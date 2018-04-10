У США зацікавилися Пінчуком і його зв’язками з Трампом

Український мільярдер щедро оплатив відеовиступ тоді ще кандидата в президенти США

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує ймовірне втручання Росії в американські вибори у 2016 році, взявся тепер за справу виплати $150 тисяч у фонд президента Дональда Трампа з боку українського бізнесмена-магната Віктора Пінчука.

Про це повідомляє видання The New York Times.

«Слідчі зажадали від компанії Trump Organization масив документів про бізнес з іноземними громадянами. Отож, компанія передала документи про пожертвування в розмірі $150 тисяч, яке український мільярдер Віктор Пінчук зробив у вересні 2015 року фонду Дональда Трампа в обмін на 20-хвилинний виступ Трампа через відеозв'язок на конференції в Києві», – пишуть Майкл Шмідт та Меґґі Габерман у статті в газеті NYT.

За даними авторів, гроші були внесені на вимогу особистого авдвоката Трампа Майкла Коена. Пожертва Пінчука стала найбільшою, отриманою фондом в 2015 році від будь-кого, крім самого тродішнього кандидата в президенти США.

Колишній начальник підрозділу Податкової служби США Маркус Овенс, що відповідав за оподаткування організацій, назвав внесок Пінчука «незвичайною сумою грошей за таку 20-хвилинну промову». Овенс також вказав, що платіж «цікавий тим, що відбувався під час передвиборчої кампанії і від іноземця, і виглядає як спроба купити вплив».

Виступ Трампа транслювався на конференції «Ялтинська європейська стратегія», яку фінансує Пінчук. З 2014 року цей форум відбувається в Києві. Трамп критикував політику тодішнього президента Барака Обами. «Наш президент не сильний, і він не робить того, що повинен робити для України. Путін взагалі не поважає нашого президента», – заявив Трамп.

Автори статті Шмідт та Габерман нагадують, що Пінчук є зятем колишнього президента України Леоніда Кучми, який керував країною з 1994 до 2005 року. Уряд Кучми, пишуть вони, критикували за корупцію, кумівство та вбивство опозиційних журналістів. Газета також відзначає, що до родинного фонду Клінтонів Пінчук з 2006 року пожертвував понад 13 мільйонів доларів США.

В оприлюдненій Фондом Віктора Пінчука заяві зазначається, що вони звернулися до Трампа та інших світових лідерів з проханням допомогти «у сприянні зміцненим та тривалим зв’язкам між Україною та Заходом».

У Фонді Пінчука заявили, що гонорар був у відповідь на «спеціальне прохання Фонду Трампа у вересні 2015 року, коли була ціла низка претендентів на кандидата в президенти від Республіканської партії.

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