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Посолка Брінк про напад на Дніпро: «Жахливо». Зеленський: «Світ має зупинити це зло»
Посолка США в Україні висловила співчуття українцям у зв’язку з бомбардуванням у Дніпрі, в результаті якого загинуло щонайменше п’ятеро осіб і десятки були поранені.
«Жахливо. Мої думки з постраждалими та тими, хто докладає так багато зусиль, щоб надати допомогу», – написала посолка Бріджит Брінк у Twitter.
Вона додала, що західні країни продовжують надавати допомогу Україні. «Допомога продовжує надходити, щоб допомогти Україні захиститися», – написала американська дипломатка.
Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з бомбардуванням у Дніпрі написав, що «світ має зупинити це зло».
«Вічна пам’ять всім, чиє життя забрав російський терор. Світ має зупинити це зло. Триває розчищення завалів у Дніпрі. Всі служби працюють, – написав Зеленський. – Ми воюємо за кожну людину, за кожне життя».
Президент України додав, що ніхто не втече від відповідальності: «Ми знайдемо всіх, хто залучений до терору. Всі понесуть відповідальність. Найвищу».
У результаті російського великого ракетного удару по Україні в суботу, у місті Дніпро було зруйновано частину дев’ятиповерхового житлового будинку. Українські офіційні особи повідомляють про щонайменше 5 загиблих, щонайменше 27 поранених, серед них – шестеро дітей.
Заступник голови Офісу президента України заявив, що з-під завалів вдалося врятувати 15 людей.
Повідомляють, що після ударів на сході України, вся Харківська область була знеструмлена. Як інформують чиновники, енергетикам довелося екстрено відключити електроенергію. Перебої з електро- та водопостачанням очікуються у Львові.
Напад на Дніпро в суботу стався через кілька годин після ракетного удару меншого масштабу по критичній інфраструктурі в Києві та Харкові.
Як повідомляють агентства, перша атака була незвичайною, оскільки ракети вразили свої цілі ще до того, як прозвучала сирена повітряної тривоги. Повідомляється, що тоді ніхто не постраждав, але уламки ракет спричинили пожежу в одному районі Києва, а будинки були пошкоджені за межами столиці, повідомили чиновники.
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- Голос Америки
Росія вторглася не захистити російськомовних в Україні, а щоб обмежити їхню свободу - Тімоті Снайдер
Відомий американський історик Тімоті Снайдер назвав дві помилки західних оглядачів у сприйнятті Росії та її війни проти України. Про це йшлося в його інтерв'ю-подкасті для видання Foreign Affairs.
Так, однією з названих проблем, вважає історик, є ставлення до російського аргументу про “захист російськомовних українців”. Насправді про це ніколи не йшлося. Навпаки, каже він, російськомовні люди в Україні у 2014 році мали свободу вільно говорити те, що хочуть, тоді як російськомовні в самій Росії не могли собі такого дозволити.
Саме вільний обмін поглядами російською мовою є однією з причин того, що Україна була проблемою для Росії, каже Снайдер: "Росія не збиралася вторгнутися в Україну, щоб захистити російськомовних. Вона натомість планувала вторгнутися, щоб обмежити їх. Тому що російськомовні в Україні - це проблема для Росії”.
Інше упущення на думку історика - це те, що експерти сприймали ситуацію 2014 року як до певної міри українську слабкість та не враховували, наскільки окупація обурила українське суспільство.
“Для багатьох західних оглядачів той факт, що Росія отримала Крим, здавався певною мірою природним, але для українців це було принизливим і чимось, що потрібно було змінити”, - каже Снайдер в подкасті.
Він також вважає, що світ недогледів і появу “ультраправих захоплень російського політичного діалогу”.
“Ми спостерігали появу профашистського способу бачення світу, але в той час ми дійсно не звернули на це належну увагу”, - додав науковець.
Крім того, він нагадав, що у 2004-2005 роках “українці зробили те, чого росіянам ніколи не вдавалося", а саме змусили владу рахуватись із результатами виборів. Путін “досяг успіху там, де зазнали невдачі українські претенденти на тиранію - він був призначений наступником Єльцина і після цього вибори не мали жодного значення”, говорить історик.
Серед інших причин Снайдер називає вразливість Заходу до інформаційної пропаганди Росії в соцмедіа, яка буда дуже поширеною в 2014 році. Визнання того, що російська пропаганда була поширена в західних соцмедіа, серед іншого, підготувала західне суспільство до перегляду ставлення до України в 2022 році, говорить історик.
- Голос Америки
Британський прем'єр пообіцяв Києву танки Challenger 2. Тиск на Німеччину зростає
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що Лондон надішле Україні кілька британських бойових танків Challenger 2. Про це офіс прем'єр-міністра заявив у суботу після телефонної розмови Сунака з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляють британські ЗМІ.
«Прем’єр-міністр окреслив прагнення Великої Британії посилити нашу підтримку України, зокрема шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем», — сказав речник Сунака. Він додав, що керівники Британії та України погодилися, що зараз є той момент, коли потрібно прискорити військово-дипломатичну підтримку України, що відбувається на глобальному рівні.
Офіс голови уряду Британії раніше заявляв, що Британія координуватиме свою підтримку з союзниками по НАТО після того, як Німеччина, Франція та Сполучені Штати минулого тижня заявили, що нададуть Україні бронетехніку.
Німеччина заявляла, що західні танки, зокрема її танк Leopard 2 можна постачати в Україну лише за умови згоди між головними союзниками Києва, зокрема зі Сполученими Штатами. Тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб він схвалив постачання танків в Україну, зростає.
Як кажуть оглядачі, західні країни намагаються надати Україні можливість для звільнення її території, але при цьому не хочуть провокувати Росію, що могло б призвести до того, що в конфлікт з Москвою міг би бути втягнутий весь альянс НАТО. У Західних столицях вважають, що постачання деяких видів зброї, зокрема західних танків, може спровокувати Москву для нападу на західні країни.
Leopard 2 – один із найпоширеніших західних танків. Challenger 2 є бойовим танком, який призначений для ураження інших танків і перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року.
Після падіння комуністичних режимів у східній Європі, з яким закінчилася «холодна війна», кількість танків та іншого важкого озброєння різко скоротили і тепер воно є в дефіциті в більшості країн Заходу. На тлі надій на демократизацію Росії багато західних країн різко скоротили свої армії.
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Анкара пропонує Києву і Москві «локальні перемир'я»
Радик президента Туреччини запропонував посередництво Анкари для досягнення «локального припинення вогню» в Україні, повідомляє агентство AFP.
Радник президента Реджепа Таїпа Ердогана з питань зовнішньої політики Ібрагім Калін висловив думку, що ні Москва, ні Київ не можуть «виграти війну» військовими засобами. У суботу, виступаючи перед журналістами, він сказав, що йому здається малоймовірним, що ворогуючі сторони готові укласти «всеохоплюючу мирну угоду» в найближчі місяці.
Але, на його думку, висока ціна бойових дій незабаром може змусити сторони переглянути свої плани та прийняти місцеві перемир'я на окремих ділянках фронту.
«Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню та невеликій локалізованій деескалації», – сказав Калін журналістам.
За словами Каліна, Росія насамперед зацікавлена в «гарантіях безпеки» з боку НАТО та підвищені свого статусу на світовій арені.
«Росія хоче, щоб її поважали як головного гравця і не хоче мати НАТО поруч свого подвір’я», – сказав Калін.
Він додав, що Україна не збирається вступати в НАТО, «але їм потрібно отримати достатні гарантії безпеки від Росії».
Туреччина є посередником щодо обміну полоненими та вивозу зерна з українських портів
Цього тижня представники Росії і України в Анкарі домовилися про обмін полоненими – по 40 з кожного боку. Омбудсмен із прав людини в Україні Дмитро Лубинець зустрівся з російською уповноваженою Тетяною Москальковою на полях міжнародної конференції в Анкарі. За словами Лубинця, йдеться про обмін у рамках досягнутих раніше домовленостей.
Невдовзі після початку російського вторгнення у 2022 році Туреччина прийняла два раунди переговорів між представниками України і Росії, президент Ердоган зіграв активну роль в організації обмінів полоненими, включно зі захисниками Маріуполя, та за посередництва ООН допомогла досягти угоди про відновлення поставок українського зерна через Чорне море.
Наприкінці минулого року Ердоган також провів телефонні консультації з президентом Росії Володимиром Путіним і України Володимиром Зеленським, щоб знайти шляхи порозуміння.
Анкара блокує вступ Швеції до НАТО
Щодо НАТО, то Туреччина, яка є членом альянсу, затримує вступ до нього Швеції та Фінляндії, які після багатьох десятиліть нейтральної політики вирішили приєднатися до західного оборонного союзу.
Калін сказав, що Анкара «не в змозі направити (ратифікаційний) закон до парламенту» через те, що Швеція не до кінця виконала свої обіцянки, дані Туреччині щодо курдських груп, які знайшли прихисток на території Швеції, і які Анкара вважає «терористами».
Швеція схвалила поправку до Конституції, яка дозволить ухвалити більш жорсткі антитерористичні закони. Але Калін сказав, що голосування у парламенті Швеції триватиме принаймні до червня, і що Анкара чекатиме, поки всі шведські закони будуть ухвалені, перш ніж вирішити допустити Швецію до НАТО.
Туреччина та Угорщина є двома останніми країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували вступ Швеції та Фінляндії.
Японія може відіграти ключову роль у відбудові України: інтерв'ю із послом Сергієм Корсунським
Питання зміцнення японсько-американських відносин, протидії російській агресії та стримування Китаю були серед головних під час візиту японського прем'єр-міністра Фуміо Кішіди до Вашингтона.
За результатами зустрічі із президентом США Джо Байденом, лідери видали спільну заяву, у якій, зокрема, наголосили на важливості глобальної коаліції з протидії російський агресії і притягнення Москви до відповідальності: “Об’єднані через Атлантичний і Тихий океани, ми разом рішуче протистояли несправедливій і жорстокій війні Росії проти України, і ми продовжуватимемо запроваджувати санкції проти Росії та надаватимемо непохитну підтримку Україні”. Американський президент окремо подякував японському прем'єру за рішучу позицію із засудженням російської війни із перших днів повномасштабного вторгнення.
Наскільки великим кроком це було для Японії, як змінилася її зовнішня політика і стратегія нацбезпеки після російського вторгнення, і як підтримує Токіо Київ – про це і не лише Юлія Ярмоленко розпитала посла України у Японії Сергія Корсунського.
Юлія Ярмоленко: Якщо ми говоримо про самий початок повномасштабної російської війни проти України, наскільки ви були здивовані тією позицією, яку зайняла Японія?
Сергій Корсунський: Враховуючи, що між нашими країнами вісім тисяч кілометрів, і те, що Японія має тісніші стосунки з Росією вже більше 150 років, важко було передбачити, якою буде реакція. Але 24 лютого, щойно стало відомо про початок агресії, що Київ бомблять, що російські війська вторглися на територію України, реакція Японії була миттєвою, була прийнята заява парламенту, перша в історії парламенту така заява, яка повністю була на нашому боці, і засудила агресію. Це важливо дуже, бо Японія — це парламентська республіка, і те, що вирішує парламент — виконує уряд. Тому далі все було наслідком цих перших заяв.
Ю.Я.: Японія приєдналася до Західної коаліції, яку очолюють Сполучені Штати. Наскільки це був несподіваний, але з іншого боку й важливий крок?
С.К.: Це якраз було очікуваним, тому що Японія є членом "Cімки", і коли наші колеги політологи, дипломати говорять про “колективний Захід”, я завжди їх поправляю. Краще казати “співдружність демократій”, тому що є й “колективний Схід” — Японія, Австралія, Нова Зеландія та інші країни, які активно допомагають Україні. Японія, безумовно, стала на бік демократичного світу і приєдналася до всіх санкцій, які ввели "Група Семи" та ЄС. В цілому, на сьогодні допомога Японії оцінюється в 1,6 мільярда доларів. Але це лише офіційна частина — насправді вона значно більша.
Ю.Я.: Багато експертів звертають увагу на те, що якби Японія не приєдналася до глобальної коаліції з засудження російської агресії, то, ймовірно, низка інших країн у регіоні не так активно підтримали б Україну. Як ви вважаєте?
С.К.: Це абсолютно точно. В регіоні Японія сприймається як потужна м’яка суперсила, до думки якої прислухаються. І той факт, що до санкцій проти Росії приєдналися Сінгапур, Південна Корея і Мікронезія свідчить про те, що розуміння в регіоні стосовно суті цієї агресії зросло порівняно з 2014 роком. Тому що в 14-му році це була лише Японія. Для нас це важливо, бо ми прекрасно розуміємо, що те, що відбувається в Україні та Європі – там не залишиться. Тут це дуже добре відчувається, тому що є Росія, є Північна Корея, є Китай, які сьогодні складають серйозну небезпеку для регіону Азії.
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Ю.Я.: Як змінилася зовнішня політика Японії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Ми знаємо, що Японія змінила свою стратегію національної безпеки, укріплює свою безпеку і відходить від пацифізму. Що ви можуте сказати про важливість цього кроку?
С.К.: Протягом 11 місяців агресії Японія дуже уважно вивчала те, що відбувається в Україні, ми, звичайно, допомагали в цьому. І прийшло розуміння того, що, як правильно сказав прем’єр-міністр Кішіда: “Те, що відбувається в Україні сьогодні, може відбутися в Азії завтра”. Тому ми маємо зміцнювати регіональні альянси – а це QUAD (США, Японія, Індія, Австралія), AUKUS (США, Британія, Австралія), це двосторонні регіональні угоди.
Пацифістська позиція Японії, яка була наріжним каменем її зовнішньої політики після Другої світової війни, добігає кінця — не тому, що Японія стає агресивною, а тому, що вона повинна мати більш активні засоби захисту, аби себе захистити у разі агресії
Це розуміння, що в принципі пацифістська позиція Японії, яка була наріжним каменем її зовнішньої політики після Другої світової війни, добігає кінця — не тому, що Японія стає агресивною, а тому, що вона повинна мати більш активні засоби захисту в своєму розпорядженні, аби себе захистити у разі агресії.
Минулого року ми були свідками рекордної кількості пуску різних балістичних ракет з боку Північно Кореї - абсолютно без провокацій з боку Японії. Крім того, ми знаємо, яка напруга навколо Тайваню. І є постійні провокації з боку Росії: і навчання на північних територіях, і прольоти бомбардувальників, і проходи кораблів. Це дуже нагадує те, що Росія робила на українських кордонах перед лютим – у січні і грудні — коли вони через усі канали, зокрема і через посла Росії у Японії, казали, що “ніякої агресії не буде”, “це просто навчання”. Такі самі “просто навчання” відбуваються поблизу Японії. Врешті-решт, в грудні 2022 року відбулися революційні зміни у статегічних документах – в концепції національної безпеки і в оборонних документах Японії. І я впевнений, що у ході візиту прем'єр-міністра до столиць "Сімки", будуть підтверджені взаємні зобов’язання країн, щоб підтримувати обороноздатність Японії на достатньому рівні. Врешті, сили оборони Японії отримують право превентивного удару, чого не було раніше. І я вам скажу, у японському пацифістському суспільстві була дискусія щодо цього, але я думаю, що це абсолютно вірний крок.
Ю.Я.: Цього року Японія визнала Курили окупованою Росією територією. Як змінилися відносини двох країн до війни і після, і як розвиватиметься ситуація на Курилах?
С.К.: У Японії ці острови не люблять називати Курилами, тому що за Сан-Франциською угодою саме Курили відійшли Радянському Союзу. Але ці чотири острови Японія ніколи не визнавала як частину Курильської гряди. З того часу існує ця незаконна окупація. Мова, яку Японія використовувала, описуючи цей процес, змінювалася. Коли прем’єр-міністром був покійний Сіндзо Абе, який докладав величезних зусиль для врегулювання цього питання, він 20 разів зустрічався з Путіним. З боку Японії були компромісні пропозиції, дипломатично спрямовані на вирішення цієї проблеми. Росія на жодні умови не погодилася, вона намагалася виторгувати собі позитивні позиції, і врешті-решт це нічим не закінчилося.
Коли ми переможемо і коли Росія розвалиться, або коли вона демократизується (у що я не вірю), тоді постане це питання (щодо контролю Росії над низкою островів, які Японія вважає окупованими)
Сьогодні прем’єр-міністр Кішіда повернувся до тієї мови, якою Японія описувала суверенітет над своїми територіями — досить жорстко. Це важливо, тому що в Японії до визначень в стратегічних документах ставляться дуже серйозно. І прем’єр-міністр Кішіда чітко сказав: “Це суверенітет Японії, питання про це не стоїть, але ми будемо продовжувати намагатися дипломатичним шляхом вирішити цю проблему”. Це означає, що Японія не ставить за мету звільнити ці території від росіян збройним шляхом, але безумовно вони будуть залишатися на порядку денному двох країн і очевидно, що коли ми переможемо і коли Росія розвалиться, або коли вона демократизується (у що я не вірю), тоді це питання постане. І дуже важливо, щоби Україна також підтримала Японію у цьому контексті. Тому що якщо ми хочемо, щоб підтримували нас, ми теж маємо займати проактивну позицію.
Ю.Я.: Ви сказали, що відносини Росії і Японії були нормальні до повномасштабного вторгнення. Тобто це ще один доказ, що війна Росії проти України — це стратегічна помилка?
С.К.: Росія втратила дуже багато. Ми розуміємо, що ринок Росії був важливий для японських автовиробників і для інших компаній-виробників одягу, електроніки. Вони працювали активно на російському ринку, але після початку повномасштабної агресії більшість японських компаній — не всі, я мушу визнати, але більшість, навіть із втратами для себе, вийшли з російського ринку і займають принципову, синхронізовану із "Сімкою", позицію стосовно подальшої співпраці.
Росія втратила японські інвестиції, японський ринок
Тобто Росія втратила японські інвестиції, японський ринок. Японія ввела серйозні обмеження на постачання російських товарів на свій ринок, і що головне – все це стосується машинобудування японського і робототехніки, які у Японії найвищої якості — все це припинене абсолютно, і мови нема про те, щоби Японія дозволяла такі сумнівні бізнеси. Залишається певна торгівля і певні відносини, які для Японії є критичними — такі як постачання енергоресурсів.
На жаль, після аварії на Фукусімі у 2011 році, зупинили атомні станції. Зараз їх повільно поновлюють, але Японія вимушена закуповувати і нафту, і газ. Російську нафту вона не закуповує, але 9% своїх потреб у зрідженому газі вона отримує з Сахаліну, де є Японські інвестиції, і поки уряд не може вийти з цього проєкту. Хоча вживаються кроки по активізації співробітництва з Австралією, Індонезією, країнами Персьскої затоки. Просто є регіональна специфіка транспортування, специфіка щодо довготермінових контрактів. Але в цілому Росія зробила величезну дурницю — в Азії вона взагалі втратила будь-яке обличчя, і не лише в Японії, а й в інших країнах регіону, потужних країнах, вони зараз різко відходять від Росії, до речі, це також стосується закупівлі російської зброї. Вони побачили, що їхні розхвалені СУ-34 наші збивають “Стінгерами”, і коли зараз країни регіону дуже серйозно переглядають свої концептуальні відносини у питаннях оборони. І це дуже серйозно.
Ю.Я.: Як щодо Китаю? Наскільки, як ви вважаєте, Сі Цзіньпін готовий бути партнером Путіна, чи Китай буде робити лише те, що йому вигідно?
С.К.: На думку японських експертів, Китай завжди займає одну позицію — прокитайську, і завжди турбується перш за все, щоб його економіка працювала. 1,4 мільярда людей — це складний механізм, тому сьогодні Росія для Китаю — це просто джерело дешевих ресурсів, вони закуповують нафту і газ за цінами, яких не буває у світі.
Державні корпорації і банки Китаю дотримуються санкцій, тому що вони працюють у різних країнах світу, і зовсім не зацікавлені в тому, щоб потрапити під наслідки порушення санкційного режиму. Тому насправді ми бачимо такі начебто “стратегічні відносини, рівним яким ніде і нічого не має”.
Китай чим далі, тим більше розуміє — те, що робить Росія шкодить інтересам Китаю довготерміновим
А насправді Китай турбується про своє благополуччя, і сьогодні, я знаю це точно, відбувається перегляд Китаєм ставлення до Росії, вони розуміють — чим далі, тим більше — що це абсолютно безглузда і жорстка війна може опосередковано дуже зашкодити іміджу Китаю, який в регіоні намагається бути “добрим поліцейським”. Треба подивитися на різницю у відносинах, коли Путін був у Пекіні, і як Сі Цзіньпін поводив себе під час останніх самітів тут у регіоні — і ASEAN, Східної Азії, і Групи 20 — це були земля і небо. Китай чим далі, тим більше розуміє — те, що робить Росія шкодить інтересам Китаю довготерміновим.
Ю.Я.: Ви говорили, що Японія надала Україні допомогу на суму 1,6 мільярда доларів. На чому фокусує свою допомогу Японія?
С.К.: Перш за все, важливо сказати, що Японія вперше з часів Другої світової надала допомогу збройним силам іншої країни. Хоча і не зброю, але дуже важливі для нашої армії засоби оснащення нових військових і добровольців. Для цього Японії довелося змінити багато інструкцій і регуляції уряду. По-друге, Японія надала Україні 600 мільйонів прямої бюджетної підтримки. Японія відіграє ключову роль в МВФ, Світовому банку і міжнародних фінансових інституціях. По-третє, Японія сконцентрувалася на гуманітарному аспекті: тисячі комплектів продуктів харчування для тих, хто на передовій, пожежників, надзвичайних служб. Дрони, медичні препарати — все, що могло допомогти людям на територіях, які атакували росіяни. І для ЗСУ, і для цивільного населення. Ця гуманітарна складова є тим основним елементом, який Японія надає іншим країнам.
Японія любить працювати через міжнародні організації і значну частину допомоги надали через структури ООН. З останнього — 95 мільйонів на програму розвитку ООН для відбудови знищеної інфраструктури на звільнених територіях. Японія також бере активну участь у ініціативі президента України Grain for Peace і профінансувала 14 мільйонів постачання українського зерна в Африку. Якщо подивитися на всі ці ініціативи Японії, то ми побачимо широку картину гуманітарної і фінансової підтримку України.
Ми розраховуємо, що Японія стане лідером по формуванню фонду відбудови України, який вже створений Світовим банком
Цього року Японія головує у "Групі Семи" і ми розраховуємо, що Японія стане лідером по формуванню фонду відбудови України, який вже створений Світовим банком, і де, я думаю, Японія відіграє ключову роль. Я знаю точно, що у всіх найбільших компаніях Японії створені спеціальні робочі групи й підрозділи, які займаються вивченням питання відбудови України. А Японія — це швидкісні потяги, це мости, шляхопроводи, інфраструктура, надсучасне виробництво автомобілів, і металургія. Я вірю в те, що саме по таких масштабних проектах Японія відіграватиме ключову роль.
Ю.Я.: Цього травня саміт країн "Групи Семи" пройде у Японії. Які у вас очікування від нього, і що буде ключовим з точки зору допомоги Україні?
Тут дуже боляче сприймають те, що відбувається на ЗАЕС та відбувалося в Чорнобилі
С.К.: Програма бачення Японської сторони сформується після візитів прем’єр-міністра Кішіди до столиць "Сімки". Наші очікування стосуються, щонайменше, трьох речей. По-перше, саміт не випадково відбуватиметься в Хірошімі. Для Японії питання ядерної безпеки є ключовим. І не тільки тому, що Хірошіма стала об’єктом ядерного бомбардування, а й тому, що в регіоні є Північна Корея, яка проголосила, що збирається стати найбільш ядерною країною в світі. Є ядерна програма Індії, Пакистану і Китаю.
Японія дотримується трьох неядерних принципів, тому це питання важливе. Тут дуже боляче сприймають те, що відбувається на ЗАЕС та відбувалося в Чорнобилі. Тому для Японії важливо підняти ці питання в рамках "Сімки" і виробити спільні рішення, які б унеможливили у майбутньому будь-який ядерний тероризм.
Другий аспект — це санкції проти Росії, які мають бути продовжені, і повинні ставати жорсткішими, включати чутливі елементи, які ще не задіяні — зокрема й енергоресурси. І третій аспект — відновлення України, створення потужного і ефективного фінансового механізму, як акумулювати кошти і як їх ефективно витрачати, і яким чином почати відбудову України уже.
За словами президента України, 2023 рік має стати роком, коли ми звільнимо наші території, включаючи Крим. Ці звільнені території треба буде відбудовувати, бо росіяни після себе лишають тільки спалену землю. Нам треба буде дуже швидко відновлювати інфраструктуру, щоб українці могли повертатися, і щоб Україна починала жити.
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