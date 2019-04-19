На користь Порошенка ситуацію дебати не переламали. Західні оглядачі про дебати

Ці дебати не переламали ситуацію, як це було потрібно Порошенку

Щойно на стадіоні "Олімпійський" завершилися дебати між кандидатами у президенти України, за якими уважно стежили у світі. Загалом оглядачі відзначають, що дебати виглядали напруженими та малозмістовними, але не змінили сприятливу для Зеленського ситуацію перед виборами.

"Перемогли обоє. Зеленський не припустився помилок і продовжує рух до перемоги на виборах. Прихильники ж Порошенка оцінять його бойовий настрій, який допоможе йому на виборах до Ради восени", - коментує результати дебатів Александр Кларксон, дослідник Королівського коледжу у Лондоні.

"Дебати завершились. Порошенко тримався відомих тез. Зеленський був енергійнішим, але підняв питання про нездатність Порошенка виконати обіцянки. Ці дебати не переламали ситуацію, як це було потрібно Порошенку", - пише журналіст Ян Бейтсон.

"Порошенко сказав, що мав сказати, щоб активізувати своїх прихильників, те чого ми очікували і що чули в останні три тижні. Але він не сказав нічого такого, щоб переломити ситуацію... Зеленський мабуть теж зробив, що мав зробити, а саме - тримав себе в руках. Його виступ може і не додасть йому голосів... Але його відрив такий, що достатньо навіть посереднього виступу", - ділиться оцінкою дебатів канадський журналіст Майкл Колборн.

Експерт сайту розслідувань Bellingcat Арік Толер побачив в останніх кадрах дебатів їх найхарактерніший момент. Зеленський своїм жестом на камеру нагадав йому образ "Бората Сагдієва", персонажа створеного британським коміком Сашею Бароном Коеном.

"Яскравий момент дебатів в Україні - це те, що Зеленський повторив у стилі Бората жест "My wife, very nice!", а Порошенко співав національний гімн", - пише Толер.

Журналіст Бен Аріс вважає, що сам факт того, що подібні дебати мали місце вплине на регіон, зокрема на Росію.

"Відчуваю, що ці дебати матимуть історичні наслідки ... для Росії. Вони змінили те, як у Східній Європі проходять вибори", - вважає Аріс.

На те, що вибори в Україні надихають росіян, як альтернативу авторитаризму Путіна звертають увагу чимало оглядачів. Втім з цією тезою погоджуються не усі.

Історик Тарік Амар (Tarik Cyril Amar) твітує, що "дебати - а не загалом вибори - насправді допоможуть путіністам переконувати, що все це (вільні вибори - прим. ГА) - просто цирк".

Скептично дебати оцінив і журналіст служби "Радіо Свобода" Крістофер Міллер. Він вважає, що на дебатах програли українські виборці.

"Не думаю, що тут є переможець. Але мабуть є переможений - українські виборці, які не отримали нових відповідей на чимало важливих питань, які можуть визначити долю країни", - твітує Міллер.

"Не треба більше дебатів на стадіонах", - твітує про подію згаданий вище канадський журналіст Колборн.

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