НАТО і Вашингтон поклали на Росію відповідальність за вихід США із ДРСМД

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео прокоментував вихід США із Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) у Твіттері:



"2 лютого 2019 року США надали Росії півроку, щоб повернутися до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Росія відмовилася, тому договір закінчується сьогодні. США не залишаться частиною договору, коли інші його порушують. Росія несе повну відповідальність".

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Речниця Держдепартаменту США Морган Ортагус сьогодні виступила зі зверненням, у якому поклала відповідальність за скасування угоди на Росію. Ортагус додала, що американська сторона просила росіян повернутися до виконання зобов'язань, але, як каже речниця, вони обрали протилежне.

"Росія вирішила продовжувати розгортати заборонені угодою ракети SSC-8, пускові системи і пов’язане з ними обладнання, і, ба більше, вона заперечує навіть саме існування таких ракет. Коли були представлені докази таких порушень, Росія вирішила поширювати дезінформацію та перекладати відповідальність на інших. Це вписується у ширшу модель зловмисних дій Росії у Грузії, Україні, Сирії, Великій Британії та деінде", – резюмувала Ортагус.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також покладає відповідальність за припинення договору на Росію.

"Росія єдина несе відповідальність за припинення дії договору. НАТО буде реагувати розмірено та відповідально та продовжуватиме надавати надійне стримування та захист", – написав Столтенберг у Твіттері.

У офіційній заяві НАТО також йдеться про те, що союзники по Альянсу виступають за збереження ефективного міжнародного контроль над озброєнням, за процес роззброєння та нерозповсюдження озброєння.

"Тому ми продовжуватимемо підтримувати та надалі посилювати контроль над озброєнням, підтримувати роззброєння та нерозповсюдження як ключовий елемент євроатлантичної безпеки, з урахуванням ситуації з безпекою, яка склалася" – зазначаєтся у заяві.

У МЗС Росії звинувачення у свою адресу заперечують. І звинувачують США у тому, що вони "цілеспрямованими діями підірвали життєдіялність ДРСМД, а потім створили умови для його остаточного розвалу".

"Денонсація ДРСМД підтверджує, що у США взяли курс на руйнування всіх міжнародних угод, які їх не влаштовують з тих чи інших причин. Це веде до фактичного демонтажу існуючої системи контролю над озброєнням", – зазначається на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства Росії.

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