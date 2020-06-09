Реформа поліції у США на тлі вимог протестувальників - подробиці пропозиції Демократичної партії

Демократи у Палаті представників Конгресу США у понеділок представили законопроект, мета якого вирішити расову несправедливість при поліцейському контролі в США. Раніше президент США Дональд Трамп виступив проти закликів протестувальників у США, які вимагають "позбавити поліцію фінансування", або ж "відмовитись" від поліції. Під цими закладами розуміється докорінна реформа правоохоронних органів та спрямування частини видатків на соціальні, освітні програми, тощо.

Речниця Білого дому напередодні наголосила на важливості поліції для США. "Якщо прибрати офіцерів поліції, отримаєте хаос, злочинність та анархію на вулицях. Це неприйнятно для президента", - заявила речниця Білого дому.

Демократична партія не підтримує радикальні вимоги протестувальників, але пропонує значні зміни.

"Американці, які протестують на вулицях не хочуть поверхових змін. Вони вимагають змістовною реформи поліції у системі, яка продовжує забирати життя беззбройних чорних американців. Цього вимагає і Демократична партія у законопроекті "Закон про поліцейське правосуддя", - заявив у вівторок лідер демократів у Сенаті США, Чак Шумер.

У разі схвалення «Закон про поліцейське правосуддя» змінить низку існуючих практик. Наприклад:

- Законопроект виключить захист співробітників поліції і виправних установ у рамках «кваліфікованого імунітету», який захищає посадових осіб, дії яких були визнані незаконними, включно з випадками застосування надмірної сили.

- Законопроект зміцнить захист цивільних прав, зробивши поліцію відповідальною за порушення прав, які (порушення - прим. ГА) відбуваються "свідомо" або "грубо нехтуючи".

- Законопроект обмежить застосування вогню на ураження ситуаціями, у яких це вважається необхідним і коли інші варіанти були вичерпані, і не дозволятиме офіцерам самим визначати, що вогонь на поразку є єдиним варіантом, якщо поліцейський вірить, що зіткнувся із загрозою.

- Міністерство юстиції США буде зобов'язане створити реєстр неправомірних дій співробітників поліції. У ньому будуть міститися скарги на федеральні і місцеві правоохоронні органи, а також результати перевірок, дисциплінарні стягнення тощо. Цей крок покликаний унеможливити перехід офіцерів, звільнених за проступки, на аналогічні посади в інших відділах.

- Законопроект забороняє перевірки за расовою ознакою на рівні федеральних правоохоронних органів, і вимагає від місцевої поліції, яка отримує федеральні гранти, надати свідчення, що підтверджують усунення подібних практик, для отримання фінансування

- Законопроект запровадень на федеральному рівні заборону на використання удушливих захватів і тиску на сонну артерію, наприклад, коліном на шию. Використання останнього прийому, наприклад, призвело до смерті Джорджа Флойда. Правоохоронні органи штатів будуть дискваліфіковані при отриманні федеральних грантів, якщо не введуть заборону на подібні практики.

- Законопроект забороняє використання федеральних ордерів «без стуку» при правопорушення, пов'язаних з наркотиками, і дискваліфікує управління поліції, що не відмовилися від такої практики, від отримання федеральних грантів. Поліція у Луїсвіллі, штат Кентуккі, цього року вбила 26-річну Бреонну Тейлор, виконуючи судовий ордер на обшук її квартири.

- Документ вимагає від офіцерів федеральних правоохоронних органів носити натільні камери.

- Законопроект обмежує передачу військової зброї і обладнання місцевим відділенням поліції. Виняток становлять контртерористичні операції, і не стосуються операцій з контролю за обігом наркотиків або операцій, пов'язаних із забезпеченням безпеки на кордоні.

- Законопроект надає Міністерству юстиції право видавати повістки в рамках розслідувань, пов'язаних з неправомірними діями поліції, і надає на наступні десять років 100 мільйонів доларів у вигляді грантів на фінансування подібних розслідувань генеральними прокурорами штатів.

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