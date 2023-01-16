Російському варварству протистоїть український героїзм - американські посадовці у Києві

До Києва прибула делегація американських посадовців на чолі із заступницею держсекретаря США Венді Шерман.

Шерман та заступник міністра оборони США Колін Каль зустрілися із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, котрі висловили вдячність уряду та народу США за надану фінансову та гуманітарну допомогу, озброєння для ЗСУ.

Посадовці прибули до України після візиту до Німеччини і Польщі, щоб “донести ключове повідомлення про непохитну та стійку підтримку курсу України та висловити своє захоплення українською стійкістю і хоробрість”, - сказала Шерман.

На зустрічі з журналістами вона висловила біль і сум з приводу того, що Україна зазнає втрат, гинуть і зникають безвісти люди, руйнуються сім'ї. “Наші серця линуть до України щодня із співчуттям”, - сказала посадовиця.

За її словами, учасники делегації хотіли побачити на власні очі поточну ситуацію в Україні та почути від президента України й інших посадовців про потреби для безпеки і оборони, а також про енергетичні і гуманітарні потреби України.

Шерман запевнила, що усі члени НАТО єдині у підтримці України, а також виконують власні обіцянки щодо допомоги, щоб зміцнити Україну і спорядити її армію для захисту своїх громадян. Вона також нагадала про об'єми фінансової допомоги та пакети військового озброєння, санкціоновані Конгресом США та адміністрацією президента Джо Байдена.

Посадовиця сказала, що шкодує про те, що дипломатичним шляхом не вдалося забезпечити мир, коли рік тому американські посадовці також “перетинали Атлантику та намагалися знайти шлях до миру і використати дипломатичні інструменти, щоб запобігти непотрібній, несправедливій і неспровокованій війні Росії проти України”.

“На жаль, на той момент рішення Путіна вже було прийняте і що б не запропонували, не могло б зупинити чи змінити його смертоносний курс”, - сказала Шерман.

Каль, згадуючи трагедію в Дніпрі, сказав, що вбивства цивільних людей жахнули весь світ та є свідченням жорстокої бездушності з боку росіян. Росія заперечує, що завдає ударів по цивільних.

“Багато хто очікував, що росіяни здобудуть перемогу одразу, але вони не досягли цього. І це завдяки надзвичайній стійкості та інноваційності українських військ”, - додав Каль, а також запевнив, що США та інші країни-партнери надаватимуть допомогу і надалі.

Каль переконаний, що особливо ефективними у протистоянні російській агресії стане зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Як повідомляв Голос Америки, сьогодні українські військові саме прибули до американського штату Оклахома, щоб розпочати навчання із керування цими комплексами.