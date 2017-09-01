Уявний ворог Білорусі завойовує популярність в соцмережах

Вейшнорія – одна з трьох вигаданих держав для російсько-білоруських навчань «Захід-2017», що мають розпочатись в середині вересня. Ця держава "розташована" на північному заході Білорусі.

За сценарієм навчань, Вейшнорія планує вторгнення до Білорусі, щоб посварити Мінськ та Москву, тобто одна частина Білорусі, немовби, бажає напасти на іншу.

Коментатори зазначають, що кордон між Білоруссю та Вейшнорією, визначений сценарієм, нагадує кордон Радянського Союзу та Польщі в 1920-39 роках.

Сценарій спричинив вибух жартів в Інтернеті.

Історик-політолог Павел Усов на сторінці Facebook пише: "Вейшнорія є мирною демократичною країною, яка ніколи не виявляла агресії проти своїх сусідів. Ймовірно, Москва спровокувала конфлікт між Мінськом та Гірадісом (уявна столиця Вейшнорії), для того, щоб закріпити контроль над Білоруссю і не дозволити Вейшнорії вступити до НАТО та ЄС".

Сатиричний аккаунт в Twitter @Vaisnoria_MFA вже від імені Вейшнорії обіцяє «тушонку, мед, хліб та сало» тим білоруським солдатам, які здаються. Аккаунт також обіцяє не бомбити Мінськ.

У Facebook вже створили прапор, карту та герб країни. Сотні підписались на сайт, заснований білорусами, які хочуть податись на громадянство Вейшнорії. Навіть Wikipedia має жартівливий опис цієї країни. Цей розголос в Інтернеті привернув увагу і західних видань ВВС та Foreign Policy.

Докладніше про навчання "Захід-2017" читайте: Генерал США Годжес назвав російські навчання "троянським конем"

Росія продовжує нагнітати напруження з країнами НАТО, використовуючи для цього Білорусь, пише видання Foreign Policy. Нещодавні повідомлення вказали на напруження, що зростає між двома країнами, що вказують, що Лукашенко не хоче розміщувати в себе більше російських військових на постійній основі.

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