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- Голос Америки
Союзники НАТО тісно співпрацюють, щоб притягнути Росію до відповідальності за її неспровоковану війну проти України - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму привітанні Данії з Днем Конституції наголосив на необхідності притягнути Росію до відповідальності за її війну в Україні.
«У якості союзників по НАТО ми посилюємо трансатлантичну безпеку та тісно співпрацюємо, щоб притягнути Росію до відповідальності за її неспровоковану та невиправдану війну проти України», - йдеться в заяві Блінкена.
«Данія близький друг та союзник Сполучених Штатів…Віддані свободі, колективній безпеці та правам людини працюємо разом, щоб захиститись від загроз демократії, вирішити кліматичну кризу та відповісти на інші глобальні виклики, дати відповідь діям режимам, які намагаються придушити фундаментальні свободи та підірвати заснований на міжнародних нормах правопорядок», - заявив очільник зовнішньополітичного відомства США.
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Росія несе пряму відповідальність за продовольчу кризу в світі – Боррель
Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном, заявляє представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель.
«Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном. Замість того, щоб припинити свою агресію, прагне перекласти відповідальність на міжнародні санкції. Це дезінформація», – написав він у твіттері.
Боррель наголосив, що санкції ЄС спрямовані на здатність Росії продовжувати війну.
«Вони (санкції – ред.) не націлені на пшеницю. Сільськогосподарська продукція та її транспортування прямо виключені. Постійна блокада Росією українських портів перешкоджає експорту тонн зерна, як-от кукурудзи та пшениці, що зараз є в Україні – одному з основних світових виробників», – додав він.
Станом на 21 травня, за словами президента Володимира Зеленського, РФ заброкувала в український портах 22 мільйонів тон продовольства, яке «поступово краде його, вивозить і намагається продати».
Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.
Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.
Велика Британія відразу ж звинуватила Росію в «намаганні змусити світ платити викуп», наполягаючи на тому, що послаблення санкцій не буде. А у Білому домі заявили, що переговори про послаблення санкцій проти Росії, щоб отримати експорт зерна, не ведуться.
Раніше під час візиту Генсека НАТО у Вашингтон минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що світ зіткнувся з глобальною продовольчою невизначеністю і навіть кризою і все більше країн розуміють, що їхні проблеми зростають, через російську агресію проти України.
"Продовольство, зокрема з деяких житниць світу, включаючи Україну та власне Росію, недоступне через агресію Росії. В результаті цього, ціни на наявне продовольство зросли", - наголосив головний американський дипломат під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у середу.
Він вказав, що дії Росії, які спричинили до нестачі продовольства в світі, шкодять міжнародній політиці Кремля, адже Росія прагне "налагодити стосунки з країнами в світі, включаючи країни, які стали жертвами російської агресії, через зростання невизначеності з продовольством, до якої призвела ця агресія".
- Голос Америки
Папа Римський закликав до справжніх переговорів про припинення вогню в Україні
Папа Римський під час недільної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані закликав до збереження пошани до людського життя в Україні та початку справжніх переговорів про припинення вогню.
«Через сто днів після початку збройної агресії проти України, на людство знову спустився кошмар війни, яка є запереченням Божої мрії: народи, що воюють, народи, що вбивають одні одних, люди, що замість наближатися, змушені віддалятися від своїх домівок», – сказав Папа Франциск, промовляючи після проказування молитви «Царице Неба» в неділю П’ятидесятниці, 5 червня 2022 р., до паломників, які опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані», - наводить пряму мову Папи римського Vatican News.
«Повторюю свій заклик до провідників народів: будь ласка, не ведіть людство до знищення! Не ведіть людство до знищення. Нехай же розпочнуться справжні переговори, конкретні переговори про припинення вогню і про прийнятне вирішення. Нехай буде почутим сповнене відчаю волання людей, що страждають, – бачимо це в медіа кожного дня, – нехай зберігається пошана до людського життя, нехай зупиниться моторошне знищення міст і сіл на сході України. Не переставаймо, прошу вас, молитися, невтомно докладати зусилля на користь миру», - сказав Папа.
Папа Франциск зробив це звернення з нагоди 100 днів від початку широкомасштабної війни Росії проти України.
Раніше понтифік повідомив, що обговорить із керівництвом України можливість свого візиту. Про майбутню зустріч Папа повідомив під час спілкування з дітьми у внутрішньому дворі Ватикану, повідомляє агентство Рейтер.
Український хлопчик на ім'я Сачар запитав Папу: «Чи можете Ви приїхати в Україну, щоб урятувати всіх дітей, які зараз там страждають?»
Папа Франциск відповів, що часто думав про українських дітей останнім часом і хотів відвідати країну, але має вибрати слушний час.
«Нелегко ухвалити рішення, яке часом може принести більше шкоди, ніж користі решти світу. Я повинен знайти підходящий момент, щоб зробити це, - сказав 85-річний понтифік згідно зі стенограмою ватиканського заходу. - Наступного тижня я прийму представників українського уряду, які приїдуть сюди, щоби поговорити. У тому числі – про мій можливий візит. Подивимося, як усе буде», – сказав Франциск.
В матеріалі використані джерела Vatican News.
Папа Римський обговорить із керівництвом України можливість свого візиту
Папа повідомив про майбутню зустріч під час спілкування з дітьми у внутрішньому дворі Ватикану, повідомляє агентство Рейтер.
Український хлопчик на ім'я Сачар запитав Папу: «Чи можете Ви приїхати в Україну, щоб урятувати всіх дітей, які зараз там страждають?»
Папа Франциск відповів, що часто думав про українських дітей останнім часом і хотів відвідати країну, але має вибрати слушний час.
«Нелегко ухвалити рішення, яке часом може принести більше шкоди, ніж користі решти світу. Я повинен знайти підходящий момент, щоб зробити це, - сказав 85-річний понтифік згідно зі стенограмою ватиканського заходу. - Наступного тижня я прийму представників українського уряду, які приїдуть сюди, щоби поговорити. У тому числі – про мій можливий візит. Подивимося, як усе буде», – сказав Франциск.
Понтифіка запрошували до України президент Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко, верховний архієпископ Української Католицької Церкви східного обряду Святослав Шевчук та посол України у Ватикані Андрій Юраш.
Андрій Юраш повідомив агентству Reuters, що у нього, на жаль, поки що немає жодних подробиць зустрічі, про яку згадував Папа.
В матеріалі використані джерела Рейтер.
Іспанія готова надати Україні танки Leopard – El Pais
Іспанія готова поставити Україні зенітно-ракетні комплекси та бойові танки німецького виробництва Leopard, пише видання El País із посиланням на джерела в іспанському уряді.
Як стверджується, Іспанія, яка досі надавала Україні боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння, готова зробити «якісний стрибок» та розпочати постачання важкого озброєння.
Наразі готується постачання батареї зенітно-ракетних комплексів малої дальності Shorad Aspide. Проте обговорюється також постачання бойових танків Leopard 2A4, які, як повідомляється, перебувають у резерві на базі іспанської армії у Сарагосі. Йдеться про танки щодо старої моделі – Німеччина продала їх Іспанії ще 1995 року. За оцінкою видання, приблизно 40 одиниць цих бойових машин можуть бути відремонтовані та передані Україні. Крім того, Іспанія запропонувала Україні навчити військових користуватися цими танками.
El País відзначає складнощі, які можуть виникнути з постачанням танків, зокрема та обставина, що вони вимагають ремонту та модернізації, тому терміни постачання поки що не зрозумілі.
Міністерство оборони України наразі не повідомляло офіційно про такі домовленості.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив 1 червня, що його країна найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони.
"Нещодавно уряд вирішив, що ми надамо найбільш сучасну систему протиповітряної оборони, яка є в Німеччині - IRIS-T", - наводить Reuters слова Шольца. Така система дозволить Україні захистити ціле місто від нападів російської авівації, заявив німецький посадовець під час дебатів в німецькому парламенті.
Шольц також заявив про поставку сучасних радарів, "здатних виявити ворожі гаубиці, міномети та ракетну артилерію".
Німеччина разом з Нідерландами планує надати Украні 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 в найближчі тижні, вказав посадовець. Шольц наголосив, що поставки відбуваються у тісній координації зі США.
В матеріалі використані джерела El País.
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