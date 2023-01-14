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«Це тероризм». «Якщо ми не допоможемо Україні захиститися, не говоріть мені більше про «наші цінності». Реакції на обстріл Дніпра
Західні політики, дипломати, експерти засудили суботній ракетний напад Росії на українські міста – постраждали будинки у Києві та Харкові. У Дніпрі в результаті влучення ракети у житловий будинок, за даними місцевої влади, загинуло 9 осіб і близько 60 людей поранені, 12 з них – діти.
Президентка Молдови Мая Санду висловила співчуття українцям та заявила, що від суботніх обстрілів України знову постраждала і Молдова.
«Жорстока війна Росії проти України знову безпосередньо впливає на Молдову. Молдовська прикордонна поліція виявила уламки ракет поблизу села Ларга на півночі Молдови, – написала очільниця держави у Twitter. – Ми рішуче засуджуємо сьогоднішні посилені атаки Росії та підтримуємо тих, хто втратив близьких. У Дніпрі та по всій Україні має запанувати мир».
Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус висловив обурення тим, що зброя надходить в Україну надто повільно і не в тому обсязі, в якому би вона могла зупинити напади Росії.
«Російські нацисти можуть безкарно бомбити Київ, але українці не можуть отримати далекобійну артилерію, не можуть отримати танки та винищувачі для звільнення окупованих та анексованих територій, тому що хтось вважає, що це може бути провокацією? Абсурд. #FreeLeopards, #ATACMS», – написав литовський політик.
Колишній прем’єр-міністр Бельгії Ґі Верхофштадт закликав Захід до рішучих дій проти Росії. Зокрема, бельгійський політик, який став депутатом Європейського парламенту, пише у Twitter, що потрібно радикально посилити санкції та надіслати в Україну заморожені гроші російського Центрального банку.
«Після сьогоднішньої терористичної атаки Росії, давайте відмовимося від додаткових санкцій і перейдемо до одного:
- проти всіх західних компаній і осіб, які мають справу з Росією;
- список Навального з 6700 наближених до Путіна;
- надішліть заморожені 300 мільярдів євро російського ЦБ прямо в Україну!»
Колишній американський посол в Росії Майкл Макфол вважає дії Москви «тероризмом» і закликає США та союзників визнати їх такими офіційно.
«Це тероризм. Настав час США та іншим країнам визнати Росію державою-спонсором тероризму», – твітує колишній посол.
Американський експерт Ендрю Міхта з Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа Маршалла вважає, що зараз настав рішучий момент, коли не можна зволікати, бо українцям потрібна зброя прямо зараз. Від цього, на його думку, залежатиме доля не лише України, а і всього Заходу, його цінностей і його порядку.
«Якщо ми не зможемо допомогти Україні захистити себе та перемогти російських загарбників, будь ласка, не говоріть мені більше про «наші цінності», «верховенство права» чи наш «міжнародний порядок, заснований на правилах». Ця війна – це війна, яка трансформує систему, тож маймо сміливість робити те, що правильно: надати зброю Україні зараз. Досить сказано», – вважає Ендрю Міхта.
Раніше сьогодні посолка США в Україні висловила свої співчуття українцям у зв’язку з бомбардуванням у Дніпрі, в результаті якого загинуло щонайменше п’ятеро осіб і десятки були поранені.
«Жахливо. Мої думки з постраждалими та тими, хто докладає так багато зусиль, щоб гадати допомогу», – написала посолка Бріджит Брінк у Twitter.
Вона додала, що західні країни продовжують надавати допомогу Україні. «Допомога продовжує надходити, щоб допомогти Україні захиститися», – написала американська дипломатка.
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- Голос Америки
Посолка Брінк про напад на Дніпро: «Жахливо». Зеленський: «Світ має зупинити це зло»
Посолка США в Україні висловила співчуття українцям у зв’язку з бомбардуванням у Дніпрі, в результаті якого загинуло щонайменше п’ятеро осіб і десятки були поранені.
«Жахливо. Мої думки з постраждалими та тими, хто докладає так багато зусиль, щоб надати допомогу», – написала посолка Бріджит Брінк у Twitter.
Вона додала, що західні країни продовжують надавати допомогу Україні. «Допомога продовжує надходити, щоб допомогти Україні захиститися», – написала американська дипломатка.
Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з бомбардуванням у Дніпрі написав, що «світ має зупинити це зло».
«Вічна пам’ять всім, чиє життя забрав російський терор. Світ має зупинити це зло. Триває розчищення завалів у Дніпрі. Всі служби працюють, – написав Зеленський. – Ми воюємо за кожну людину, за кожне життя».
Президент України додав, що ніхто не втече від відповідальності: «Ми знайдемо всіх, хто залучений до терору. Всі понесуть відповідальність. Найвищу».
У результаті російського великого ракетного удару по Україні в суботу, у місті Дніпро було зруйновано частину дев’ятиповерхового житлового будинку. Українські офіційні особи повідомляють про щонайменше 5 загиблих, щонайменше 27 поранених, серед них – шестеро дітей.
Заступник голови Офісу президента України заявив, що з-під завалів вдалося врятувати 15 людей.
Повідомляють, що після ударів на сході України, вся Харківська область була знеструмлена. Як інформують чиновники, енергетикам довелося екстрено відключити електроенергію. Перебої з електро- та водопостачанням очікуються у Львові.
Напад на Дніпро в суботу стався через кілька годин після ракетного удару меншого масштабу по критичній інфраструктурі в Києві та Харкові.
Як повідомляють агентства, перша атака була незвичайною, оскільки ракети вразили свої цілі ще до того, як прозвучала сирена повітряної тривоги. Повідомляється, що тоді ніхто не постраждав, але уламки ракет спричинили пожежу в одному районі Києва, а будинки були пошкоджені за межами столиці, повідомили чиновники.
- Голос Америки
Росія вторглася не захистити російськомовних в Україні, а щоб обмежити їхню свободу - Тімоті Снайдер
Відомий американський історик Тімоті Снайдер назвав дві помилки західних оглядачів у сприйнятті Росії та її війни проти України. Про це йшлося в його інтерв'ю-подкасті для видання Foreign Affairs.
Так, однією з названих проблем, вважає історик, є ставлення до російського аргументу про “захист російськомовних українців”. Насправді про це ніколи не йшлося. Навпаки, каже він, російськомовні люди в Україні у 2014 році мали свободу вільно говорити те, що хочуть, тоді як російськомовні в самій Росії не могли собі такого дозволити.
Саме вільний обмін поглядами російською мовою є однією з причин того, що Україна була проблемою для Росії, каже Снайдер: "Росія не збиралася вторгнутися в Україну, щоб захистити російськомовних. Вона натомість планувала вторгнутися, щоб обмежити їх. Тому що російськомовні в Україні - це проблема для Росії”.
Інше упущення на думку історика - це те, що експерти сприймали ситуацію 2014 року як до певної міри українську слабкість та не враховували, наскільки окупація обурила українське суспільство.
“Для багатьох західних оглядачів той факт, що Росія отримала Крим, здавався певною мірою природним, але для українців це було принизливим і чимось, що потрібно було змінити”, - каже Снайдер в подкасті.
Він також вважає, що світ недогледів і появу “ультраправих захоплень російського політичного діалогу”.
“Ми спостерігали появу профашистського способу бачення світу, але в той час ми дійсно не звернули на це належну увагу”, - додав науковець.
Крім того, він нагадав, що у 2004-2005 роках “українці зробили те, чого росіянам ніколи не вдавалося", а саме змусили владу рахуватись із результатами виборів. Путін “досяг успіху там, де зазнали невдачі українські претенденти на тиранію - він був призначений наступником Єльцина і після цього вибори не мали жодного значення”, говорить історик.
Серед інших причин Снайдер називає вразливість Заходу до інформаційної пропаганди Росії в соцмедіа, яка буда дуже поширеною в 2014 році. Визнання того, що російська пропаганда була поширена в західних соцмедіа, серед іншого, підготувала західне суспільство до перегляду ставлення до України в 2022 році, говорить історик.
- Голос Америки
Британський прем'єр пообіцяв Києву танки Challenger 2. Тиск на Німеччину зростає
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що Лондон надішле Україні кілька британських бойових танків Challenger 2. Про це офіс прем'єр-міністра заявив у суботу після телефонної розмови Сунака з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляють британські ЗМІ.
«Прем’єр-міністр окреслив прагнення Великої Британії посилити нашу підтримку України, зокрема шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем», — сказав речник Сунака. Він додав, що керівники Британії та України погодилися, що зараз є той момент, коли потрібно прискорити військово-дипломатичну підтримку України, що відбувається на глобальному рівні.
Офіс голови уряду Британії раніше заявляв, що Британія координуватиме свою підтримку з союзниками по НАТО після того, як Німеччина, Франція та Сполучені Штати минулого тижня заявили, що нададуть Україні бронетехніку.
Німеччина заявляла, що західні танки, зокрема її танк Leopard 2 можна постачати в Україну лише за умови згоди між головними союзниками Києва, зокрема зі Сполученими Штатами. Тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб він схвалив постачання танків в Україну, зростає.
Як кажуть оглядачі, західні країни намагаються надати Україні можливість для звільнення її території, але при цьому не хочуть провокувати Росію, що могло б призвести до того, що в конфлікт з Москвою міг би бути втягнутий весь альянс НАТО. У Західних столицях вважають, що постачання деяких видів зброї, зокрема західних танків, може спровокувати Москву для нападу на західні країни.
Leopard 2 – один із найпоширеніших західних танків. Challenger 2 є бойовим танком, який призначений для ураження інших танків і перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року.
Після падіння комуністичних режимів у східній Європі, з яким закінчилася «холодна війна», кількість танків та іншого важкого озброєння різко скоротили і тепер воно є в дефіциті в більшості країн Заходу. На тлі надій на демократизацію Росії багато західних країн різко скоротили свої армії.
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