Трамп заморозив обіцяні Сирії Тіллерсоном $200 млн

Адміністрація Дональда Трампа наказала Державному департаменту заморозити виділення 200 мільйонів доларів допомоги для Сирії - WSJ

Через день після того, як він заявив, що США «підуть зі Сирії дуже скоро» і, що «нею опікуватимуться інші», президент Трамп наказав заморозити виділення 200 мільйонів доларів допомоги, яку обіцяв цій країні у лютому вже тепер звільнений з посади державний секретар Рекс Тіллерсон.

Таке повідомлення, опубліковане виданням The Wall Street Journal, підтвердив чиновник Державного департаменту.

Держдеп відмовився від офіційного коментаря, проте зазначив у заяві, що «згідно з проханням президента перевірити всю іноземну допомогу США, ми постійного розглядаємо відповідні рівні допомоги і, способи як найкраще цю допомогу можна використати».

У заяві висловлено похвалу і підтримку зусиллям Держдепу у Сирії.

13 лютого – через день після того, як президент Трамп у Twitter написав, що США «нерозсудливо» витрачають 7 трильйонів доларів на Близькому Сході - тодішній держсек Тіллерсон оголосив про виділення США $200 млн доларів на зусилля щодо стабілізації Сирії.

У той час, деякі ЗМІ повідомляли, що США не оголошуватимуть будь-якої нової фінансової допомоги Сирії на тлі проведення донорської конференції в Кувейті.

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