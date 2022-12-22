Сильна промова, але її може бути недостатньо для голосування в Конгресі – реакції на виступ Зеленського

Промову президента України Володимира Зеленського у середу перед обома палатами Конгресу США коментатори називають «історичною», і такою, що «нагадувала про виступи президента США Франкліна Делано Рузвельта», та «повернула американцям віру у себе».

Прихильники України наголошували на тому, що «перемога України не є справою, важливою лише для неї».

«Щоб свобода вистояла у 21 столітті, Сполучені Штати та вільний світ мають твердо стояти на своєму захисті – в Україні та скрізь, де йому загрожує. Україна повинна перемогти і переможе», – написала у своїй заяві представниця демократів у Палаті представників Марсі Каптур, співголова та засновниця групи підтримки України в Конгресі, до якого входять понад 90 республіканців та демократів.

Cпікерка Палати представників, демократка Ненсі Пелосі, для якої приїзд президента Зеленського був однією з останніх подій на цій посаді перед тим, як більшість в цій палаті Конгресу перейде до республіканців, також висловила переконання, що США допоможуть Україні перемогти у цій війні.

Вона сказала, що звернення президента Володимира Зеленського до Конгресу про рішучість українського народу «надихнуло нас своїм повідомленням про єдність, мужність і стійкість перед обличчям російської агресії».

«Захищаючи свою демократію, вони борються за демократію всюди», – додала Ненсі Пелосі у Twitter.

У середу Пелосі висловила сподівання, що пакет допомоги США в розмірі 47 мільярдів доларів на 2023 рік, який адміністрація Байдена просить схвалити Конгресі, буде проголосовано «протягом наступних 48 годин».

Нинішній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл підтримує цю позицію. Звертаючись до журналістів у Конгресі, він сказав, що «найголовніше, що відбувається у світі – це завдання перемогти росіян в Україні».

«На щастя, у них є лідер, на якого всі можуть рівнятися та яким захоплюватися. І також приємно, що наприкінці року тут є щось, з чим ми всі погоджуємося», – сказав законодавець.

Але, незважаючи на те, що промову багато хто назвав потужною, деякі оглядачі вважають, що їй не вдалося зворушити деяких однопартійців Макконнелла, які категорично виступають проти надання додаткових грошей.

Представниця штату Колорадо в Палаті представників Лорен Боберт написала у Twitter, що не погоджується з таким визначенням пріоритетів для америкнських законодавців.

«Мітч Макконнелл зазначив, що надсилання коштів в Україну «наразі є пріоритетом номер один для США». Дивно, але я думала, що він сенатор від великого штату Кентуккі. Востаннє я перевіряла, Кентуккі був в Америці», – написала Боберт.

Представник Арізони у Палаті представників, республіканець Пол Ґосар говорить, що проблема нелегальних мігрантів стоїть у США набагато гостріше, ніж питання України.

«За останні два роки наш кордон перетнули понад 5 мільйонів нелегалів. Ми перебуваємо під тривалим вторгненням. Жоден "червоний" цент не повинен йти в Україну, поки наш кордон відкритий», – зазначає конргесмен Ґосар у Twitter.

Оглядачі у Washington Post називають такі висловлювання «не надто впливовими, але голосними».

Тим часом кандидат на посаду спікера Палати представників Кевін Маккарті, республіканець з Каліфорнії, високо оцінив промову президента України Володимира Зеленського в Конгресі, але підтвердив, що він повторив, що виступає проти того, щоб надати постраждалій війною країні «необмежений чек».

«Мені здається, що це дуже хороша промова. Він виклав ряд причин, чому вільний світ хоче продовжувати боротьбу. Моя позиція ніколи не змінювалася. Я підтримую Україну, але я ніколи не підтримую необмежений чек», – сказав Маккарті після виступу на спільній сесії, як цитує CNN імовірного лідера більшості з наступного року.

Американська преса нагадує, що метою Зеленського у Вашингтоні була більш потужна зброя для України, щоб наступного року вона могла розпочати великі наступальні операції проти російських сил.

«Він чітко дав зрозуміти, що без цього пакету допомоги українці отримають справжні проблеми і можуть навіть програти війну», – цитує газета New York Times лідера більшості у Верхній палаті сенатора Чака Шумера з Нью-Йорку. Сенатор сказав, що український лідер приватно зустрівся з лідерами Конгресу і сказав їм це особисто. Як пише NYT, перед тим, як розійтися, незадовго до півночі Шумер все ж висловив оптимізм, що «угода може бути досягнута».

Йдеться про схвалення додаткової екстреної військової та економічної допомоги на суму 44,9 мільярда доларів на додаток до приблизно 50 мільярдів доларів, які вже були надіслані Україні цього року.

Як повідомляв «Голос Америки», за кілька годин до прибуття до Вашингтона президента України Володимира Зеленського, США оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 1,85 мільярдів доларів, що вперше включатиме систему протиповітряної оборони Patriot.

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