навчальні програми для українських військових.
15 січня в Німеччині розпочалося бойове навчання українців, яке має на меті підготувати приблизно 500 солдатів упродовж наступних від п’яти до восьми тижнів. Напередодні британський уряд повідомив, що «найближчими днями» розпочинає навчання українських танкістів, які використовуватимуть британські танки Challenger 2.
6 січня Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу на суму понад 3,75 мільярда доларів. Допомога Україні надходитиме за двома програмами. Військова допомога на суму 2,85 мільярда доларів із запасів Міністерства оборони США буде негайно надана Україні, а допомога на 225 мільйонів доларів, яка надходитиме із фонду Іноземного військового фінансування, буде спрямована на нарощування довгострокового потенціалу та підтримки модернізації української армії. Також допомога на суму в 682 мільйони доларів буде спрямована європейським союзникам та партнерам, аби заохотити їх надавати військову підтримку України та компенсувати пожертвування військового обладнання.
Це вже 29-ий пакет військової допомоги в рамках президентських повноважень. Він є найбільшим з попередніх, санкціонованих адміністрацією президента Джо Байдена з серпня 2021 року.
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