У Німеччині висловили жаль через підтримку санкцій проти "Північного потоку-2" у Конгресі

Влада Німеччини у четвер висловила «жаль» з приводу попереднього схвалення американськими законодавцями законопроекту, який передбачає покарання для підрядників, які беруть участь в будівництві російського газопроводу, який веде до Німеччини.

«Ми з прикрістю взяли до уваги голосування у Палаті представників США, - говориться у заяві міністерства економіки. - Наша позиція щодо екстратериторіальних санкцій зрозуміла: ми їх відкидаємо».

Німецько-російська зовнішньоторговельна палата заявила, що газопровід має важливе значення для енергетичної безпеки Європи у цілому, і закликала запровадити санкції у відповідь проти США у разі прийняття законопроекту.

«Європа повинна відповісти на санкції, які завдають шкоди Європі, контрсанкціями», - заявив глава палати Маттіас Шепп.

Райнер Зеле, глава австрійської енергетичної компанії OMV, яка є фінансовим партнером російського «Газпрому» та інших учасників проекту «Північний потік - 2», засудив законопроект.

«Санкції проти" Північного потоку - 2 "є ударом по Європі і Німеччині, близькому союзника США. Берліну та Брюсселю пора зайняти чітку політичну позицію і вдатись до відповідних заходів», - заявив Зеле у четвер.

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