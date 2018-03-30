Заява Трампа про Сирію спантеличила навіть членів його адміністрації

Президент заявив, що країна вже витратила надто багато грошей на близькосхідні війни





Президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що американські війська «дуже скоро» покинуть Сирію, і висловив обурення з приводу того, що, за його словами, Вашингтон витратив на близькосхідні війни в цілому сім трильйонів доларів.



У своєму виступі перед робітниками промислових підприємств в Огайо Трамп сказав, що американські сили близькі до повного витіснення бойовиків «Ісламської держави» з колись займаних ними територій.



«Ми покинемо Сирію дуже скоро. Нехай тепер про неї піклуються інші», - пообіцяв президент під гучні оплески.



Трамп не уточнив, хто саме може подбати про Сирію, однак помітну роль в країні відіграють Росія і Іран, що підтримують режим Башара Асада.



«Дуже скоро ми підемо. Ми візьмемо під контроль 100 відсотків території так званого халіфату і зробимо це швидко», - сказав президент.



«Але ми підемо звідти дуже скоро. Ми повернемося в нашу країну, де наше місце, де ми хочемо бути», - додав він.



На даний момент на сході Сирії знаходяться близько 2 000 американських військовослужбовців, які співпрацюють з місцевими розділами в боротьбі з бойовиками ІДІЛ, при цьому намагаючись не втручатися в хід громадянської війни.



Готовність Трампа вийти з конфлікту повністю суперечить новій стратегії щодо Сирії, яку анонсував в січні держсекретар Рекс Тіллерсон, згодом відправлений у відставку.



Тіллерсон заявив, що американські сили повинні залишатися в Сирії, щоб запобігти поверненню ІДІЛ і «аль-Кайди» і не дати Ірану можливості «ще більше зміцнити свої позиції в Сирії».



Виступаючи в Стенфордському університеті, він також попередив, що «повне виведення американського контингенту в даний момент призвело би до відновлення сил Асада і продовження його жорстокого поводження з населенням».



Однак тепер Тіллерсон, про звільнення якого стало відомо у Twitter, покинув свій пост, а Трамп, все частіше робить політичні заяви, не радячись з генералами і дипломатами, хоче піти з Сирії.



«Ми витратили на Близькому Сході сім трильйонів доларів. І знаєте, що ми за це отримали? Нічого», - заявив Трамп, обіцяючи зосередити федеральні кошти на створення робочих місць і розвиток інфраструктури в країні.

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