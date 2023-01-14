Посолка Брінк про напад на Дніпро: «Жахливо». Зеленський: «Світ має зупинити це зло»

Питання зміцнення японсько-американських відносин, протидії російській агресії та стримування Китаю були серед головних під час візиту японського прем'єр-міністра Фуміо Кішіди до Вашингтона.

За результатами зустрічі із президентом США Джо Байденом, лідери видали спільну заяву, у якій, зокрема, наголосили на важливості глобальної коаліції з протидії російський агресії і притягнення Москви до відповідальності: “Об’єднані через Атлантичний і Тихий океани, ми разом рішуче протистояли несправедливій і жорстокій війні Росії проти України, і ми продовжуватимемо запроваджувати санкції проти Росії та надаватимемо непохитну підтримку Україні”. Американський президент окремо подякував японському прем'єру за рішучу позицію із засудженням російської війни із перших днів повномасштабного вторгнення.

Наскільки великим кроком це було для Японії, як змінилася її зовнішня політика і стратегія нацбезпеки після російського вторгнення, і як підтримує Токіо Київ – про це і не лише Юлія Ярмоленко розпитала посла України у Японії Сергія Корсунського.

Юлія Ярмоленко: Якщо ми говоримо про самий початок повномасштабної російської війни проти України, наскільки ви були здивовані тією позицією, яку зайняла Японія?

Сергій Корсунський: Враховуючи, що між нашими країнами вісім тисяч кілометрів, і те, що Японія має тісніші стосунки з Росією вже більше 150 років, важко було передбачити, якою буде реакція. Але 24 лютого, щойно стало відомо про початок агресії, що Київ бомблять, що російські війська вторглися на територію України, реакція Японії була миттєвою, була прийнята заява парламенту, перша в історії парламенту така заява, яка повністю була на нашому боці, і засудила агресію. Це важливо дуже, бо Японія — це парламентська республіка, і те, що вирішує парламент — виконує уряд. Тому далі все було наслідком цих перших заяв.

Ю.Я.: Японія приєдналася до Західної коаліції, яку очолюють Сполучені Штати. Наскільки це був несподіваний, але з іншого боку й важливий крок?

С.К.: Це якраз було очікуваним, тому що Японія є членом "Cімки", і коли наші колеги політологи, дипломати говорять про “колективний Захід”, я завжди їх поправляю. Краще казати “співдружність демократій”, тому що є й “колективний Схід” — Японія, Австралія, Нова Зеландія та інші країни, які активно допомагають Україні. Японія, безумовно, стала на бік демократичного світу і приєдналася до всіх санкцій, які ввели "Група Семи" та ЄС. В цілому, на сьогодні допомога Японії оцінюється в 1,6 мільярда доларів. Але це лише офіційна частина — насправді вона значно більша.

Ю.Я.: Багато експертів звертають увагу на те, що якби Японія не приєдналася до глобальної коаліції з засудження російської агресії, то, ймовірно, низка інших країн у регіоні не так активно підтримали б Україну. Як ви вважаєте?

С.К.: Це абсолютно точно. В регіоні Японія сприймається як потужна м’яка суперсила, до думки якої прислухаються. І той факт, що до санкцій проти Росії приєдналися Сінгапур, Південна Корея і Мікронезія свідчить про те, що розуміння в регіоні стосовно суті цієї агресії зросло порівняно з 2014 роком. Тому що в 14-му році це була лише Японія. Для нас це важливо, бо ми прекрасно розуміємо, що те, що відбувається в Україні та Європі – там не залишиться. Тут це дуже добре відчувається, тому що є Росія, є Північна Корея, є Китай, які сьогодні складають серйозну небезпеку для регіону Азії.

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Ю.Я.: Як змінилася зовнішня політика Японії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Ми знаємо, що Японія змінила свою стратегію національної безпеки, укріплює свою безпеку і відходить від пацифізму. Що ви можуте сказати про важливість цього кроку?

С.К.: Протягом 11 місяців агресії Японія дуже уважно вивчала те, що відбувається в Україні, ми, звичайно, допомагали в цьому. І прийшло розуміння того, що, як правильно сказав прем’єр-міністр Кішіда: “Те, що відбувається в Україні сьогодні, може відбутися в Азії завтра”. Тому ми маємо зміцнювати регіональні альянси – а це QUAD (США, Японія, Індія, Австралія), AUKUS (США, Британія, Австралія), це двосторонні регіональні угоди.

Пацифістська позиція Японії, яка була наріжним каменем її зовнішньої політики після Другої світової війни, добігає кінця — не тому, що Японія стає агресивною, а тому, що вона повинна мати більш активні засоби захисту, аби себе захистити у разі агресії

Це розуміння, що в принципі пацифістська позиція Японії, яка була наріжним каменем її зовнішньої політики після Другої світової війни, добігає кінця — не тому, що Японія стає агресивною, а тому, що вона повинна мати більш активні засоби захисту в своєму розпорядженні, аби себе захистити у разі агресії.

Минулого року ми були свідками рекордної кількості пуску різних балістичних ракет з боку Північно Кореї - абсолютно без провокацій з боку Японії. Крім того, ми знаємо, яка напруга навколо Тайваню. І є постійні провокації з боку Росії: і навчання на північних територіях, і прольоти бомбардувальників, і проходи кораблів. Це дуже нагадує те, що Росія робила на українських кордонах перед лютим – у січні і грудні — коли вони через усі канали, зокрема і через посла Росії у Японії, казали, що “ніякої агресії не буде”, “це просто навчання”. Такі самі “просто навчання” відбуваються поблизу Японії. Врешті-решт, в грудні 2022 року відбулися революційні зміни у статегічних документах – в концепції національної безпеки і в оборонних документах Японії. І я впевнений, що у ході візиту прем'єр-міністра до столиць "Сімки", будуть підтверджені взаємні зобов’язання країн, щоб підтримувати обороноздатність Японії на достатньому рівні. Врешті, сили оборони Японії отримують право превентивного удару, чого не було раніше. І я вам скажу, у японському пацифістському суспільстві була дискусія щодо цього, але я думаю, що це абсолютно вірний крок.

Ю.Я.: Цього року Японія визнала Курили окупованою Росією територією. Як змінилися відносини двох країн до війни і після, і як розвиватиметься ситуація на Курилах?

С.К.: У Японії ці острови не люблять називати Курилами, тому що за Сан-Франциською угодою саме Курили відійшли Радянському Союзу. Але ці чотири острови Японія ніколи не визнавала як частину Курильської гряди. З того часу існує ця незаконна окупація. Мова, яку Японія використовувала, описуючи цей процес, змінювалася. Коли прем’єр-міністром був покійний Сіндзо Абе, який докладав величезних зусиль для врегулювання цього питання, він 20 разів зустрічався з Путіним. З боку Японії були компромісні пропозиції, дипломатично спрямовані на вирішення цієї проблеми. Росія на жодні умови не погодилася, вона намагалася виторгувати собі позитивні позиції, і врешті-решт це нічим не закінчилося.

Коли ми переможемо і коли Росія розвалиться, або коли вона демократизується (у що я не вірю), тоді постане це питання (щодо контролю Росії над низкою островів, які Японія вважає окупованими)

Сьогодні прем’єр-міністр Кішіда повернувся до тієї мови, якою Японія описувала суверенітет над своїми територіями — досить жорстко. Це важливо, тому що в Японії до визначень в стратегічних документах ставляться дуже серйозно. І прем’єр-міністр Кішіда чітко сказав: “Це суверенітет Японії, питання про це не стоїть, але ми будемо продовжувати намагатися дипломатичним шляхом вирішити цю проблему”. Це означає, що Японія не ставить за мету звільнити ці території від росіян збройним шляхом, але безумовно вони будуть залишатися на порядку денному двох країн і очевидно, що коли ми переможемо і коли Росія розвалиться, або коли вона демократизується (у що я не вірю), тоді це питання постане. І дуже важливо, щоби Україна також підтримала Японію у цьому контексті. Тому що якщо ми хочемо, щоб підтримували нас, ми теж маємо займати проактивну позицію.

Ю.Я.: Ви сказали, що відносини Росії і Японії були нормальні до повномасштабного вторгнення. Тобто це ще один доказ, що війна Росії проти України — це стратегічна помилка?

С.К.: Росія втратила дуже багато. Ми розуміємо, що ринок Росії був важливий для японських автовиробників і для інших компаній-виробників одягу, електроніки. Вони працювали активно на російському ринку, але після початку повномасштабної агресії більшість японських компаній — не всі, я мушу визнати, але більшість, навіть із втратами для себе, вийшли з російського ринку і займають принципову, синхронізовану із "Сімкою", позицію стосовно подальшої співпраці.

Росія втратила японські інвестиції, японський ринок

Тобто Росія втратила японські інвестиції, японський ринок. Японія ввела серйозні обмеження на постачання російських товарів на свій ринок, і що головне – все це стосується машинобудування японського і робототехніки, які у Японії найвищої якості — все це припинене абсолютно, і мови нема про те, щоби Японія дозволяла такі сумнівні бізнеси. Залишається певна торгівля і певні відносини, які для Японії є критичними — такі як постачання енергоресурсів.

На жаль, після аварії на Фукусімі у 2011 році, зупинили атомні станції. Зараз їх повільно поновлюють, але Японія вимушена закуповувати і нафту, і газ. Російську нафту вона не закуповує, але 9% своїх потреб у зрідженому газі вона отримує з Сахаліну, де є Японські інвестиції, і поки уряд не може вийти з цього проєкту. Хоча вживаються кроки по активізації співробітництва з Австралією, Індонезією, країнами Персьскої затоки. Просто є регіональна специфіка транспортування, специфіка щодо довготермінових контрактів. Але в цілому Росія зробила величезну дурницю — в Азії вона взагалі втратила будь-яке обличчя, і не лише в Японії, а й в інших країнах регіону, потужних країнах, вони зараз різко відходять від Росії, до речі, це також стосується закупівлі російської зброї. Вони побачили, що їхні розхвалені СУ-34 наші збивають “Стінгерами”, і коли зараз країни регіону дуже серйозно переглядають свої концептуальні відносини у питаннях оборони. І це дуже серйозно.

Ю.Я.: Як щодо Китаю? Наскільки, як ви вважаєте, Сі Цзіньпін готовий бути партнером Путіна, чи Китай буде робити лише те, що йому вигідно?

С.К.: На думку японських експертів, Китай завжди займає одну позицію — прокитайську, і завжди турбується перш за все, щоб його економіка працювала. 1,4 мільярда людей — це складний механізм, тому сьогодні Росія для Китаю — це просто джерело дешевих ресурсів, вони закуповують нафту і газ за цінами, яких не буває у світі.

Державні корпорації і банки Китаю дотримуються санкцій, тому що вони працюють у різних країнах світу, і зовсім не зацікавлені в тому, щоб потрапити під наслідки порушення санкційного режиму. Тому насправді ми бачимо такі начебто “стратегічні відносини, рівним яким ніде і нічого не має”.

Китай чим далі, тим більше розуміє — те, що робить Росія шкодить інтересам Китаю довготерміновим

А насправді Китай турбується про своє благополуччя, і сьогодні, я знаю це точно, відбувається перегляд Китаєм ставлення до Росії, вони розуміють — чим далі, тим більше — що це абсолютно безглузда і жорстка війна може опосередковано дуже зашкодити іміджу Китаю, який в регіоні намагається бути “добрим поліцейським”. Треба подивитися на різницю у відносинах, коли Путін був у Пекіні, і як Сі Цзіньпін поводив себе під час останніх самітів тут у регіоні — і ASEAN, Східної Азії, і Групи 20 — це були земля і небо. Китай чим далі, тим більше розуміє — те, що робить Росія шкодить інтересам Китаю довготерміновим.

Ю.Я.: Ви говорили, що Японія надала Україні допомогу на суму 1,6 мільярда доларів. На чому фокусує свою допомогу Японія?

С.К.: Перш за все, важливо сказати, що Японія вперше з часів Другої світової надала допомогу збройним силам іншої країни. Хоча і не зброю, але дуже важливі для нашої армії засоби оснащення нових військових і добровольців. Для цього Японії довелося змінити багато інструкцій і регуляції уряду. По-друге, Японія надала Україні 600 мільйонів прямої бюджетної підтримки. Японія відіграє ключову роль в МВФ, Світовому банку і міжнародних фінансових інституціях. По-третє, Японія сконцентрувалася на гуманітарному аспекті: тисячі комплектів продуктів харчування для тих, хто на передовій, пожежників, надзвичайних служб. Дрони, медичні препарати — все, що могло допомогти людям на територіях, які атакували росіяни. І для ЗСУ, і для цивільного населення. Ця гуманітарна складова є тим основним елементом, який Японія надає іншим країнам.

Японія любить працювати через міжнародні організації і значну частину допомоги надали через структури ООН. З останнього — 95 мільйонів на програму розвитку ООН для відбудови знищеної інфраструктури на звільнених територіях. Японія також бере активну участь у ініціативі президента України Grain for Peace і профінансувала 14 мільйонів постачання українського зерна в Африку. Якщо подивитися на всі ці ініціативи Японії, то ми побачимо широку картину гуманітарної і фінансової підтримку України.

Ми розраховуємо, що Японія стане лідером по формуванню фонду відбудови України, який вже створений Світовим банком

Цього року Японія головує у "Групі Семи" і ми розраховуємо, що Японія стане лідером по формуванню фонду відбудови України, який вже створений Світовим банком, і де, я думаю, Японія відіграє ключову роль. Я знаю точно, що у всіх найбільших компаніях Японії створені спеціальні робочі групи й підрозділи, які займаються вивченням питання відбудови України. А Японія — це швидкісні потяги, це мости, шляхопроводи, інфраструктура, надсучасне виробництво автомобілів, і металургія. Я вірю в те, що саме по таких масштабних проектах Японія відіграватиме ключову роль.

Ю.Я.: Цього травня саміт країн "Групи Семи" пройде у Японії. Які у вас очікування від нього, і що буде ключовим з точки зору допомоги Україні?

Тут дуже боляче сприймають те, що відбувається на ЗАЕС та відбувалося в Чорнобилі

С.К.: Програма бачення Японської сторони сформується після візитів прем’єр-міністра Кішіди до столиць "Сімки". Наші очікування стосуються, щонайменше, трьох речей. По-перше, саміт не випадково відбуватиметься в Хірошімі. Для Японії питання ядерної безпеки є ключовим. І не тільки тому, що Хірошіма стала об’єктом ядерного бомбардування, а й тому, що в регіоні є Північна Корея, яка проголосила, що збирається стати найбільш ядерною країною в світі. Є ядерна програма Індії, Пакистану і Китаю.

Японія дотримується трьох неядерних принципів, тому це питання важливе. Тут дуже боляче сприймають те, що відбувається на ЗАЕС та відбувалося в Чорнобилі. Тому для Японії важливо підняти ці питання в рамках "Сімки" і виробити спільні рішення, які б унеможливили у майбутньому будь-який ядерний тероризм.

Другий аспект — це санкції проти Росії, які мають бути продовжені, і повинні ставати жорсткішими, включати чутливі елементи, які ще не задіяні — зокрема й енергоресурси. І третій аспект — відновлення України, створення потужного і ефективного фінансового механізму, як акумулювати кошти і як їх ефективно витрачати, і яким чином почати відбудову України уже.

За словами президента України, 2023 рік має стати роком, коли ми звільнимо наші території, включаючи Крим. Ці звільнені території треба буде відбудовувати, бо росіяни після себе лишають тільки спалену землю. Нам треба буде дуже швидко відновлювати інфраструктуру, щоб українці могли повертатися, і щоб Україна починала жити.