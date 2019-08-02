США вийшли з ДРСМД. Чи є шанси укласти новий договір?

США в п'ятницю вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Це сталося після того, як Росія відмовилася знищити нові ракети, які, за словами НАТО, порушують умови договору.

"США виходять з договору сьогодні", – заявив в Бангкоку Держсекретар США Майк Помпео, зазначивши, що на Росію лягає вся відповідальність за припинення дії угоди.

Сполучені Штати не залишаться учасниками договору, який навмисно порушується Росією

"Сполучені Штати не залишаться учасниками договору, який навмисно порушується Росією", - додав Держсекретар.

Проте Президент Дональд Трамп висловив надію, що країнам вдасться укласти нову угоду, яка змінить історичний документ, укладений під час "холодної війни".

"Росія хотіла б щось зробити в плані ядерної угоди, і мене це влаштовує. Вони хочуть щось зробити, і я теж", - сказав Трамп, відповідаючи в четвер увечері на запитання кореспондента "Голосу Америки".

При цьому Президент зазначив, що не обговорював ДРСМД з російським президентом Володимиром Путіним в рамках телефонної розмови, яка сталася напередодні.

Коли завтра термін дії угоди закінчиться, світ втратить безцінний інструмент для гальмування ядерної війни.

"Коли завтра термін дії угоди закінчиться, світ втратить безцінний інструмент для гальмування ядерної війни. Це, ймовірно, підвищить, а не знизить загрозу, пов'язану з балістичними ракетами", – сказав у четвер журналістам генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. "Хоч би що сталося, сторони повинні уникати дестабілізуючих ситуацій і терміново спробувати узгодити новий спільний шлях до міжнародного контролю над озброєннями», – додав Генсек.

Влада США протягом декількох місяців обурювалися з приводу того, що Росія ігнорує заклики Вашингтона і європейських країн припинити порушувати угоду, особливо через крилаті ракети SSC-8.

Росія наполягає, що дотримується умов угоди і не допускає порушень.

Російський Президент Володимир Путін місяць тому підписав закон, що припиняє участь країни в угоді. За 5 місяців до цього аналогічний крок зробила адміністрація Трампа.

Історична угода була однією з основ європейської безпеки протягом більше 30 років. Угода забороняє розробляти і розгортати ядерні ракети наземного базування дальністю від 500 до 5 500 км. Європейські лідери, побоюючись нової гонки озброєнь, закликали і Вашингтон і Москву до конструктивної співпраці з метою збереження договору.

Є побоювання і з приводу можливих наслідків за межами Європи.

Перспектива розгортання нових наземних ядерних ракетних систем середньої дальності в Азії могла б викликати аналогічні політичні потрясіння серед азіатських союзників.

"Перспектива розгортання нових наземних ядерних ракетних систем середньої дальності в Азії могла б викликати аналогічні політичні потрясіння серед азіатських союзників", – зазначила Лора Кеннеді, колишній посол США в Туркменістані і колишній постійний представник США при Конференції з роззброєння у Женеві.

"Навіть якщо б США планували розгортати подібні системи тільки на своїх територіях, скажімо, на Гуамі, Китай міг би розцінити такий крок як загрозу і у відповідь представити нову хвилю ракетних систем в якості противаги", – додала Кеннеді, яка працює консультантом в організації Foreign Policy for America.

У п'ятницю МЗС Росії офіційно підтвердило, що дія Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності припинена з 2 серпня.

"2 серпня 2019 року за ініціативою американської сторони припинено дію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їхніх ракет середньої дальності і меншої дальності, підписаного у Вашингтоні 8 грудня 1987 року", – йдеться в документі, опублікованому міністерством.

Однак Москва запропонувала США і НАТО оголосити мораторій на розміщення ракет середньої і меншої дальності, повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Ми нові переговори американцям не пропонуємо, про це було ясно сказано президентом Російської Федерації 2 лютого цього року.

"Ми нові переговори американцям не пропонуємо, про це було ясно сказано президентом Російської Федерації 2 лютого цього року", – заявив Рябков в інтерв'ю агентству ТАСС. "Запропонували США та іншим країнам НАТО зважити можливість оголошення такого ж мораторію на розгортання засобів середньої і меншої дальності як наш, як той мораторій, який був оголошений Володимиром Путіним, який заявив, що до появи у американців в тому чи іншому регіоні подібних засобів Росія буде утримуватися від розміщення відповідних наших систем, коли вони у нас з'являться".

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