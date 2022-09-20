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"Мобілізація може бути неминучою". Західні оглядачі пов'язують "рефендуми" на окупованих територіях з воєнними поразками Кремля
Росія намагається компенсувати військові поразки зміцненням своєї влади над окупованими територіями України. Також Кремль «іде на загострення», ймовірно, плануючи мобілізацію та посилюючи покарання за ухилення від неї, вважають західні оглядачі.
Так оглядачі у західній пресі відреагували на несподівані повідомлення про плани чиновників, призначених Москвою на окупованих територіях України, провести голосування щодо приєднання цих територій до Росії та на ухвалення поправок до Кримінального кодексу, що змінює визначення «воєнних дій» на «збройний конфлікт» або «бойові дії».
Війну проти України, що триває майже сім місяців, у Росії і надалі називають «спеціальною воєнною операцією».
Як повідомляють західні ЗМІ, один за одним у вівторок, 20 вересня, окупаційні адміністрації в Херсонській і Запорізькій областях та призначені Москвою чиновники на Донбасі оголосили про плани провести так звані «референдуми» 23-27 вересня.
«Після невдач на полі битви у вівторок Москва намагалася зміцнити свою владу над окупованою українською територією, – пише газета New York Times. – Ці плани, безсумнівно, посилять міжнародне засудження російського вторгнення, яке президент Володимир Путін розпочав у лютому з метою захоплення земель, які, як він стверджує, належать Росії».
Агентство Reuters пише, що це є «серйозним загостренням протистояння Москви із Заходом» у війні Росії проти України, яка спричинила "найсерйозніший розкол" з часів Кубинської ракетної кризи 1962 року.
Відразу після оголошень про «референдуми», Центральна виборча комісія Росії, яка є головним виборчим органом країни, заявила, що допоможе провести «референдуми». А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив по державному телеканалу «Росія-1» і заявив, що референдуми дозволять територіям визначити своє майбутнє.
Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив у вівторок, що після приєднання східних регіонів України до Російської Федерації, «геополітична трансформація у світі стане незворотною».
Офіційні особи США впродовж довгого часу попереджали, що Кремль може використати фіктивні референдуми на окупованих територіях, щоб спробувати легітимізувати незаконну анексію частин України.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що оголошення референдумів «у нових псевдореспубліках» означитиме неможливість проводити мирні переговори з Росією.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що плани "фіктивних референдумів нічого не змінять". За його словами, "Україна має повне право звільнити свої території і буде звільняти їх, що б не казала Росія".
«Ані фейкові «референдуми», ані гібридна «мобілізація» нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії», – написав Кулеба у мережі Twitter.
Радник президента України Михайло Подоляк закликає Захід «жорстко відреагувати на спробу анексії території України» новими санкціями та зброєю для України.
«Світова спільнота має негайно та жорстко відреагувати на спробу анексії території України, посиливши допомогу зброєю та запровадивши нові економічні секторальні санкції щодо Росії. Кремль виступає проти постачання сучасних танків та ATACMS для України?» – запитує Подоляк у своєму твіті.
Західні оглядачі пишуть, що Кремлю не вдасться переконати світ у тому, що в так званих «референдумах» ідеться про вільне волевиявлення жителів окупованих українських територій.
Речник європейського відділення правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) Ендрю Стройлайн пише у твітері, що «референдум – це обман».
«Такий «референдум» не має легітимності, оскільки є порушенням міжнародного права. Території й надалі залишатимуться частиною України, окуповані Росією, як і Крим. Якщо коротко: це обман», – твітує представник HRW.
Політолог з Інституту політики безпеки Кільського університету Марсель Дірсус каже, що взагалі потрібно припинити вживати слово «референдум» у цьому контексті.
«Було б чудово, якби репортери (і ті, хто відповідає за написання заголовків) могли б утриматися від того, щоб називати останні пропагандистські ігри Москви «референдумами», не вводячи речі в контекст», – твітує політолог з німецького міста Кіль.
На його думку, ці кроки Кремля свідчать про намагання режиму не втратити владу, що змушує його піднімати ставки.
«Гадаю, що зараз правильно дивитися на це як на виживання режиму. Мені здається, що найбільша проблема Путіна тут полягає в тому, що він може або загострити, або відступити, і чим більше він загострює, тим важче йому буде відступити, не втрачаючи влади», – твітує політолог.
Головний кореспондент газети The Wall Street Journal із закордонних справ Ярослав Трофимов звертає увагу на те, що Москва не контролює території, на яких вона збирається провести референдум.
«Україна контролює 40% Донецька і Запоріжжя, частину Херсонщини і навіть Луганщини. Було б цікаво, як Росія включить в свої кордони території, які вона не змогла завоювати. Чому б не оголосити в Києві онлайн-референдум і теж його анексувати?» – твітує журналіст.
На його думку, оголошення про так звані «референдуми» пов’язані з розумінням в Кремлі, що Росія не може виграти війну нинішніми силами і потребує провести мобілізацію.
«Російська Дума ухвалює нові суворі покарання для дезертирів і тих, хто ухиляється від призову. Мобілізація може бути неминучою. Російські чоловіки, які не хочуть помирати в Україні, мають в запасі лише за кілька днів, щоб покинути країну», – пише журналіст у Twitter.
У вівторок, 20 вересня, депутати Держдуми одностайно ухвалили у другому та третьому читаннях законопроект, який вводить до кримінального кодексу країни такі поняття як «мобілізація», «воєнний стан» та «воєнний час».
Як повідомляє російська редакція «Радіо Свобода», у статті про обставини, що обтяжують покарання, замінили слова «в умовах збройного конфлікту або воєнних дій» на «у період мобілізації або воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту або ведення бойових дій».
За здачу в полон російським солдатам загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради, мовиться у повідомленні.
Також зміни до законодавства посилюють покарання за самовільне покидання військової частини у період мобілізації та воєнного стану. Неявка на службу протягом місяця і більше каратиметься від п'яти до 10 років позбавлення волі, тоді як раніше було покарання до п'яти років позбавлення волі.
Відмова брати участь у бойових діях каратиметься позбавленням волі на строк від двох до трьох років.
Після ухвалення законодавства верхньою палатою російського парламенту та підписання президентом, воно набере чинності, що, на думку оглядачів, може статися протягом найближчих кількох днів.
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Пентагон: Фіктивні "референдуми" покликані відволікати від тяжкого стану армії Росії
США не визнають будь-які фіктивні «референдуми», які окупаційна влада проводитиме в Україні. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу сьогодні.
Фіктивні «референдуми» – це інформаційна операція, покликана відволікати від тяжкого стану армії Росії, - заявив Пет Райдер.
На мою думку, це просто інформаційна операція, яка покликана відволікти увагу від важкого стану, в якому зараз перебуває російська армія. Але ніхто не буде ставитись до таких фіктивних «референдумів» з довірою, США точно не визнають результати будь-яких фіктивних «референдумів».речник Пентагону Пет Райдер
«Звичайно, ми вже протягом деякого часу говорили про вірогідність проведення цих фіктивних «референдумів», а також про зусилля Росії для створення ґрунту для анексії української території. Це частина їхньої гри. Ми бачили, як вони робили це в 2014 році, і вони роблять приблизно те саме», - заявив речник Пентагону.
«По-перше, їхні [російських сил - ред.] представники, як ми бачимо зараз в медіа, стверджують, що вони збираються провести «референдум», а потім вони використовуватимуть це як основу, щоб спробувати претендувати на легітимність, з точки зору анексії суверенної української території», - додає Пет Райдер.
За словами представника Пентагону, будь-які фіктивні «референдуми» не вплинуть на підтримку України, а США продовжуватимуть працювати з Україною та надавати їй необхідну підтримку.
«На мою думку, це просто інформаційна операція, яка покликана відволікти увагу від важкого стану, в якому зараз перебуває російська армія. Але ніхто не буде ставитись до таких фіктивних «референдумів» з довірою, США точно не визнають результати будь-яких фіктивних «референдумів». Це не вплине на нас і міжнародну підтримку України. Ми продовжуватимемо працювати з Україною та нашими міжнародними партнерами, щоб надати їм підтримку, необхідну для захисту своєї території», - заявив Пет Райдер.
Нагадаємо, що у неділю голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі виступив із застереженням, зазначивши, що реакція Росії на завдані нею невдачі на полі бою в Україні непередбачувана, і закликав американські війська до підвищеної пильності.
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Cвіт має об'єднатись, щоб відповідальні за воєнні злочини в Україні понесли покарання - очільниця USAID Саманта Пауер
Сполучені Штати та союзні країни повинні разом не лише продовжувати документувати воєнні злочини, скоєні в Україні, а й робити все, щоб Міжнародний кримінальний суд, Рада ООН з прав людини та інші організації притягнули до відповідальності винних. Про це керівниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер заявила в інтерв'ю телеканалу MSNBC.
Вона розповіла, що USAID продовжує підтримувати українські неурядові організації, які вже задокументували 15 тисяч випадків воєнних злочинів.
Пауер порівняла російську війну в Україні із війнами у Югославії, коли "Мілошевич - і ці імена зараз стали знаковими, почали асоціюватись із воєнними злочинами - Младіч, Караджич, були настільки самовдоволені, впевнені" (ці політики були на лаві підсудних Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії за воєнні злочини й геноцид - ред.). У випадку війни в Україні "санкції, обмеження експорту, всі ці та інші покарання уже діють. Відповідальність стає частиною у будь-якому сценарії, навіть після мирних угод, де ці речі переглядаються чи послаблюються", - сказала Пауер.
Раніше Саманта Пауер повідомляла, що агенція USAID в Україні допомагає документувати потенційні військові злочини. "Понад 50 юристів допомагають уряду у міжнародних судових справах та надають цілодобову правову допомогу цивільним особам щодо їх прав в умовах надзвичайної ситуації", - мовиться у повідомленні Саманти Пауер від 18 березня цього року.
"Голос Америки" повідомляв, що Байден, який раніше називав російського президента Путіна воєнним злочинцем, вважає варварством знайдені на звільненій Харківщині масові поховання людей та інші свідчення воєнних злочинів Кремля проти цивільного населення в Україні.
Низка керівників американської та європейської дипломатії також висловили обурення злочинами російських солдатів та пообіцяли Україні підтримку у звільненні країни та у притягненні винних до відповідальності.
Росія відкидає звинувачення у воєнних злочинах в Україні.
У цій статті використані матеріали MSNBC, Голосу Америки.
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Світ у небезпеці і паралізований, але надія є - Антоніу Гутерріш відкрив 77-му Генасамблею ООН
Генеральний секретар ООН заявив, що країни світу “заблоковані в колосальній глобальній дисфункції”, і не готові або не хочуть боротися з викликами, що загрожують майбутньому людства і планети. Про це Антоніу Гутерріш заявив під час відкриття Генеральної асамблеї ООН.
“Наш світ у небезпеці і паралізований”, - сказав генсек ООН. Але надія, за його словами, ще жевріє, зокрема, у відновлених поставках українського зерна на світовий ринок.
“Наш світ у великій біді: розбіжності стають все глибшими, нерівність зростає, а виклики поширюються все далі. Але коли ми збираємося разом у світі, переповненому кризами, у моїй пам’яті виникає образ обіцянок і надії. Цей корабель «Відважний командир» гордо плив Чорним морем під високо піднятим прапором ООН. З одного боку, ви бачите звичайне судно, яке плаває морями. Але подивіться уважніше. За своєю суттю, цей корабель є символом того, чого ми можемо досягнути, якщо діятимемо разом. Він завантажений українським зерном, яке призначене для жителів Африканського Рогу (Еритрея, Ефіопія, Кенія, Сомалі, Судан, Уганда, Південний Судан і Джибуті - ред.), мільйони яких перебувають на межі голоду”, - сказав генсек ООН Антоніу Гутерріш.
Війна в Україні, сказав Гуттеріш, “спричинила широкомасштабні руйнування з масовими порушеннями прав людини та міжнародного гуманітарного права”. Він наголосив на необхідності розслідувати потенційні воєнні злочини в Україні.
Генеральний секретар ООН також наголосив на необхідності відновлення експорту добрив з Росії.
“Щоб пом'якшити світову продовольчу кризу, ми маємо терміново вирішити проблему глобальної кризи на ринку добрив. Цього року у світі достатньо їжі. Проблема полягає в розподілі. Якщо ринок добрив не стабілізується, наступного року проблемою може стати саме постачання продуктів харчування. Ми вже маємо повідомлення про фермерів у Західній Африці та за її межами, які вирощують менше культур через ціну або брак добрив. Необхідно продовжити усунення всіх перешкод, які залишаються на шляху експорту російських добрив та їх інгредієнтів, зокрема аміаку”, - сказав Гутерріш.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що запропонував ООН дозволити транзит російських добрив через українську територію в обмін на звільнення росіянами військовополонених. Тоді прессекретар президента Росії Пєсков відкинув умову української сторони.
У своїй промові на Генасамблеї ООН Антоніу Гуттеріш закликав світ до дії, щоб вийти із глобальної кризи: “Ми маємо обов’язок діяти, але все ж ми заблоковані в колосальній глобальній дисфункції. Міжнародне співтовариство не готове чи не бажає боротися з великими і драматичними викликами нашого часу. Ці кризи загрожують майбутньому людства та долі нашої планети".
“Геополітичний розкол підриває роботу Ради Безпеки, підриває міжнародне право, підриває довіру та віру людей у демократичні інститути, підриває всі форми міжнародного співробітництва; ми не можемо так продовжувати”, - цими словами відкрив 77-му Генеральну Асамблею ООН генсек Антоніу Гуттеріш.
У Нью-Йорку 20 вересня розпочала свою роботу 77-ма Генеральна асамблея ООН. В ній беруть участь близько 150 глав держав і урядів.
Президент України Володимир Зеленський, як очікується, звернеться до генасамблеї в режимі он-лайн 21 вересня.
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5 млрд. євро додаткової допомоги Україні схвалили у Раді Євросоюзу
Рада Європейського союзу ухвалила рішення про термінове надання Україні додаткової макрофінансової допомоги у розмірі п’ять мільярдів євро. Про це у вівторок, 20 вересня, повідомила пресслужба Євроради.
Міністри фінансів країн Євроcоюзу на зустрічі в Празі 9 вересня підтримали надання Україні цієї частини макрофінансової допомоги.
«Європейський союз підтримує Україну. Ми виконуємо свої обіцянки і допомагаємо гарантувати, що українська держава та її ключова інфраструктура можуть продовжувати функціонувати, незважаючи на агресивну війну Росії. На наступних засіданнях Ecofin я буду наполягати на швидкому досягненні угоди щодо надання решти трьох мільярдів євро, для чого ми також повинні домовитися про розподіл цієї суми на позики та гранти», – заявив міністр фінансів Чехії Збинек Станджура.
Кредит піде на забезпечення роботи критичної інфраструктури в країні, зокрема, шкіл і лікарень.
Позика в п’ять мільярдів євро є частиною загального пакету в дев’ять мільярдів євро, оголошеного в травні.
Перший мільярд євро Україні ЄС надав на початку серпня.
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