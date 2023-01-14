«Це тероризм». «Якщо ми не допоможемо Україні захиститися, не говоріть мені більше про «наші цінності». Реакції на обстріл Дніпра

Західні політики, дипломати, експерти засудили суботній ракетний напад Росії на українські міста – постраждали будинки у Києві та Харкові. У Дніпрі в результаті влучення ракети у житловий будинок, за даними місцевої влади, загинуло 9 осіб і близько 60 людей поранені, 12 з них – діти.

Президентка Молдови Мая Санду висловила співчуття українцям та заявила, що від суботніх обстрілів України знову постраждала і Молдова.

«Жорстока війна Росії проти України знову безпосередньо впливає на Молдову. Молдовська прикордонна поліція виявила уламки ракет поблизу села Ларга на півночі Молдови, – написала очільниця держави у Twitter. – Ми рішуче засуджуємо сьогоднішні посилені атаки Росії та підтримуємо тих, хто втратив близьких. У Дніпрі та по всій Україні має запанувати мир».

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус висловив обурення тим, що зброя надходить в Україну надто повільно і не в тому обсязі, в якому би вона могла зупинити напади Росії.

«Російські нацисти можуть безкарно бомбити Київ, але українці не можуть отримати далекобійну артилерію, не можуть отримати танки та винищувачі для звільнення окупованих та анексованих територій, тому що хтось вважає, що це може бути провокацією? Абсурд. #FreeLeopards, #ATACMS», – написав литовський політик.

Колишній прем’єр-міністр Бельгії Ґі Верхофштадт закликав Захід до рішучих дій проти Росії. Зокрема, бельгійський політик, який став депутатом Європейського парламенту, пише у Twitter, що потрібно радикально посилити санкції та надіслати в Україну заморожені гроші російського Центрального банку.

«Після сьогоднішньої терористичної атаки Росії, давайте відмовимося від додаткових санкцій і перейдемо до одного:

- проти всіх західних компаній і осіб, які мають справу з Росією;

- список Навального з 6700 наближених до Путіна;

- надішліть заморожені 300 мільярдів євро російського ЦБ прямо в Україну!»

Колишній американський посол в Росії Майкл Макфол вважає дії Москви «тероризмом» і закликає США та союзників визнати їх такими офіційно.

«Це тероризм. Настав час США та іншим країнам визнати Росію державою-спонсором тероризму», – твітує колишній посол.

Американський експерт Ендрю Міхта з Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа Маршалла вважає, що зараз настав рішучий момент, коли не можна зволікати, бо українцям потрібна зброя прямо зараз. Від цього, на його думку, залежатиме доля не лише України, а і всього Заходу, його цінностей і його порядку.

«Якщо ми не зможемо допомогти Україні захистити себе та перемогти російських загарбників, будь ласка, не говоріть мені більше про «наші цінності», «верховенство права» чи наш «міжнародний порядок, заснований на правилах». Ця війна – це війна, яка трансформує систему, тож маймо сміливість робити те, що правильно: надати зброю Україні зараз. Досить сказано», – вважає Ендрю Міхта.

Раніше сьогодні посолка США в Україні висловила свої співчуття українцям у зв’язку з бомбардуванням у Дніпрі, в результаті якого загинуло щонайменше п’ятеро осіб і десятки були поранені.

«Жахливо. Мої думки з постраждалими та тими, хто докладає так багато зусиль, щоб гадати допомогу», – написала посолка Бріджит Брінк у Twitter.

Вона додала, що західні країни продовжують надавати допомогу Україні. «Допомога продовжує надходити, щоб допомогти Україні захиститися», – написала американська дипломатка.