Ліз Трасс обіцяє подальшу збройну допомогу Україні включно з ракетною артилерією

Ліз Трасс, яка вирушила до США з першим закордонним візитом у якості прем’єр-міністра Великої Британії, заявила, що використає свій виступ на генеральній асамблеї ООН для мобілізації подальшої підтримки України у боротьбі з російською агресією і для згуртовування міжнародної громадської думки.

Перемоги України надихають.

Вона також каже, що повторить заклики, щоб Європа поклала край залежності від енергоносіїв з Росії.

«Моє послання до народу України таке: Велика Британія надалі буде за вами на кожному кроці. Ваша безпека - це наша безпека», - йдеться в офіційній заяві з Лондона, де також наголошено, що «надто багато життів в Україні, в Європі та повсюди у світі зазнають маніпуляцій внаслідок залежності від російської енергії. Нам треба разом працювати, щоб раз і назавжди покласти цьому край».

В Нью-Йорку Трасс зокрема зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Очікують, що президент України Володимир Зеленський звернеться до генеральної асамблеї ООН з відеопромовою, оскільки після початку лютневого вторгнення в Україну він не здійснює офіційних закордонних візитів.

Лондон наголошує, що Велика Британія вже зараз є другою країною світу після США за обсягами наданої Україні допомоги, яка цього року становить 2,3 мільярда фунтів (понад два з половиною мільярди американських доларів).

Британський уряд також наголошує, що з 2015 року британські інструктори взяли участь у навчанні 27 000 українських військових.

«Минулого року ми надати сотні ракет, п’ять систем протиповітряної оборони, 120 бронемашин, понад 200 000 одиниць військового оснащення», - йдеться в заяві.

У Лондоні передбачають, що наступного 2023 року допомога Україні буде не меншою, а ймовірно й більшою і напевне включатиме ракетні системи залпового вогню, «які були вирішальними у відвойовуванні понад 3000 квадратних кілометрів української території».

«Перемоги України надихають. Знову й знову цей відважний народ довів протилежне тим, хто сумнівався, і показав, чого він може досягти за умови необхідної військової, економічної і політичної підтримки», - сказала Ліз Трасс.