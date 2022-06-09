Один із британців, засуджених у Донецьку за «найманство», має українське громадянство – Bellingcat

Засновник розслідувальної групи Bellingcat Еліот Гіґґінс повідомив, що один із британців, засуджених у Донецьку, за «найманство» і «тероризм», є дійсним військовослужбовцем української армії та українським громадянином.

Про це Гіґґінс написав у мережі Твіттер.

«Ейдена Асліна та Шона Піннера засудили до смертної кари після «показового суду» в окупованій Росією Україні. Зауважте, хоча російська влада стверджує, що Аслін був найманцем, насправді він був військовослужбовцем України та громадянином України», – написав журналіст розслідувач.

Проти рішення суду, який контролює Росія, висловилася і міністерка закордонних справ Британії. Вона сказала, що її країна не визнає рішення нелегітимного суду в Донецьку і вимагає визнати військовополоненими своїх громадян, яких суд угруповання так званої Донецької Народної Республіки (ДНР), що контролюється Росією, засудив до смертної кари.

«Я категорично засуджую вирок Ейдену Есліну та Шону Піннеру, які тримають російські проксі на сході України. Вони військовополонені. Це фіктивне рішення, яке абсолютно не має законності», – написала у мережі Твіттер міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Вона додала, що її думки є зараз з родинами і її відомство продовжує робити все можливе, щоб підтримати полонених британців.

Реагуючи на прохання журналістів на брифінгу в ООН в Нью-Йорку, у четвер, 9 червня, речник Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррік сказав, що організація принципово виступає проти смертної кари, і закликає «всіх учасників бойових дій поводитися згідно з Женевськими конвенціями», повідомляє кореспондентка Голосу Америки при ООН Маргарет Бешир.

Це – імітація процесів над російськими солдатами у Києві – спостерігачі

Британська газета The Guardian повідомляє, що суд на підконтрольній Росії східній Україні засудив 28-річного Ейдена Асліна з Ньюарка, 48-річного Шона Піннера з Уотфорда та Саудуна Брагіма за звинуваченнями в «тероризмі». Газета посилається на спостерігачів, які кажуть, що цей процес мав на меті імітувати судові процеси над російськими солдатами, які відбуваються в Києві.

Британська газета повідомляє, що обидва британці сказали, що вони служать в українській морській піхоті, що робить їх дійсними солдатами, які мають бути захищені Женевськими конвенціями про військовополонених. Проте російські державні ЗМІ зобразили їх як найманців, а суд визнав їх винними за звинуваченням у «найманстві».

У середу державне російське інформаційне агентство «РИА Новости» поширило відео, на якому чоловіки визнають себе «винними» у звинуваченнях, включно з тероризмом, у вчиненні злочину у складі злочинної групи та насильницькому захопленні влади.

Проросійський чиновник у Донецьку повідомив, що, хоча чоловіки визнали провину, їм присудили смертну кару через «головний, непохитний принцип – справедливість». Процес був закритим, і через прокремлівські ЗМІ було оприлюднено лише невеликі фрагменти процесу, зауважує британська газета.