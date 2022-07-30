ООН обіцяє допомогу в розслідуванні, на Заході вимагають відповідальності за «масове вбивство» в Оленівці

ООН обіцяє допомогу Україні у розслідуванні загибелі українських полонених в Оленівці, Червоний Хрест хоче допомагати пораненим.

Організація Об’єднаних Націй у суботу пообіцяла допомогу Україні у розслідувані нападу на в’язницю в Оленівці Донецької області, де загинули десятки українських полонених. Про це повідомив у заяві представник генерального секретаря ООН.

«Щодо нещодавньої трагедії в СІЗО в Оленівці, ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування за згодою сторін, і ми повністю підтримуємо ініціативи Міжнародного Комітету Червоного Хреста ( МКЧХ)», – сказав Фархан Хак, заступник речника Генерального секретаря ООН.

Близько 50-ти українських військовополонених загинули в п'ятницю, коли в'язниця була зруйнована ракетним ударом. Україна звинувачує у вбивстві Росію, у Росії покладають вину на Збройні сили України. Незалежних даних про вибухи на цей момент немає.

Червоний Хрест обіцяє допомогу пораненим

Червоний Хрест заявив, що він звернувся за дозволом отримати доступ до місця загибелі українських в’язнів. Але в заяві не йдеться про те, що гуманітарна організація хоче займатися з’ясуванням обставин загибелі полонених.

Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоб поранені отримували життєво необхідну допомогу та щоб з тілами вбитих, поводилися гідно

Як сказано в заяві Червого Хреста, його представники хочуть визначити, як допомогти живим і пораненим. «Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоб поранені отримували життєво необхідну допомогу та щоб з тілами вбитих, поводилися гідно», – йдеться в заяві Червоного Хреста.

Представники українського Міністерства оборони заявиили, що Росія має надати списки загиблих і поранених внаслідок вибуху в Оленівці.

Там повідомили, що одразу після появи інформації про вбивство українських полонених, які утримувалися в колонії Оленівки, координаційний штаб, що займається справами полонених, звернувся до представників Росії з вимогою надати списки всіх загиблих і поранених.

«Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організація об’єднаних націй, які виступали гарантами збереження життя та здоров’я українських військовополонених, мають негайно ініціювати міжнародне розслідування злочину та домагатися покарання всіх причетних», – ідеться у заяві.

Західні політики вимагають відповідальності для винних у «масовому вбивстві» в Оленівці

Державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою наголосив, що Сполучені Штати робитимуть усе для того, щоб винні у загибелі військовополонених в Оленівці були притянуті до відповідальності.

«Держсекретар підтвердив зобов’язання США притягнути Росію до відповідальності за звірства, вчинені її військовими проти народу України», – цитує слова Ентоні Блінкена заяваречника Державного департаменту.

Конгресмен від Штату Пенсильванія, республіканець Браян Фітцпатрік сказав в інтерв’ю «Голосу Америки», що Росія є «спонсором тероризму» та «вбивчим терористичним режимом, який взагалі не зважає на людське життя».

Президент Естонії Алар Каріс заявив у твітері, що «масове вбивство» в Оленівці «є ще одним доказом того, що Росії байдужі людські життя та міжнародне право».

«Рішуче засуджуємо масове вбивство в Оленівській виправній колонії. Цей абсолютно жахливий обстріл є недоступний для людського розуміння і є ще одним доказом того, що Росії не байдужі людські життя чи міжнародне право, а вона продовжує здійснювати військові злочини», – написав естонський лідер у мережі Twitter.

Президентка Молдови Майя Санду написала у Twitter, що вона «приголомшена і нажахана вбивством Росією військовополонених в Оленівській виправній колонії».

«Ця невиправдана війна проти України є грубим порушенням міжнародного права та прав людини. Ми рішуче засуджуємо його дії та закликаємо до міжнародного розслідування та застосування санкцій», – написала лідерка Молдови.

Посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала до міжнародного розслідування подій в Оленівці, які, на її думку, можуть бути частиною моделі «військових злочинів, які безкарно скоюються на окупованому Сході».

«Оленівка потребує розслідування. Це виглядає як частина все більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини та, можливо, військових злочинів, які безкарно скоюються на окупованому Сході», – написала у Twitter амбасадорка Британії.

Тим часом посольство Росії у Великій Британії опублікувало твіт, в якому написало, що бійців полку «Азов» потрібно було навіть не розстрілати, а повіcити, бо вони «заслуговують на принизливу смерть».

Twitter приховав це повідомлення російського посольства, пояснивши, що воно «містить мову ненависті», але його можна прочитати у мережі.

Спікер українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко прокоментував слова російського посольства у Великій Британії, сказавши, що «між російськими дипломатами і російськими солдатами немає різниці».

«Прочитайте це, коли вам кажуть, що Росію не можна ізолювати», – написав Ніколенко у Twitter, навівши зображення твіта посольства.

За словами Ніколенка, цей твіт доводить, що російські дипломати є «співучасниками воєнних злочинів».

«Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і повинні відповідати», – написав речник МЗС України.

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