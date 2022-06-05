Союзники НАТО тісно співпрацюють, щоб притягнути Росію до відповідальності за її неспровоковану війну проти України - Блінкен

Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном, заявляє представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель.



«Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном. Замість того, щоб припинити свою агресію, прагне перекласти відповідальність на міжнародні санкції. Це дезінформація», – написав він у твіттері.

Боррель наголосив, що санкції ЄС спрямовані на здатність Росії продовжувати війну.

«Вони (санкції – ред.) не націлені на пшеницю. Сільськогосподарська продукція та її транспортування прямо виключені. Постійна блокада Росією українських портів перешкоджає експорту тонн зерна, як-от кукурудзи та пшениці, що зараз є в Україні – одному з основних світових виробників», – додав він.

Станом на 21 травня, за словами президента Володимира Зеленського, РФ заброкувала в український портах 22 мільйонів тон продовольства, яке «поступово краде його, вивозить і намагається продати».

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.

Велика Британія відразу ж звинуватила Росію в «намаганні змусити світ платити викуп», наполягаючи на тому, що послаблення санкцій не буде. А у Білому домі заявили, що переговори про послаблення санкцій проти Росії, щоб отримати експорт зерна, не ведуться.

Раніше під час візиту Генсека НАТО у Вашингтон минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що світ зіткнувся з глобальною продовольчою невизначеністю і навіть кризою і все більше країн розуміють, що їхні проблеми зростають, через російську агресію проти України.

"Продовольство, зокрема з деяких житниць світу, включаючи Україну та власне Росію, недоступне через агресію Росії. В результаті цього, ціни на наявне продовольство зросли", - наголосив головний американський дипломат під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у середу.

Він вказав, що дії Росії, які спричинили до нестачі продовольства в світі, шкодять міжнародній політиці Кремля, адже Росія прагне "налагодити стосунки з країнами в світі, включаючи країни, які стали жертвами російської агресії, через зростання невизначеності з продовольством, до якої призвела ця агресія".