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Робота на користь Пінчука претендентки на посаду речниці Мінфіну США привернула увагу ЗМІ

  • Голос Америки
Моніка Краулі

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Міністерство фінансів планує призначити журналістку Fox News Моніку Краулі на посаду речниці Міністерства фінансів США. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на дані поінформованих джерел.

Однак, увагу преси та громадськості привернули зв'язки майбутньої речниці з Україною, що може створити негативний контекст для призначення.

"1. Моніка Краулі лобіювала інтереси українського мільярдера, діяльність якого розслідує Мюллер.

2. Краулі може отримати одну з провідних посад Міністерства фінансів США.

3. Міністерство фінансів США відповідає з запровадження санкцій проти Росії та українців".

Такі три пункти навела неурядова організація США "Громадяни за етику", яка відслідковує гроші в політиці проти призначення.

В січні 2017 року, Трамп хотів призначити Краулі на посаду голови зі стратегічних комунікацій Національної ради безпеки. Краулі відмовилась від посади, після звинувачень її у плагіаті частини книги та дисертації. Після того Краулі почала працювати в команді лобіста Дагласа Шона з українськими клієнтами.

В 2017 році, Краулі зареєструвалась в якості лобіста на користь Віктора Пінчука.

Пінчук, який робив значні виплати американцям, включаючи Дональду Трампу за промови, привернув увагу спецпрокурора США Роберта Мюллера, пише журналіст Ден Фрідмен.

Віктор Пінчук на конференції «Ялтинська європейська стратегія»
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В лютому 2017 року, вона зустрічалась з Пінчуком в Лондоні, щоб обговорити "зусилля з досягнення миру в Україні". На той час, Пінчук виступив зі статтею в Wall Street Journal описавши мирну пропозицію для України, яка включає низку поступок, щоб не розгнівати Путіна. Пінчук, серед іншого, вважав, що Україна має стати нейтральною країною і полишити плати вступити до ЄС та НАТО а також відкласти плани про повернення Криму.

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